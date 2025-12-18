Loạt biệt thự chục tỷ 'đắp chiếu' giữa khu đô thị hoang vắng ở Bắc Ninh

Video: Hàng chục căn biệt thự "phơi nắng, phơi mưa" trong Khu đô thị Nam Từ Sơn, Bắc Ninh
Dự án Khu đô thị Nam Từ Sơn có diện tích quy hoạch 200ha thuộc phường Từ Sơn (trước đây là phường Phù Chẩn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Khu đô thị này do Công ty cổ phần Thiên Đức làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2004 với mục tiêu tạo ra "một không gian châu Âu trong lòng Hà Nội - Bắc Ninh".
Theo thông tin được công bố, giai đoạn I, khu đô thị này mở rộng trên khu đất rộng 22,5 ha, có biệt thự đơn lập, liền kề, được quảng cáo dịch vụ tốt với hệ thống giao thông tiện lợi, điện nước đầy đủ và có cả những khối cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, trường học...
Sau nhiều năm hoàn thiện phần thô, khu đô thị Nam Từ Sơn vẫn vắng bóng cư dân, nhiều căn xuống cấp, cỏ dại bủa vây, hoang tàn. Ghi nhận đến giữa tháng 12/2025, chỉ lác đác vài căn được đưa vào sử dụng.
Cây mọc um tùm trên mái nhà của các căn biệt thự.
Hầu hết các căn biệt thự đã xây dựng xong phần thô nhưng vẫn vắng bóng người ở, khiến khung cảnh nơi đây trở nên tiêu điều, nhếch nhác như khu đô thị "ma".
Anh Nguyễn Tuấn Minh (phường Từ Sơn) chia sẻ, dù bỏ hoàng nhiều năm nhưng những căn biệt thự hay lô đất ở đây đều đã có chủ, chỉ là họ không về ở hoặc bán sang tay từ lâu. Hiện ở đây vẫn có giao dịch mua bán đất hay nhà ở.
Hàng chục năm qua, khu đô thị này chỉ có lác đác vài hộ dân sinh sống.
Anh Nguyễn Hoàng Minh (sinh sống tại Khu đô thị Nam Từ Sơn) cho biết, khu đô thị được xây dựng từ lâu nhưng hầu như không có tiện ích. Người dân phải sử dụng các dịch vụ bên ngoài, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, cỏ dại mọc rậm rạp khiến côn trùng sinh sôi nhiều, ảnh hưởng đến đời sống nên rất ít người đến ở.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù xuống cấp, đất nền và nhà xây thô tại dự án Khu đô thị Nam Từ Sơn vẫn được chào bán ở mức 40-50 triệu đồng/m² (tương đương 10-30 tỷ đồng/căn), cao hơn nhiều khu dân cư đã hoàn thiện hạ tầng xung quanh.
Trước tình trạng dự án bị bỏ hoang quá lâu, UBND phường Từ Sơn đã yêu cầu phòng chuyên môn phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra toàn diện dự án, rà soát hồ sơ pháp lý và tiến độ đầu tư.
Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch UBND phường Từ Sơn cho biết: "Phường sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn diện hiện trạng khu đô thị, sau đó đề xuất biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, phường yêu cầu Sở Xây dựng rà soát chất lượng các căn biệt thự bỏ hoang, đặc biệt những hạng mục xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm nếu người dân tự ý vào sử dụng".
Bình luận