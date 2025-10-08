5 tiến bộ khoa học xứng đáng được trao giải Nobel

(VTC News) -

Mỗi mùa Nobel, thế giới hồi hộp chờ đợi những công trình khoa học được vinh danh. Tuy nhiên, có những khám phá mang tính cách mạng, ảnh hưởng sâu rộng đến y học, công nghệ và đời sống, vẫn chưa một lần được xướng tên trong danh sách giải thưởng danh giá này.

Điều trị béo phì bằng thuốc GLP-1

Các loại thuốc như Ozempic và semaglutide đã thay đổi hoàn toàn cách điều trị tiểu đường loại 2 và béo phì. Chúng mô phỏng hormone GLP-1, giúp kiểm soát đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn. Những nhà khoa học như Svetlana Mojsov, Joel Habener và Lotte Bjerre Knudsen đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển loại thuốc này. Nhờ đó, hàng triệu người đã có cơ hội cải thiện sức khỏe và chất lượng sống.

Thuốc GLP-1 đã định hình lại phương pháp điều trị cho người lớn mắc bệnh tiểu đường và béo phì. (Nguồn: Getty Images)

Tiên phong trong máy tính lượng tử

David DiVincenzo và Daniel Loss là hai cái tên nổi bật trong lĩnh vực máy tính lượng tử. Họ đã đặt nền móng lý thuyết cho qubit- đơn vị cơ bản của máy tính lượng tử. Công trình của họ được trích dẫn hàng chục nghìn lần, mở đường cho các ứng dụng như mã hóa lượng tử, mô phỏng phân tử và xử lý dữ liệu siêu tốc. Dù chưa được trao Nobel, tầm ảnh hưởng của họ là không thể phủ nhận.

Đột phá trong điều trị xơ nang (cystic fibrosis)

Nhờ công trình của Michael Welsh, Jesús González và Paul Negulescu, bệnh xơ nang đã chuyển từ một căn bệnh chết người sang tình trạng có thể kiểm soát. Họ đã phát hiện cách protein CFTR hoạt động sai và phát triển thuốc điều chỉnh nó. Những liệu pháp mới giúp bệnh nhân sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, và thậm chí không còn nằm trong danh sách bệnh tử vong của tổ chức Make-A-Wish.

Hiểu rõ hệ vi sinh vật đường ruột

Jeffrey Gordon là người tiên phong trong nghiên cứu microbiome - hệ vi sinh vật sống trong cơ thể. Ông chứng minh rằng microbiome ảnh hưởng đến dinh dưỡng, miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Nghiên cứu của ông đã mở ra hướng điều trị mới cho trẻ em suy dinh dưỡng và đặt nền móng cho các liệu pháp cá nhân hóa trong y học hiện đại.

Giải mã DNA thế hệ mới

Shankar Balasubramanian, David Klenerman và Pascal Mayer đã phát triển công nghệ giải trình tự DNA nhanh và rẻ hơn rất nhiều. Trước đây, việc giải mã bộ gen người mất hàng tháng và hàng triệu USD. Giờ đây, chỉ cần một ngày và vài trăm USD. Công nghệ này đã mở ra kỷ nguyên y học chính xác, giúp bác sĩ hiểu rõ nguyên nhân di truyền của bệnh và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.