Loạt drone mở màn ấn tượng tại Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025

Sáng 27/10, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025 (Viet Nam International Digital Week - VIDW 2025) khai mạc tại tỉnh Ninh Bình.

Sự kiện năm nay nhấn mạnh các chiến lược, chính sách và khuôn khổ pháp lý để bảo đảm việc phát triển và quản trị AI theo hướng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

Mở đầu chuỗi sự kiện là màn trình diễn thiết bị bay không người lái do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo.

Drone Hera trình diễn khả năng vận tải. (Ảnh: Nguyễn Trung)

Drone Hera là một sản phẩm do người Việt Nam nghiên cứu và phát triển, đã nhận được sự đánh giá cao từ quốc tế và có mặt tại khu trưng bày sản phẩm hôm nay.

Đây là dòng máy bay không người lái do Công ty Realtime Robotics Việt Nam (RtR) - một doanh nghiệp công nghệ trong nước - thiết kế và sản xuất.

Thiết bị có thời gian bay tối đa 56 phút khi không mang tải, 50 phút với tải trọng 1kg và 16 phút khi mang tải 15kg. Nhờ hiệu suất linh hoạt và mạnh mẽ, Hera được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, cứu hộ cứu nạn và công nghiệp. (Ảnh: Đào Hùng)

Thiết bị bay quan sát tầm xa HORUS PO2 do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất tiếp tục được giới thiệu tới hàng trăm vị khách trong nước và quốc tế.

Thiết bị có phạm vi liên lạc 20 km, thời gian bay tới 150 phút. (Ảnh: Đào Hùng)

Nhờ khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng, HORUS PO2 có thể hoạt động ở bất kỳ môi trường nào mà không cần bệ phóng hay đường bằng để cất cánh. Thiết bị có sải cánh 2.400 mm, độ cao hoạt động 5.000 m so với mực nước biển và sức chống chịu tới gió cấp 5.

Thiết bị điều khiển mặt đất, tầm điều khiển 20 km, với phần mềm giám sát các thông số quan trọng theo thời gian thực. Cụm camera nhiệt ngày đêm có chất lượng tới 4K, khả năng zoom xa phù hợp cho hoạt động trinh sát, tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: Đào Hùng)

Các máy bay không người lái của Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân cũng được trưng bày, giới thiệu tại sự kiện. Đây là các thiết bị sử dụng làm mục tiêu bay cho khí tài tên lửa phòng không tầm trung và tầm gần, làm mục tiêu bay chặn kích cho các loại máy bay chiến đấu.

Mẫu M400-CT2 với tốc độ lên tới 260 km/h và mẫu MT-165 với tốc độ tối đa 165 km/h. (Ảnh: Đào Hùng)

Khởi xướng từ năm 2019, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam đã trở thành một trong những diễn đàn thường niên uy tín nhất về chuyển đổi số tại khu vực.

Năm 2025, dưới sự chủ trì của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng kết nối chiến lược, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

Lễ khai mạc còn có sự xuất hiện của những mẫu xe tự hành. (Ảnh: Nguyễn Trung)

Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng về quản trị trí tuệ nhân tạo tổ chức sáng 27/10 là điểm nhấn của chương trình. Mục tiêu của hội nghị là tạo lập một diễn đàn cấp cao để các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và chính sách về quản trị AI có trách nhiệm.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng (giữa) tham gia hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Trung)

Hội nghị góp phần khẳng định vai trò chủ động, sáng kiến và cam kết của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hội nghị, hội thảo và diễn đàn khác sẽ được tổ chức, tập trung vào 6 chuyên đề trọng tâm: 5G, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực số và doanh nghiệp công nghệ số.