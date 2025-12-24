Cảnh mới lạ tại Công viên Thống Nhất sau khi hạ toàn bộ hơn 2km hàng rào

Bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương tháo dỡ hàng rào công viên, bà Lê Thị Lựu (63 tuổi, người dân phường Hai Bà Trưng) cho biết, trước đây bà rất ít khi vào Công viên Thống Nhất dù nhà ở gần. “Ngày trước có hàng rào, muốn vào công viên tôi phải đi vòng ra cổng chính khá xa nên nhiều khi ngại. Ít người vào tập thể dục nên công viên khá vắng, nhất là buổi tối. Có thời điểm buổi tối trong công viên hay có những nhóm tụ tập gây ồn ào, thỉnh thoảng xảy ra trộm cắp vặt, làm nhiều người e ngại”, bà nói.
Bình luận