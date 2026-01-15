Công viên Indira Gandhi hạ rào, mở không gian xanh giữa trung tâm Hà Nội

Một người dân sinh sống ở phường Giảng Võ chia sẻ, trước đây việc công viên bị quây kín bằng hàng rào khiến người dân gặp nhiều bất tiện khi ra vào. “Có những đoạn muốn đi tắt cũng không được, phải vòng xa. Bây giờ công viên mở ra, không gian rộng rãi, người dân tiếp cận thuận tiện hơn rất nhiều”, người này nói.