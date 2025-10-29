Luật sư phát hiện kẽ hở giúp Malaysia gỡ tội gian lận nhập tịch cầu thủ?

(VTC News) -

Theo kênh truyền hình Stadium Astro (Malaysia), luật sư Serge Vittoz "phát hiện ra những kẽ hở" trong các tài liệu của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) liên quan đến vụ gian lận nhập tịch cầu thủ của LĐBĐ Malaysia (FAM). Ông Vittoz là trưởng nhóm pháp lý được FAM chỉ định tham gia kháng cáo án phạt của FIFA.

"Nếu thuận lợi, một số điểm có thể được sử dụng làm lập luận để Malaysia ít nhất không phải chiến đấu vô ích ở Ủy ban kháng cáo của FIFA", kênh Stadium Astro đưa tin. Dự kiến, LĐBĐ thế giới sẽ có câu trả lời về kết quả kháng cáo trong ngày mai (30/10).

Đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua nếu FAM kháng cáo bất thành.

Càng gần thời điểm FIFA đưa ra phán quyết, Liên đoàn bóng đá Malaysia càng có nhiều động thái liên quan đến vụ bê bối gian lận cầu thủ. Tuần trước, Tổng thư ký FAM bị đình chỉ để phục vụ điều tra. Liên tiếp 2 cuộc họp báo bất thường được tổ chức, nội dung chủ yếu là làm rõ sự liên đới và trách nhiệm của các quan chức liên đoàn.

FAM cũng thành lập cơ quan điều tra độc lập, bổ nhiệm cựu Chánh án tối cao Tun Md Raus Sharif làm người đứng đầu. Nhóm này không có bất kỳ thành viên nào thuộc FAM nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp.

Theo luật sư Erman Rosali - chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực thể thao của Malaysia, từng đứng đầu Ủy ban kỷ luật của FAM, những hành động này thể hiện rằng FAM hoàn toàn vô tư và sẵn sàng minh bạch. Điều này làm tăng thiện cảm của FIFA và nhấn mạnh LĐBĐ Malaysia không cố tình gian lận. Đây cũng là quan điểm mà FAM muốn khẳng định trong nội dung kháng cáo.

Ông Rosali cũng cho rằng nếu kết quả điều tra được công bố đầy đủ trước khi FIFA ra quyết định, cơ hội thoát án phạt hoặc giảm nhẹ hình phạt có thể tăng lên. "Tôi hy vọng FAM sẽ không ẩn mình sau đạo luật bảo mật", ông Rosali nói. Trước đó, LĐBĐ Malaysia từ chối cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc vì các quy định bảo mật.

Nếu LĐBĐ Malaysia không kháng cáo thành công để đảo ngược án phạt, đội tuyển nước này sẽ bị xử thua 2 trận đấu mà họ thắng đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Theo kết luận ban đầu của FIFA, Malaysia gian lận nghiêm trọng trong quá trình nhập tịch của 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero. Cả 7 người này đều bị cấm thi đấu 1 năm.