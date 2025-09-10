Kết quả kiểm định khả năng chịu lực của cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe

Chiều 9/9, Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP Hà Nội và các đơn vị chuyên môn họp đánh giá sơ bộ về khả năng chịu lực nhánh Ram CV1C của cầu Vĩnh Tuy hướng đi đê Nguyễn Khoái, sau vụ cháy bãi trông giữ xe ngày 30/8.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan thông tin về kết quả kiểm định nhánh Ram CV1C của cầu Vĩnh Tuy hướng đi đê Nguyễn Khoái. Đồng thời, làm rõ tính pháp lý của việc trông giữ xe dưới khu vực gầm cầu.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp kiểm định ban đầu về cầu Vĩnh Tuy.

Sớm có phương án sửa chữa, phục hồi

Ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị đã thực hiện kiểm tra ngay sau vụ cháy, phân luồng giao thông, hạn chế trọng tải qua nhánh Ram CV1C của cầu Vĩnh Tuy hướng đi đê Nguyễn Khoái.

Đồng thời, triển khai công tác kiểm định cầu theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng cũng như Chính phủ. Tới đây, sau khi thống nhất kết quả kiểm định, tập trung sửa chữa sớm nhất, nhanh nhất, đảm bảo an toàn kết cấu công trình và người tham gia giao thông.

Thông tin về kết quả kiểm định, PGS.TS Ngô Văn Minh (chuyên gia tư vấn) cho biết, sự cố hỏa hoạn xảy ra dưới gầm cầu nhánh Ram CV1C, 2 nhịp cuối (N1, N2) nối vào vị trí mố và trụ T2. Vụ cháy ảnh hưởng tới vị trí đáy và sườn dầm của công trình. Tổng thời gian ảnh hưởng của vụ cháy khoảng 45 phút trên diện tích 300m², gây thiệt hại khoảng 500 xe máy.

PGS.TS Ngô Văn Minh báo cáo kết quả kiểm định sơ bộ về cầu Vĩnh Tuy.

Theo ông Minh, qua khảo sát, kiểm định, vị trí mố M1 không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Gối cầu mố M1 ở trạng thái bình thường, không bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia đã đánh giá theo đường cháy tiêu chuẩn, nhiệt độ tâm đám cháy có thể lên đến 900°C.

Vị này đánh giá, qua vụ cháy, bê tông đã bị suy giảm ở mức độ nhất định. Cốt thép dọc chưa ảnh hưởng nhiều, trong khi cốt thép đai đã bị ảnh hưởng do chịu nhiệt.

Các chuyên gia nhận định, nhánh Ram CV1C của cầu Vĩnh Tuy hiện tại vẫn khai thác được tải trọng theo thiết kế là HL93.

Tuy nhiên, để đảm bảo khai thác an toàn lâu dài, nhịp và trụ cầu cần sửa chữa, khắc phục hư hỏng. Trong thời gian chờ khắc phục, vẫn nên tiếp tục hạn chế trọng tải xe qua cầu như hiện nay.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn và các đơn vị chuyên môn của Bộ Xây dựng kiểm tra hiện trạng cầu Vĩnh Tuy, sáng 9/9.

Đại diện một số đơn vị của Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất, đánh giá cao kết quả kiểm định ban đầu của các chuyên gia. Tuy nhiên, kết quả này cần bổ sung các số liệu đánh giá đầu vào để lấy căn cứ so sánh.

Trước mắt, với kết quả kiểm định, có thể cho khai thác như hiện tại nhưng chưa nên đánh giá ổn định về mặt lâu dài, do kết cấu cầu đã bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Sau đó, cần có thêm các đánh giá tiếp theo, đưa ra phương án sửa chữa, sử dụng lâu dài.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đánh giá, từ đó xem xét đưa cầu Vĩnh Tuy vào khai thác như trọng tải thiết kế ban đầu.

Xóa bỏ toàn bộ bãi xe gầm cầu

Tại cuộc họp, ông Tạ Quang Vinh, Cục trưởng Cục Kết cấu Hạ tầng xây dựng cho biết, trên địa bàn thành phố chỉ có ba bãi đỗ xe dưới gầm cầu được thành phố chấp thuận. Qua kiểm tra mới nhất, hai bãi xe dưới gầm cầu được cấp phép tạm thời tại Hà Nội đã bị xóa bỏ.

Ông Tạ Quang Vinh, Cục trưởng Cục Kết cấu Hạ tầng xây dựng.

"Hiện còn bãi trông giữ xe dưới gầm Vĩnh Tuy, vị trí này do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được thành phố giao quản lý, khai thác. Vấn đề thiếu bãi đỗ xe tại Hà Nội là trầm trọng. Chúng ta phải làm rõ quy định riêng về bãi đỗ xe gầm cầu? Công tác kiểm tra thế nào, có thực hiện không? Các quy chuẩn, tiêu chuẩn thực hiện ra sao", ông Vinh phát biểu.

Ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, dân số Thủ đô hiện nay ước khoảng 10 triệu người với 8,1 triệu phương tiện lưu thông, chưa kể phương tiện từ các địa phương khác lưu thông trên địa bàn Thủ đô.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo báo cáo tại cuộc họp.

Theo quy hoạch được duyệt, thành phố Hà Nội có 1.690 bãi đỗ xe. Nhưng đến nay, mới xây dựng và đưa vào khai thác được 72 bãi xe. Nhiều bãi đỗ xe theo quy hoạch chưa được đầu tư xây dựng.

Cũng theo ông Bảo, thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ, thành phố Hà Nội là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương được phép tổ chức rà soát, tổ chức hợp lý các khu vực gầm cầu, gầm đường trên cao để sử dụng tạm thời làm bãi đỗ xe.

Vừa qua, sau vụ cháy, hai bãi đỗ xe gầm cầu được cấp phép sử dụng tạm thời đã bị thu hồi. "Sở Xây dựng sẽ báo cáo thành phố xem xét, thu hồi nốt điểm đỗ xe gầm cầu Vĩnh Tuy, xóa bỏ hoàn toàn các bãi xe gầm cầu", ông Bảo chia sẻ.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá cao việc Sở Xây dựng Hà Nội triển khai nhanh công tác kiểm tra, kiểm định công trình. Kết quả kiểm định tương đối đầy đủ. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị của Bộ, phối hợp Sở Xây dựng Hà Nội rà soát, đóng góp hoàn thiện báo cáo đánh giá đầy đủ, tập trung xem xét yếu tố tải trọng cầu Vĩnh Tuy.

Thứ trưởng cho rằng, việc hướng tới giao thông xanh, văn minh đô thị nhưng thực tế Hà Nội rất thiếu không gian bố trí trạm sạc để chuyển đổi xe điện. "Một thành phố văn minh là phải có nhiều bãi đỗ xe ngầm. Sở Xây dựng Hà Nội cần nghiên cứu, kiến nghị thành phố có giải pháp khắc phục tình trạng này. Đồng thời, cần kiến nghị, phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng văn hóa văn minh đô thị", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.