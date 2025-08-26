Loại rau được ví là 'món ăn trường thọ', ở chợ Việt chỉ vài nghìn một bó

Rau dền là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Không chỉ dễ trồng, giá thành phải chăng, rau dền còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" với hàm lượng dinh dưỡng khổng lồ. Từ rau dền cơm, rau dền đỏ cho đến rau dền gai, mỗi loại đều mang lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời.

Nguồn sắt và axit folic dồi dào, đẩy lùi thiếu máu

Một trong những lợi ích hàng đầu của rau dền chính là khả năng bổ máu ấn tượng. Rau dền, đặc biệt là rau dền đỏ, chứa hàm lượng sắt không heme rất cao. Sắt là thành phần chính cấu tạo nên hemoglobin, giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể.

Hơn nữa, rau dền còn cung cấp một lượng lớn axit folic (vitamin B9), một dưỡng chất cực kỳ quan trọng cho quá trình tạo máu. Việc bổ sung rau dền vào chế độ ăn uống hàng ngày đặc biệt có lợi cho phụ nữ mang thai, người bị thiếu máu, người sau phẫu thuật hoặc những người ăn chay.

Xây dựng xương chắc khỏe nhờ hàm lượng canxi vượt trội

Rau dền được xem là "nhà máy canxi" tự nhiên. Hàm lượng canxi trong rau dền cao hơn nhiều so với các loại rau xanh khác, thậm chí còn hơn cả sữa. Canxi là khoáng chất không thể thiếu cho sự phát triển và duy trì mật độ xương.

Do đó, thường xuyên ăn rau dền giúp phòng ngừa loãng xương ở người lớn tuổi và hỗ trợ phát triển chiều cao tối đa ở trẻ em. Ngoài ra, magie trong rau dền cũng giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả hơn.

Rau dền có cực nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. (Ảnh: Istock)

Bảo vệ tim mạch, ổn định huyết áp

Rau dền là người bạn đồng hành của trái tim khỏe mạnh. Hàm lượng kali và magie dồi dào giúp điều hòa nhịp tim và ổn định huyết áp, giảm gánh nặng cho hệ thống tim mạch. Thêm vào đó, chất xơ hòa tan trong rau dền có khả năng liên kết với cholesterol xấu (LDL) trong ruột và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch nghiêm trọng khác.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân

Rau dền chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, mang lại lợi ích toàn diện cho hệ tiêu hóa. Chất xơ không hòa tan giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và làm sạch đường ruột. Trong khi đó, chất xơ hòa tan nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, tạo cảm giác no lâu và kiểm soát đường huyết. Nhờ vậy, rau dền là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn giảm cân và duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Tăng cường hệ miễn dịch nhờ vitamin c và chất chống oxy hóa

Một bát canh rau dền nóng hổi không chỉ giúp giải nhiệt mà còn là "liều thuốc" tăng cường miễn dịch tự nhiên. Rau dền rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp kích thích sản xuất bạch cầu và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, rau dền còn chứa vitamin E và các flavonoid, giúp trung hòa các gốc tự do, giảm viêm nhiễm và làm chậm quá trình lão hóa của tế bào.

Bảo vệ thị lực, ngăn ngừa các bệnh về mắt

Nhờ hàm lượng beta-carotene (tiền chất của vitamin A) và lutein cao, rau dền có khả năng bảo vệ mắt khỏi các tổn thương do tia UV và ánh sáng xanh gây ra. Beta-carotene chuyển hóa thành vitamin A, giúp duy trì thị lực khỏe mạnh, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu. Lutein và zeaxanthin trong rau dền còn được biết đến với vai trò bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể và hỗ trợ chức năng gan

Trong Đông y, rau dền được coi là loại rau có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc và lợi tiểu. Món canh rau dền là một bài thuốc dân gian hiệu quả để làm mát cơ thể, giải nhiệt trong những ngày hè oi bức. Các hợp chất thực vật trong rau dền cũng hỗ trợ chức năng gan, giúp gan lọc và loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả hơn.