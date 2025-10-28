Diện mạo mới của ‘nhà ma’ 300 Kim Mã sau hơn 30 năm bỏ hoang

Khu đất số 300 Kim Mã được sử dụng từ năm 1982 để xây dựng trụ sở và nhà ở của Đại sứ quán Bulgaria. Trên diện tích 3.243m², Bulgaria xây dựng một công trình rộng 1.307m², hoàn thành vào năm 1991. Tuy nhiên, công trình gần như không được sử dụng và bị bỏ hoang suốt 27 năm. Năm 2018, Đại sứ quán Bulgaria bàn giao khu đất cho Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đến đầu năm 2025, nơi đây lần đầu được quây rào, phủ bạt để sửa chữa. (Ảnh: Mai Tâm)