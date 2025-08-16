'Thủ phạm' khiến thai phụ chuyển nguy kịch cực nhanh, tính mạng bị đe dọa

(VTC News) -

Người phụ nữ 25 tuổi, quê Bắc Ninh nhập viện với tình trạng sốt cao, ho nhiều và khó thở. Trước đó ba ngày, chị bị sốt liên tục 39°C. Mặc dù uống thuốc hạ sốt, nhiệt độ chỉ giảm được vài tiếng rồi tăng cao trở lại.

Tại thời điểm nhập viện, chị có dấu hiệu suy hô hấp tiến triển, thở nhanh, nông và khó khăn. Nồng độ oxy trong máu (SpO2) khi thở khí phòng chỉ đạt 77-80%, thấp hơn nhiều so với mức bình thường 96-100%, cho thấy tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, đe dọa cả tính mạng người mẹ và thai nhi.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chụp CT phổi. Kết quả cho thấy tổn thương lan rộng ở cả hai bên phổi; các vùng đông đặc, kính mờ chiếm tới 50-60% thể tích phổi, kèm theo nhiều nốt nhỏ dạng lao kê. Đáng nói, những tổn thương này xuất hiện chỉ sau ba ngày khởi phát bệnh.

Xét nghiệm đờm bằng kỹ thuật sinh học phân tử xác định bệnh nhân mắc lao phổi hoạt động. Sau khi được điều trị tích cực, tình trạng của chị ổn định và đang hồi phục tốt.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho sản phụ bị lao phổi.

Thạc sĩ, bác sĩ Ninh Thị Ngọc, Khoa Cấp cứu, cho biết: "Tổn thương phổi ở phụ nữ mang thai có thể tiến triển rất nhanh, đặc biệt trong vài ngày. Bệnh nhân này đến viện kịp thời, nếu chậm trễ, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng cả mẹ và con là rất lớn".

Theo bác sĩ Ngọc, lao phổi ở phụ nữ mang thai, nhất là mang thai IVF, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bên cạnh nguy cơ suy hô hấp cấp và xơ phổi vĩnh viễn, việc điều trị lao bằng thuốc còn có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi, đặc biệt trong giai đoạn đầu thai kỳ.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khuyến cáo, tầm soát lao trước khi thực hiện IVF rất quan trọng. Bác sĩ Bắc giải thích, việc này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho người mẹ, vì lao phổi khi mang thai tiến triển nhanh, mà còn ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con, gây ra lao bẩm sinh với tỷ lệ tử vong cao.

Lao có thể tồn tại âm thầm dưới dạng tiềm ẩn, không có triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, khi mang thai, hệ miễn dịch của người mẹ thay đổi, cộng thêm áp lực tâm lý, có thể khiến bệnh lao bùng phát thành thể hoạt động.

"Phụ nữ có ý định mang thai, nhất là chuẩn bị làm IVF, cần tầm soát lao và tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine như uốn ván, rubella, cúm, thủy đậu...", bác sĩ Bắc khuyên.

Ngoài ra, trong quá trình mang thai, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi kéo dài, người bệnh cần đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời.