Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 5/10 và rạng sáng 6/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 5/10 và rạng sáng 6/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 05/10 - 20h00: Aston Villa vs Burnley
- Ngày 05/10 - 22h30: Brentford vs Man City
- Ngày 05/10 - 20h00: Everton vs Crystal Palace
- Ngày 05/10 - 20h00: Newcastle vs Nottingham Forest
- Ngày 05/10 - 20h00: Wolves vs Brighton
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 05/10 - 19h00: Alaves vs Elche
- Ngày 05/10 - 21h15: Sevilla vs Barcelona
- Ngày 05/10 - 23h30: Sociedad vs Vallecano
- Ngày 05/10 - 23h30: Espanyol vs Real Betis
- Ngày 06/10 - 02h00: Celta Vigo vs Atletico
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 05/10 - 20h00: Lyon vs Toulouse
- Ngày 05/10 - 22h15: Strasbourg vs Angers
- Ngày 05/10 - 22h15: Le Havre vs Rennes
- Ngày 05/10 - 22h15: AS Monaco vs Nice
- Ngày 06/10 - 01h45: Lille vs Paris Saint-Germain
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 05/10 - 17h30: Udinese vs Cagliari
- Ngày 05/10 - 20h00: Bologna vs Pisa
- Ngày 05/10 - 20h00: Fiorentina vs AS Roma
- Ngày 05/10 - 23h00: Napoli vs Genoa
- Ngày 06/10 - 01h45: Juventus vs AC Milan
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 05/10 - 20h30: Stuttgart vs FC Heidenheim
- Ngày 05/10 - 22h30: Hamburger SV vs Mainz 05
- Ngày 06/10 - 03h00: Borussia M'gladbach vs Freiburg
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 05/10 - 18h00: Ipswich Town vs Norwich City
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 05/10 - 20h00: Carrarese vs Juve Stabia
- Ngày 05/10 - 20h00: Sudtirol vs Empoli
- Ngày 05/10 - 22h15: Sampdoria vs Pescara Calcio
- Ngày 06/10 - 00h30: Modena vs Virtus Entella
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 05/10 - 18h30: Anderlecht vs Standard Liege
- Ngày 05/10 - 21h00: Genk vs FCV Dender EH
- Ngày 05/10 - 23h30: Club Brugge vs Union St.Gilloise
- Ngày 06/10 - 00h15: Westerlo vs Oud-Heverlee Leuven
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 05/10 - 21h30: Arouca vs Famalicao
- Ngày 05/10 - 23h30: Rio Ave vs Tondela
- Ngày 06/10 - 01h15: Sporting vs SC Braga
- Ngày 06/10 - 03h15: FC Porto vs Benfica
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 05/10 - 17h15: FC Twente vs Heracles
- Ngày 05/10 - 19h30: Feyenoord vs FC Utrecht
- Ngày 05/10 - 21h45: AZ Alkmaar vs Telstar
- Ngày 06/10 - 01h00: Go Ahead Eagles vs NEC Nijmegen
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 05/10 - 19h00: Real Zaragoza vs Cordoba
- Ngày 05/10 - 21h15: Castellon vs Sporting Gijon
- Ngày 05/10 - 23h30: Racing Santander vs Malaga
- Ngày 05/10 - 23h30: Valladolid vs Mirandes
- Ngày 06/10 - 02h00: Las Palmas vs Cadiz
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 05/10 - 12h00: Gimcheon Sangmu vs Ulsan Hyundai
- Ngày 05/10 - 12h00: Pohang Steelers vs Daejeon Citizen
- Ngày 05/10 - 14h30: Gangwon FC vs FC Anyang
- Ngày 05/10 - 14h30: Suwon FC vs FC Seoul
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 05/10 - 13h00: Kashima Antlers vs Gamba Osaka
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 05/10 - 18h30: Greuther Furth vs Hannover 96
- Ngày 05/10 - 18h30: Arminia Bielefeld vs Schalke 04
- Ngày 05/10 - 18h30: Magdeburg vs Elversberg
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 05/10 - 16h00: Imigresen FC vs Selangor
- Ngày 05/10 - 20h00: PDRM vs Johor Darul Ta'zim FC
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 05/10 - 15h30: Arema FC vs Persita Tangerang
- Ngày 05/10 - 19h00: Persib Bandung vs PSM Makassar
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 05/10 - 19h00: Isloch vs FK Slutsk
- Ngày 05/10 - 23h00: Slavia Mozyr vs FC Smorgon
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 05/10 - 19h00: Dobrudzha Dobrich vs Arda Kardzhali
- Ngày 05/10 - 21h30: Botev Vratsa vs Botev Plovdiv
- Ngày 06/10 - 00h15: PFC CSKA Sofia vs Ludogorets
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 05/10 - 20h45: HNK Gorica vs Rijeka
- Ngày 05/10 - 23h45: NK Lokomotiva vs Dinamo Zagreb
Lịch thi đấu VĐQG Campuchia
- Ngày 05/10 - 15h45: Kirivong Soksen Chey vs Phnom Penh
- Ngày 05/10 - 18h00: Angkor Tiger FC vs Boeung Ket
- Ngày 05/10 - 18h00: Nagaworld FC vs Visakha FC
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 05/10 - 19h00: Randers FC vs Viborg
- Ngày 05/10 - 19h00: Vejle Boldklub vs FC Nordsjaelland
- Ngày 05/10 - 21h00: AGF vs Silkeborg
- Ngày 05/10 - 23h00: FC Copenhagen vs FC Midtjylland
- Ngày 06/10 - 01h00: Fredericia vs Broendby IF
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 05/10 - 19h00: Lausanne vs Young Boys
- Ngày 05/10 - 21h30: Servette vs Basel
- Ngày 05/10 - 21h30: Winterthur vs Lugano
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 05/10 - 20h30: PFK Piestany vs Slovan Bratislava
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 05/10 - 21h00: KA Akureyri vs Vestri
- Ngày 06/10 - 02h15: Breidablik vs Fram Reykjavik
- Ngày 06/10 - 02h15: Vikingur Reykjavik vs FH Hafnarfjordur
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 05/10 - 19h00: CFR Cluj vs Hermannstadt
- Ngày 06/10 - 00h30: FCSB vs CS Universitatea Craiova
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 05/10 - 17h15: Jagiellonia Bialystok vs Korona Kielce
- Ngày 05/10 - 19h45: Rakow Czestochowa vs Motor Lublin
- Ngày 05/10 - 22h30: GKS Katowice vs Lech Poznan
- Ngày 06/10 - 01h15: Gornik Zabrze vs Legia Warszawa
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 06/10 - 05h00: Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes
- Ngày 06/10 - 08h00: Los Angeles FC vs Atlanta United
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 06/10 - 02h00: Sao Paulo vs Palmeiras
- Ngày 06/10 - 02h00: Vasco da Gama vs Vitoria
- Ngày 06/10 - 04h30: Juventude vs Fortaleza
- Ngày 06/10 - 04h30: Bahia vs Flamengo
- Ngày 06/10 - 06h30: Ceara vs Santos FC
- Ngày 06/10 - 06h30: Cruzeiro vs Sport Recife
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 06/10 - 02h30: Estudiantes de la Plata vs Barracas Central
- Ngày 06/10 - 02h45: Talleres vs Belgrano
- Ngày 06/10 - 05h00: Boca Juniors vs Newell's Old Boys
- Ngày 06/10 - 07h15: Rosario Central vs River Plate
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 06/10 - 00h00: Chattanooga FC vs Atlanta United II
- Ngày 06/10 - 00h00: Columbus Crew II vs Chicago Fire FC II
- Ngày 06/10 - 00h00: Inter Miami CF II vs New England Revolution II
- Ngày 06/10 - 00h00: New York Red Bulls II vs Toronto FC II
- Ngày 06/10 - 00h00: Orlando City B vs FC Cincinnati II
- Ngày 06/10 - 00h00: Philadelphia Union II vs New York City FC II
- Ngày 06/10 - 00h00: Huntsville City FC vs Carolina Core
- Ngày 06/10 - 03h00: Los Angeles FC II vs North Texas SC
- Ngày 06/10 - 03h00: Portland Timbers II vs St. Louis City II
- Ngày 06/10 - 03h00: Real Monarchs SLC vs Vancouver Whitecaps II
- Ngày 06/10 - 03h00: Tacoma Defiance vs Houston Dynamo II
- Ngày 06/10 - 03h00: The Town FC vs Austin FC II
- Ngày 06/10 - 03h00: Ventura County FC vs Colorado Rapids II
- Ngày 06/10 - 03h00: Minnesota United II vs Sporting Kansas City II
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 06/10 - 02h00: Valour FC vs Atletico Ottawa
- Ngày 06/10 - 05h00: Pacific FC vs Cavalry FC
Lịch thi đấu U20 World Cup
- Ngày 06/10 - 03h00: U20 New Caledonia vs U20 Pháp
- Ngày 06/10 - 03h00: U20 Nam Phi vs U20 Mỹ
- Ngày 06/10 - 06h00: U20 Nigeria vs U20 Colombia
- Ngày 06/10 - 06h00: U20 Arabia Saudi vs U20 Norway
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 06/10 - 08h00: Pumas vs CD Guadalajara
- Ngày 06/10 - 10h05: Tijuana vs Monterrey
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 06/10 - 03h00: Portmore United vs Racing United
- Ngày 06/10 - 03h00: Spanish Town Police vs Molynes United
- Ngày 06/10 - 03h00: Tivoli Gardens vs Cavalier SC
- Ngày 06/10 - 03h30: Chapelton vs Montego Bay United FC
- Ngày 06/10 - 05h00: Waterhouse FC vs Mount Pleasant
