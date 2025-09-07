Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 8/9 và rạng sáng 9/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 8/9 và rạng sáng 9/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 ở khu vực Châu Âu

- Ngày 09/09 - 01h45: Thụy Sĩ vs Slovenia

- Ngày 09/09 - 01h45: Hy Lạp vs Đan Mạch

Hy Lạp chạm trán Đan Mạch tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Âu

- Ngày 09/09 - 01h45: Belarus vs Scotland

- Ngày 09/09 - 01h45: Israel vs Italia

- Ngày 09/09 - 01h45: Croatia vs Montenegro

- Ngày 09/09 - 01h45: Gibraltar vs Quần đảo Faroe

- Ngày 09/09 - 01h45: Kosovo vs Thụy Điển

Lịch thi đấu U21 Euro

- Ngày 08/09 - 22h00: U21 Kazakhstan vs U21 England

- Ngày 08/09 - 23h00: U21 Estonia vs U21 Iceland

- Ngày 08/09 - 23h00: U21 Belarus vs U21 Austria

- Ngày 09/09 - 01h30: U21 Wales vs U21 Denmark

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 09/09 - 06h00: New England Revolution II vs Huntsville City FC

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 ở khu vực Bắc Trung Mỹ

- Ngày 09/09 - 07h30: Suriname vs El Salvador

- Ngày 09/09 - 08h30: Panama vs Guatemala

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 ở khu vực Châu Phi

- Ngày 08/09 - 20h00: Equatorial Guinea vs Tunisia

- Ngày 08/09 - 20h00: Mozambique vs Botswana

- Ngày 08/09 - 20h00: Zambia vs Ma rốc

- Ngày 08/09 - 23h00: Guinea-Bissau vs Djibouti

- Ngày 08/09 - 23h00: Madagascar vs Chad

- Ngày 08/09 - 23h00: Uganda vs Somalia

- Ngày 08/09 - 23h00: Malawi vs Liberia

- Ngày 08/09 - 23h00: Guinea vs Algeria

- Ngày 09/09 - 02h00: Libya vs Eswatini

- Ngày 09/09 - 02h00: Ghana vs Mali

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 09/09 - 01h30: Eibar vs FC Andorra

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- Ngày 09/09 - 07h10: Argentinos Juniors vs Lanus

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 09/09 - 04h30: Sportivo Trinidense vs Sportivo Ameliano

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 09/09 - 05h00: Tivoli Gardens vs Spanish Town Police

- Ngày 09/09 - 07h30: Cavalier SC vs Waterhouse FC