Cận cảnh Drone Viettel vận chuyển hàng cứu trợ tại vùng lũ

(VTC News) -

Trong bối cảnh mưa lũ nghiêm trọng gây chia cắt nhiều khu vực tại miền Bắc, đặc biệt là tỉnh Thái Nguyên, Viettel đã triển khai hơn 300 chuyến bay bằng máy bay không người lái (drone) để vận chuyển hàng tấn nhu yếu phẩm đến các vùng bị cô lập.

Drone Viettel Post đã sớm có mặt tại Thái Nguyên, tham gia ứng cứu, vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực bị cô lập do nước xiết, xe và thuyền cứu hộ không thể tiếp cận.

1 máy bay không người lái (drone) của Viettel Post có tải trọng lên tới 50kg, tầm bay tối đa 5km, độ cao tối đa 100m so với mặt đất luôn trong trạng thái trực sẵn, đảm bảo an toàn và liên tục cho nhiệm vụ.

Trung bình mỗi chuyến hàng cứu trợ tải trọng tối đa 50kg, chỉ mất 5 phút để hoàn thành. Viettel cho biết, ngay trong ngày 9/10, thiết bị drone đã kịp thời mang thuốc và nhu yếu phẩm cho gia đình có em bé 4 tháng tuổi bị sốt cao tại Thái Nguyên.

Tại nhiều xã ở Thái Nguyên, nước lũ dâng cao khiến hàng nghìn hộ dân ngập sâu, có nơi ngập tới 2m và bị cô lập hoàn toàn. Đường vào bị chia cắt, các phương tiện khó có thể tiếp cận nhưng niềm hy vọng đã đến từ chiếc Drone của Viettel Post!

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp tế lương thực, các drone của Viettel còn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn đường cho hơn 30 chuyến thuyền cứu hộ, giúp lực lượng chức năng tiếp cận nhanh chóng các hộ dân bị cô lập. Nhờ khả năng bay linh hoạt và tiếp cận các khu vực hiểm trở, drone đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt.

Dù đường sá còn ngập nhưng với sự hỗ trợ của công nghệ bay không người lái của Viettel Post, từng gói hàng cứu trợ vẫn được vận chuyển an toàn, nhanh chóng, kịp thời.

Trước đó hồi tháng 7, sau bão Wipha, drone của Viettel cũng tham gia hỗ trợ người dân, công tác cứu hộ tại tỉnh Nghệ An.