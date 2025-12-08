Kết quả bóng đá nữ Việt Nam 0-1 Philippines: Cay đắng bàn thua bù giờ

(VTC News) -

Bàn thua bù giờ khiến đội tuyển Việt Nam thua Philippines

Tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 vòng bảng SEA Games 33 bằng cuộc đọ sức với Philippines. Đối thủ sở hữu thể hình, thể lực vượt trội nên thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp cận trận đấu cẩn trọng. Ông Chung sử dụng nhiều cầu thủ có tốc độ tốt như Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và đẩy đối thủ lùi về phần sân nhà. Chỉ trong 15 phút đầu tiên, Hải Yến và Bích Thùy liên tục có cơ hội áp sát khung thành nhưng cú sút của họ chưa đủ hiểm hóc. Bên kia chiến tuyến, Alexia Pino cũng khiến người hâm mộ Việt Nam thót tim với pha dứt điểm nguy hiểm.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines.

Về cuối hiệp 1, huấn luyện viên Mai Đức Chung sớm điều chỉnh nhân sự khi Huỳnh Như được đưa vào sân thay cho Trúc Hương. Sự xuất hiện của ngôi sao sinh năm 1991 giúp đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu gắn kết và tấn công hiệu quả hơn. Hai đội bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa không bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Philippines gây bất ngờ khi dâng cao tấn công và gây áp lực đáng kể cho khung gỗ của Kim Thanh. Khoảng thời gian Philippines chơi hay chỉ kéo dài trong 15 phút. Sau đó, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn làm chủ thế trận trên sân.

Các cầu thủ tấn công như Bích Thùy, Thanh Nhã hay Vạn Sự tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Đáng tiếc, Thanh Nhã chuyền hỏng trong nhiều pha bóng quyết định và bàn thắng chưa thể đến với đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong thời gian bù giờ, Thanh Nhã có pha sút bóng trúng tay hậu vệ Philippines nhưng không có phạt đền cho đội tuyển nữ Việt Nam. Phút 90+4, Ramirez băng vào dứt điểm ở cự li chưa đến 5 mét sau pha phối hợp từ tình huống cố định và ghi bàn duy nhất giúp Philippines thắng tối thiểu 1-0.

Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bị loại từ vòng bảng nếu không thắng Myanmar bởi Philippines nhiều khả năng sẽ thắng Malaysia.

Kết quả: Việt Nam 0-1 Philippines

Ghi bàn:

Philippines: Ramirez (90+4')

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh (14); Trần Thị Duyên (15), Nguyễn Thị Kim Yên (3), Lê Thị Diễm My (13); Nguyễn Thị Thanh Nhã (19), Nguyễn Thị Trúc Hương (8), Thái Thị Thảo (11), Trần Thị Hải Linh (10), Ngân Thị Vạn Sự (21); Nguyễn Thị Bích Thùy (23), Phạm Hải Yến (12).

Philippines: Olivia McDaniel (1), Hali Long (5), Malea Cesar (2), Jessika Cowart (3), Jaclyn Sawicki (6), Jael Guy (7), Sara Eggesvijk (8), Angela Beard (13), Isabella Pasion (15), Mary Ramirez (21), Alexa Pino (23).

Bảng xếp hạng bóng đá nữ SEA Games 33 (Bảng B)

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Myanmar 2 5-1 6 2 Việt Nam 2 7-1 3 3 Philippines 2 2-2 3 4 Malaysia 2 0-10 0

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn