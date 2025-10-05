Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 6/10 và rạng sáng 7/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 6/10 và rạng sáng 7/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 07/10 - 05h00: Deportivo Riestra vs Velez Sarsfield

- Ngày 07/10 - 07h00: Racing Club vs Independiente Rivadavia

Deportivo Riestra chạm trán Velez Sarsfield tại giải VĐQG Argentina.

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 07/10 - 01h30: Leonesa vs Albacete

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 06/10 - 22h30: Mouna FC vs Inova Sca

Lịch thi đấu VĐQG Angola

- Ngày 06/10 - 21h00: CD Lunda Sul vs GD Interclube

- Ngày 06/10 - 21h30: Guelson FC vs Recreativo do Libolo

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 06/10 - 21h30: Otelul Galati vs FC Metaloglobus Bucuresti

- Ngày 07/10 - 00h30: Botosani vs UTA Arad

Lịch thi đấu VĐQG Bosnia

- Ngày 06/10 - 23h00: FK Sarajevo vs Zrinjski Mostar

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 06/10 - 20h00: Pelister vs KF Shkendija

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 07/10 - 05h00: Defensor Sporting vs Montevideo Wanderers

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 07/10 - 04h30: Club General Caballero JLM vs Nacional Asuncion

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 07/10 - 05h00: Harbour View vs Dunbeholden

- Ngày 07/10 - 07h30: Arnett Gardens vs Treasure Beach.