Cảnh mới lạ tại Công viên Thống Nhất sau khi hạ toàn bộ hơn 2km hàng rào

Chia sẻ thêm về sự thay đổi sau khi công viên được mở, Ngô Văn Cao (21 tuổi) cho biết việc vào Công viên Thống Nhất hiện nay rất thuận tiện. “Từ khi công viên bỏ hàng rào, em thường xuyên ra đây tập thể hình và gặp gỡ nhiều người có cùng đam mê. Trước đây tập trong phòng gym vừa mất tiền, lại ít có cơ hội giao tiếp với mọi người xung quanh. Ở đây không khí trong lành, người tập ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Mọi người vui vẻ trò chuyện, hỗ trợ nhau và chia sẻ các bài tập hiệu quả, tạo cảm giác gắn kết hơn rất nhiều”, Cao cho biết.