Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 6/9 và rạng sáng 7/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 6/9 và rạng sáng 7/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
- Ngày 06/09 - 20h00: Latvia vs Serbia
- Ngày 06/09 - 23h00: Armenia vs Bồ Đào Nha
- Ngày 06/09 - 23h00: Anh vs Andorra
- Ngày 07/09 - 01h45: Ailen vs Hungary
- Ngày 07/09 - 01h45: Áo vs Đảo Síp
- Ngày 07/09 - 01h45: San Marino vs Bosnia and Herzegovina
Lịch thi đấu U23 Châu Á
- Ngày 06/09 - 14h30: U23 Đông Timor vs U23 Australia
- Ngày 06/09 - 16h00: U23 Bangladesh vs U23 Yemen
- Ngày 06/09 - 16h00: U23 Mongolia vs U23 Malaysia
- Ngày 06/09 - 16h00: U23 Oman vs U23 Iraq
- Ngày 06/09 - 16h30: U23 Myanmar vs U23 Japan
- Ngày 06/09 - 17h00: U23 Sri Lanka vs U23 Palestine
- Ngày 06/09 - 18h35: U23 Northern Mariana Islands vs U23 China
- Ngày 06/09 - 19h00: U23 Singapore vs U23 Việt Nam
- Ngày 06/09 - 19h00: U23 Pakistan vs U23 Campuchia
- Ngày 06/09 - 19h30: U23 Lebanon vs U23 Thái Lan
- Ngày 06/09 - 19h30: U23 Afghanistan vs U23 Kuwait
- Ngày 06/09 - 21h00: U23 Bhutan vs U23 Turkmenistan
- Ngày 06/09 - 21h00: U23 Kyrgyzstan vs U23 Uzbekistan
- Ngày 06/09 - 21h30: U23 Guam vs U23 Iran
- Ngày 06/09 - 22h15: U23 Brunei U23 vs U23 Bahrain
- Ngày 06/09 - 23h00: U23 Chinese Taipei vs U23 Jordan
- Ngày 07/09 - 00h00: U23 India vs U23 Qatar
- Ngày 07/09 - 00h30: U23 Hong Kong vs U23 UAE
Lịch thi đấu UAE League Cup
- Ngày 06/09 - 20h50: Baniyas vs Khorfakkan
- Ngày 06/09 - 20h50: Sharjah Cultural Club vs Dibba Al Fujairah
- Ngày 06/09 - 23h30: Ajman vs Al-Wahda
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
- Ngày 06/09 - 23h00: Nigeria vs Rwanda
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 06/09 - 21h15: Deportivo vs Sporting Gijon
- Ngày 06/09 - 23h30: Real Zaragoza vs Valladolid
- Ngày 07/09 - 02h00: Malaga vs Granada
Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha
- Ngày 06/09 - 17h00: CD Lajense vs Lusitano Ginasio Clube
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 07/09 - 07h30: Houston Dynamo vs LA Galaxy
- Ngày 07/09 - 07h30: St. Louis City vs FC Dallas
- Ngày 07/09 - 07h30: Chicago Fire vs New England Revolution
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 07/09 - 02h30: Estoril vs Santa Clara
Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ
- Ngày 07/09 - 00h30: Dessel vs RWD Molenbeek
- Ngày 07/09 - 01h00: Eupen vs Borsbeke
- Ngày 07/09 - 01h00: KSV Oudenaarde vs Patro Eisden
- Ngày 07/09 - 01h00: Ninove vs Francs Borains
- Ngày 07/09 - 01h00: KSK Heist vs Arquet FC
- Ngày 07/09 - 01h00: Belisia Bilzen SV vs KSC Lokeren FC
- Ngày 07/09 - 01h00: Hoogstraten vs SK Beveren
- Ngày 07/09 - 01h00: Tubize vs RFC Wetteren
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 07/09 - 00h00: Sporting Kansas City II vs Real Monarchs SLC
- Ngày 07/09 - 07h00: The Town FC vs Portland Timbers II
- Ngày 07/09 - 07h30: North Texas SC vs Ventura County FC
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 07/09 - 03h00: Forge FC vs HFX Wanderers FC
- Ngày 07/09 - 06h00: Atletico Ottawa vs Pacific FC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 07/09 - 08h00: Antigua Guatemala vs Guastatoya
- Ngày 07/09 - 09h00: Deportivo Marquense vs Deportivo Mictlan
