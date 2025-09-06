  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 7/9 và rạng sáng 8/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 7/9 và rạng sáng 8/9 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu, UAE League Cup, MLS Next Pro,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 7/9 và rạng sáng 8/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup ở khu vực Châu Âu

- Ngày 07/09 - 20h00: Georgia vs Bulgaria

- Ngày 08/09 - 01h45: Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha

Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán Tây Ban Nha tại Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu

- Ngày 07/09 - 23h00: Lithuania vs Hà Lan

- Ngày 07/09 - 23h00: North Macedonia vs Liechtenstein

- Ngày 08/09 - 01h45: Ba Lan vs Phần Lan

- Ngày 08/09 - 01h45: Bỉ vs Kazakhstan

- Ngày 08/09 - 01h45: Đức vs Northern Ireland

- Ngày 08/09 - 01h45: Luxembourg vs Slovakia

Lịch thi đấu UAE League Cup

- Ngày 07/09 - 20h50: Sharjah Cultural Club vs Dibba Al-Hisn

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 08/09 - 02h00: Columbus Crew II vs Inter Miami CF II

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup ở khu vực Châu Phi

- Ngày 07/09 - 23h00: Central African Republic vs Comoros

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 07/09 - 19h00: AD Ceuta FC vs Huesca

- Ngày 07/09 - 21h15: Real Sociedad B vs Cadiz

- Ngày 07/09 - 21h15: Burgos CF vs Las Palmas

- Ngày 07/09 - 23h30: Leonesa vs Leganes

- Ngày 07/09 - 23h30: Almeria vs Racing Santander

Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ

- Ngày 07/09 - 21h00: Virton vs Beerschot

- Ngày 07/09 - 21h00: Olympic Charleroi Chatelet Farciennes vs Royal Stade Brainois

- Ngày 07/09 - 21h00: Royal Knokke FC vs Lommel

- Ngày 07/09 - 21h00: KFC Merelbeke vs K Lierse S.K.

- Ngày 07/09 - 21h00: Eendracht Aalst Lede vs Eendracht Termien

- Ngày 07/09 - 21h00: FC Liege vs FC Gullegem

Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha

- Ngày 07/09 - 22h30: Sacavenense vs Rabo de Peixe

- Ngày 07/09 - 23h00: FC Urzelinense vs AC Malveira

Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Nhật Bản

- Ngày 07/09 - 16h30: Sanfrecce Hiroshima vs Shonan Bellmare

- Ngày 07/09 - 17h00: Vissel Kobe vs Yokohama FC

- Ngày 07/09 - 17h00: Kashiwa Reysol vs Yokohama F.Marinos

- Ngày 07/09 - 17h00: Kawasaki Frontale vs Urawa Red Diamonds

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 07/09 - 19h00: Saue JK vs Narva Trans

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 07/09 - 23h00: Shelbourne vs Galway United FC

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 08/09 - 06h00: Sporting Kansas City vs Austin FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 08/09 - 00h00: Aurora FC vs Deportivo Malacateco

- Ngày 08/09 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Club Xelaju

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 08/09 - 03h00: Chapelton vs Portmore United

- Ngày 08/09 - 03h00: Dung Beholden vs Montego Bay United FC

- Ngày 08/09 - 03h00: Harbour View vs Arnett Gardens

- Ngày 08/09 - 03h00: Treasure Beach vs Molynes United

- Ngày 08/09 - 05h30: Racing United vs Mount Pleasant

