Cảnh mới lạ tại Công viên Thống Nhất sau khi hạ toàn bộ hơn 2km hàng rào

Sau khi hạ toàn bộ hàng rào, Công viên Thống Nhất trở nên thông thoáng, dễ tiếp cận từ nhiều hướng, thu hút đông người dân tới tập thể dục, vui chơi mỗi ngày.

Việc tháo dỡ hàng rào tại một số công viên, vườn hoa trên địa bàn Hà Nội đang tạo nên những thay đổi tích cực trong diện mạo đô thị. Sau Công viên Cầu Giấy - nơi hàng rào bao quanh được tháo bỏ từ đầu năm 2025 để mở không gian phục vụ người dân, đến nay Công viên Thống Nhất cũng hoàn tất việc hạ toàn bộ hệ thống rào sắt dài hơn 2.000m bao quanh.

Việc tháo dỡ hàng rào Công viên Thống Nhất bắt đầu từ cuối năm 2022, với gần 400m rào phía đường Trần Nhân Tông được hạ bỏ để kết nối không gian phố đi bộ hồ Thiền Quang. Tháng 3/2025, khoảng 650m hàng rào đoạn từ Trần Nhân Tông đến Đại Cồ Việt tiếp tục được tháo dỡ. Đến 16/12, hơn 1.000m phần rào còn lại trên các tuyến phố Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu cũng được hạ bỏ.

Công viên từng bị quây kín bằng hàng rào sắt nay được mở rộng không gian xanh, kết nối trực tiếp với phố phường, vỉa hè và các tuyến đi bộ, mang lại sự thông thoáng và thuận tiện hơn cho người dân.

Sau khi hàng rào được tháo dỡ, Công viên Thống Nhất không còn bị chia cắt với khu vực xung quanh. Người dân có thể tiếp cận công viên trực tiếp từ các tuyến phố Trần Nhân Tông, Đại Cồ Việt, Nguyễn Đình Chiểu và Lê Duẩn, thay vì chỉ ra vào qua một số cổng cố định như trước.

Cảnh mới lạ tại Công viên Thống Nhất sau khi hạ toàn bộ hơn 2km hàng rào - 5
Ghi nhận thực tế cho thấy, lượng người vào công viên tăng lên rõ rệt. Người cao tuổi tập thể dục, người dân đi bộ thư giãn, trẻ em vui chơi sau giờ học… tạo nên bức tranh sinh hoạt cộng đồng sôi động, gần gũi. Công viên dần trở thành “phòng sinh hoạt chung” của người dân, đúng với vai trò vốn có của một không gian công cộng.

Bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương tháo dỡ hàng rào công viên, bà Lê Thị Lựu (63 tuổi, người dân phường Hai Bà Trưng) cho biết, trước đây bà rất ít khi vào Công viên Thống Nhất dù nhà ở gần. “Ngày trước có hàng rào, muốn vào công viên tôi phải đi vòng ra cổng chính khá xa nên nhiều khi ngại. Ít người vào tập thể dục nên công viên khá vắng, nhất là buổi tối. Có thời điểm buổi tối trong công viên hay có những nhóm tụ tập gây ồn ào, thỉnh thoảng xảy ra trộm cắp vặt, làm nhiều người e ngại”, bà nói.

Chia sẻ thêm về sự thay đổi sau khi công viên được mở, Ngô Văn Cao (21 tuổi) cho biết việc vào Công viên Thống Nhất hiện nay rất thuận tiện. “Từ khi công viên bỏ hàng rào, em thường xuyên ra đây tập thể hình và gặp gỡ nhiều người có cùng đam mê. Trước đây tập trong phòng gym vừa mất tiền, lại ít có cơ hội giao tiếp với mọi người xung quanh. Ở đây không khí trong lành, người tập ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Mọi người vui vẻ trò chuyện, hỗ trợ nhau và chia sẻ các bài tập hiệu quả, tạo cảm giác gắn kết hơn rất nhiều”, Cao cho biết.

Cùng với việc tháo dỡ hàng rào sắt bao quanh, Công viên Thống Nhất cũng được chỉnh trang đồng bộ nhiều hạng mục nhằm cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt cho người dân. Các cột trụ bê tông từng gắn với hệ thống hàng rào trên các tuyến hè phố xung quanh công viên đã được phá dỡ, trả lại mặt bằng thông thoáng cho người đi bộ. Vỉa hè tại một số đoạn được lát lại, bảo đảm bằng phẳng, thuận tiện cho người cao tuổi, trẻ em và người tập thể dục.

Cảnh mới lạ tại Công viên Thống Nhất sau khi hạ toàn bộ hơn 2km hàng rào - 10
Cảnh mới lạ tại Công viên Thống Nhất sau khi hạ toàn bộ hơn 2km hàng rào - 11
Bên trong công viên, một số khu vui chơi và hạng mục công cộng đã xuống cấp đang được tu sửa, bổ sung nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng, nhất là trẻ em, đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt, vui chơi và nâng cao chất lượng không gian xanh phục vụ cộng đồng.

Nhân viên công viên cũng sơn sửa lại hệ thống hàng rào bảo vệ hoa, bồn cây để bảo vệ cảnh quan và hạn chế tình trạng xâm hại cây xanh.

Không chỉ Công viên Thống Nhất, Hà Nội đang định hướng mở dần không gian tại một số công viên, vườn hoa đủ điều kiện. Trong đó, Công viên Thống Nhất được chọn thí điểm mở hoàn toàn, còn các công viên như Bách Thảo, Thủ Lệ tiếp tục duy trì hàng rào do đặc thù bảo tồn. Từ hiệu quả bước đầu, thành phố sẽ nghiên cứu mở rộng mô hình phù hợp với từng công viên trong thời gian tới.

