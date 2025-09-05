Hà Nội: Cầu Vĩnh Tuy được chống đỡ bằng trụ sắt sau vụ cháy bãi xe dưới gầm

Cầu Vĩnh Tuy được chống đỡ bằng trụ sắt sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu.
Chiều 5/9, tại hiện trường vẫn ngổn ngang với hàng trăm xe máy trơ khung sắt sau vụ hoả hoạn.
Dưới gầm cầu 500 xe máy các loại bị thiêu rụi, khung xếp chồng lên nhau.
Phía dưới cầu Vĩnh Tuy, bê tông bong tróc, lộ phần cốt thép ra sau vụ cháy.
Ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết sau vụ cháy bãi xe dưới ramp CV1C cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà), đơn vị kỹ thuật đã lắp một trụ sắt tại dầm bị ảnh hưởng.
Ông Bảo thông tin thêm, trụ được đặt cách đáy dầm 5–10 cm, không tỳ trực tiếp để tránh thay đổi sơ đồ chịu lực, gây mất an toàn kết cấu. "Việc bố trí trụ nhằm theo dõi, kiểm soát tình trạng dầm sau sự cố và đảm bảo an toàn khi phương tiện lưu thông qua khu vực. Đây là giải pháp tạm thời, vừa để giám sát biến dạng kết cấu, vừa phòng ngừa rủi ro trong khi chờ đánh giá toàn diện mức độ hư hại và phương án xử lý lâu dài. Hệ thống này không phải là trụ chống nạng gầm cầu Vĩnh Tuy" - ông Bảo nói.
Tủ chiếu sáng T2A bị chập cháy, làm mất điện 54 trụ đèn trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ phường Long Biên cũ sang trung tâm thành phố.
Liên quan vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện 157 của Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và khắc phục hậu quả vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. Chủ tịch UBND Hà Nội phải rà soát việc cấp phép, quản lý bãi xe; xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời phối hợp Bộ Xây dựng kiểm định, đánh giá ảnh hưởng vụ cháy đến chất lượng, khả năng khai thác cầu Vĩnh Tuy, trước mắt có giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Lãnh đạo TP.Hà Nội được yêu cầu rà soát toàn bộ bãi trông giữ xe, đặc biệt là dưới gầm cầu, gầm đường bộ, để chấn chỉnh kịp thời theo quy định, ngăn ngừa sự cố tương tự. Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo chỉ đạo Công an TP Hà Nội và Công an các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ phương án PCCC và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan đánh giá tính pháp lý hoạt động bãi xe, kiểm định mức độ ảnh hưởng vụ cháy đến chất lượng, khả năng khai thác cầu Vĩnh Tuy và báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/9.
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố rà soát toàn bộ bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại bãi xe trái phép, gây nguy cơ mất an toàn công trình cầu, đường bộ; đồng thời báo cáo kết quả rà soát về Bộ Xây dựng để tổng hợp, trình Thủ tướng trước ngày 30/9.
