Công viên hơn 280 tỷ đồng ở Hà Nội lộ diện với cổng hoa sen 5 cánh

Công viên Gia Lâm được đầu tư với tổng kinh phí hơn 280 tỷ đồng, thuộc giai đoạn 1 của dự án xây dựng công viên trên tổng diện tích 31ha. Giai đoạn đang triển khai có quy mô khoảng 14ha, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) làm chủ đầu tư.
Công trình khởi công từ tháng 6/2024, dự kiến hoàn thành vào cuối năm ngoái nhưng sau đó tiến độ nhiều lần phải điều chỉnh.
Dự án nằm tại vị trí thuận lợi, tiếp giáp các tuyến đường Nguyễn Mậu Tài, Thuận An, Thành Trung và khu vực Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Cổng chính của công viên được bố trí đối diện trụ sở cơ quan hành chính cấp xã, tạo sự kết nối thuận tiện cho người dân sinh sống xung quanh cũng như các khu dân cư lân cận.
Điểm nhấn nổi bật của công viên Gia Lâm là cổng chào được thiết kế theo hình hoa sen 5 cánh với kích thước lớn. Công trình này không chỉ đóng vai trò là lối vào chính mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, gắn với hình ảnh văn hóa quen thuộc, tạo dấu ấn nhận diện cho toàn bộ khu công viên.
Hiện cổng hoa sen cơ bản hoàn thiện phần kết cấu, hình khối rõ ràng, thu hút sự chú ý của người dân mỗi khi đi ngang qua khu vực.
Ghi nhận tại công trường vào những ngày giữa tháng 12 cho thấy hoạt động thi công đang được triển khai khẩn trương.
Hàng chục công nhân được huy động để hoàn thiện các hạng mục còn lại như lát gạch đường dạo, đổ bê tông một số khu vực quảng trường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật.
Bên trong công viên, cầu đi bộ bắc qua hồ điều hòa đã lộ diện, tạo điểm nhấn cảnh quan và kết nối các không gian chức năng.
Theo thiết kế, giai đoạn 1 của công viên Gia Lâm có hơn 9ha diện tích mặt hồ, đóng vai trò điều hòa không khí và cảnh quan. Ngoài ra còn có khoảng 3ha dành cho cây xanh, vườn hoa và hơn 1,7ha hệ thống giao thông nội bộ phục vụ đi bộ, vui chơi, sinh hoạt ngoài trời.
Sinh sống gần khu vực công viên, ông Nguyễn Văn Lâm (62 tuổi, xã Gia Lâm) cho biết người dân chờ đợi công trình này từ lâu. “Trước đây khu đất này còn hoang hóa, đi lại không thuận tiện. Thấy công viên dần hoàn thiện, nhất là hồ nước và đường dạo, chúng tôi rất mong sớm được vào tập thể dục, thư giãn mỗi sáng”, ông Lâm chia sẻ.
Cùng kỳ vọng đó, chị Trần Thị Huyền (35 tuổi), người dân sống gần đường Nguyễn Mậu Tài, cho rằng công viên sẽ mang lại không gian sinh hoạt cần thiết cho các gia đình trẻ. “Khu này dân cư đông nhưng thiếu chỗ vui chơi công cộng. Nếu công viên hoàn thành đúng như thiết kế, trẻ con có chỗ chạy nhảy, người lớn có nơi đi bộ thì rất tốt”, chị Huyền nói.
Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công viên Gia Lâm được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường sống, tăng diện tích cây xanh, mặt nước cho khu vực phía Đông Hà Nội.
Đây không chỉ là công trình cảnh quan đơn thuần mà còn là không gian công cộng phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất, nghỉ ngơi, giao lưu cộng đồng của người dân địa phương sau thời gian dài chờ đợi.
