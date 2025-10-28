Diện mạo mới của ‘nhà ma’ 300 Kim Mã sau hơn 30 năm bỏ hoang

Video: Diện mạo mới của ‘nhà ma’ 300 Kim Mã sau gần một năm tu sửa
Khu đất số 300 Kim Mã được sử dụng từ năm 1982 để xây dựng trụ sở và nhà ở của Đại sứ quán Bulgaria. Trên diện tích 3.243m², Bulgaria xây dựng một công trình rộng 1.307m², hoàn thành vào năm 1991. Tuy nhiên, công trình gần như không được sử dụng và bị bỏ hoang suốt 27 năm. Năm 2018, Đại sứ quán Bulgaria bàn giao khu đất cho Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đến đầu năm 2025, nơi đây lần đầu được quây rào, phủ bạt để sửa chữa. (Ảnh: Mai Tâm)
Sau gần một năm tu sửa, cải tạo, công trình dần lộ diện với kiến trúc mới, khang trang khiến nhiều người ngạc nhiên.
Căn nhà hoang nay đã hoàn toàn “lột xác”. Những bức tường từng phủ đầy rêu phong, xám màu thời gian nay được thay thế bằng lớp sơn mới, cùng hàng rào kiên cố và hệ thống cửa ra vào hiện đại, tự động.
Theo quan sát, công trình vẫn giữ nguyên cấu trúc ban đầu, song được phủ gam màu trắng chủ đạo, mang phong cách hiện đại. Nhìn vào kiến trúc mới, nhiều người cho rằng đây có thể là một tòa nhà hành chính hoặc cơ quan đối ngoại được đầu tư, cải tạo bài bản.
Công trình sử dụng hai tông màu trắng – nâu làm chủ đạo, điểm xuyết hoa văn mang phong cách Trung Hoa cùng mái ngói xanh đậm, tạo nên diện mạo trang nhã nhưng vẫn toát lên vẻ bề thế, uy nghi.
Các họa tiết trang trí trên mái và tường được thiết kế đồng bộ, tạo nên phong cách riêng biệt, vừa gợi nhớ nét kiến trúc cổ điển, vừa pha lẫn hơi thở hiện đại, tinh tế.
Khu vực cổng chính được lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào tự động, mang lại diện mạo hiện đại và tính bảo mật cao cho toàn bộ công trình.
Hiện nay, các công nhân đang thi công, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hàng rào và các thiết bị kỹ thuật trước khi công trình chính thức đưa vào sử dụng. Khu vực tường rào được thiết kế kín đáo, trang bị hệ thống kiểm soát ra vào tự động cùng camera an ninh, đảm bảo an toàn và bảo mật cho toàn khu.
Khuôn viên công trình được lát đá sạch đẹp, trồng thêm cây xanh, tạo nên không gian hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại.
Sự “lột xác” ngoạn mục của ngôi nhà số 300 Kim Mã thu hút sự chú ý của người dân mỗi khi đi ngang qua tuyến đường này.
Khi màn đêm buông xuống, công trình khoác lên mình vẻ lộng lẫy, lung linh, ánh sáng từ hệ thống đèn trang trí khiến cả góc phố bừng sáng.
Mặt tiền công trình được tô điểm thêm bởi hệ thống đèn hắt hoa văn tinh xảo, tạo nên hiệu ứng ánh sáng ấn tượng khi màn đêm buông xuống, làm tôn lên vẻ sang trọng và nổi bật của toàn bộ ngôi nhà.
Từng là nơi khiến nhiều người e ngại, nay tòa nhà khoác lên mình diện mạo mới, trở thành công trình kiến trúc nổi bật, xóa dấu “nhà ma” nổi tiếng một thời của Hà Nội.
