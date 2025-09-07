Cảnh tượng trái ngược của các bãi xe dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội

Cảnh tượng lạ lùng chỗ đóng, chỗ mở của các bãi xe dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện Tử VTC News, chiều 7/9 tại bãi xe gầm Cầu vượt Ngã Tư Vọng (phường Bạch Mai) do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thông báo tới khách hàng đóng cửa bãi gửi xe gầm cầu Vọng kể từ ngày 6/9/2025.
Khung cảnh thông thoáng của bãi để xe này khác với hình ảnh bãi để xe chật chội trước đó.
Chỉ còn lẻ loi một vài chiếc xe cũ không có chủ nhận, và một số dụng cụ phòng cháy chữa cháy.
Tương tự, bãi xe dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở cũng đã đóng cửa, trả lại không gian vốn có của cầu.
Lối ra vào được dựng rào chắn, với biển thông báo tạm dừng hoạt động.
Bãi xe đã di dời, tình trạng lộn xộn dưới gầm cầu Chương Dương chấm dứt.
Bên cạnh đó, vẫn có những bãi xe dưới cầu cạn hoạt động bình thường, điển hình như bãi để xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đoạn dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, hướng đi từ phố Minh Khai (phường Vĩnh Tuy).
Dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, hàng trăm ô tô, xe máy vẫn được trông giữ như thường lệ.
"Sau khi xảy ra vụ cháy bãi để xe hôm trước, chúng tôi sinh sống gần những bãi đỗ xe này cũng lo sợ nguy cơ cháy nổ gây mất an toàn luôn rình rập" một người dân cho biết.
Hàng ngàn chiếc xe cũ cũng được vứt bỏ tại bãi xe này, tiềm ẩn nguy cơ về an toàn PCCC.
Bình luận