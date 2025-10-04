  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 5/10 và rạng sáng 6/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 5/10 và rạng sáng 6/10 của các giải đấu Premier League, La Liga, Ligue 1, Serie A, Bundesliga, Hạng nhất Anh,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 5/10 và rạng sáng 6/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 05/10 - 20h00: Aston Villa vs Burnley

- Ngày 05/10 - 22h30: Brentford vs Man City

Brentford chạm trán Man City tại Premier League

- Ngày 05/10 - 20h00: Everton vs Crystal Palace

- Ngày 05/10 - 20h00: Newcastle vs Nottingham Forest

- Ngày 05/10 - 20h00: Wolves vs Brighton

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 05/10 - 19h00: Alaves vs Elche

- Ngày 05/10 - 21h15: Sevilla vs Barcelona

- Ngày 05/10 - 23h30: Sociedad vs Vallecano

- Ngày 05/10 - 23h30: Espanyol vs Real Betis

- Ngày 06/10 - 02h00: Celta Vigo vs Atletico

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 05/10 - 20h00: Lyon vs Toulouse

- Ngày 05/10 - 22h15: Strasbourg vs Angers

- Ngày 05/10 - 22h15: Le Havre vs Rennes

- Ngày 05/10 - 22h15: AS Monaco vs Nice

- Ngày 06/10 - 01h45: Lille vs Paris Saint-Germain

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 05/10 - 17h30: Udinese vs Cagliari

- Ngày 05/10 - 20h00: Bologna vs Pisa

- Ngày 05/10 - 20h00: Fiorentina vs AS Roma

- Ngày 05/10 - 23h00: Napoli vs Genoa

- Ngày 06/10 - 01h45: Juventus vs AC Milan

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 05/10 - 20h30: Stuttgart vs FC Heidenheim

- Ngày 05/10 - 22h30: Hamburger SV vs Mainz 05

- Ngày 06/10 - 03h00: Borussia M'gladbach vs Freiburg

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 05/10 - 18h00: Ipswich Town vs Norwich City

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 05/10 - 20h00: Carrarese vs Juve Stabia

- Ngày 05/10 - 20h00: Sudtirol vs Empoli

- Ngày 05/10 - 22h15: Sampdoria vs Pescara Calcio

- Ngày 06/10 - 00h30: Modena vs Virtus Entella

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 05/10 - 18h30: Anderlecht vs Standard Liege

- Ngày 05/10 - 21h00: Genk vs FCV Dender EH

- Ngày 05/10 - 23h30: Club Brugge vs Union St.Gilloise

- Ngày 06/10 - 00h15: Westerlo vs Oud-Heverlee Leuven

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 05/10 - 21h30: Arouca vs Famalicao

- Ngày 05/10 - 23h30: Rio Ave vs Tondela

- Ngày 06/10 - 01h15: Sporting vs SC Braga

- Ngày 06/10 - 03h15: FC Porto vs Benfica

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 05/10 - 17h15: FC Twente vs Heracles

- Ngày 05/10 - 19h30: Feyenoord vs FC Utrecht

- Ngày 05/10 - 21h45: AZ Alkmaar vs Telstar

- Ngày 06/10 - 01h00: Go Ahead Eagles vs NEC Nijmegen

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 05/10 - 19h00: Real Zaragoza vs Cordoba

- Ngày 05/10 - 21h15: Castellon vs Sporting Gijon

- Ngày 05/10 - 23h30: Racing Santander vs Malaga

- Ngày 05/10 - 23h30: Valladolid vs Mirandes

- Ngày 06/10 - 02h00: Las Palmas vs Cadiz

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 05/10 - 12h00: Gimcheon Sangmu vs Ulsan Hyundai

- Ngày 05/10 - 12h00: Pohang Steelers vs Daejeon Citizen

- Ngày 05/10 - 14h30: Gangwon FC vs FC Anyang

- Ngày 05/10 - 14h30: Suwon FC vs FC Seoul

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 05/10 - 13h00: Kashima Antlers vs Gamba Osaka

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 05/10 - 18h30: Greuther Furth vs Hannover 96

- Ngày 05/10 - 18h30: Arminia Bielefeld vs Schalke 04

- Ngày 05/10 - 18h30: Magdeburg vs Elversberg

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 05/10 - 16h00: Imigresen FC vs Selangor

- Ngày 05/10 - 20h00: PDRM vs Johor Darul Ta'zim FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 05/10 - 15h30: Arema FC vs Persita Tangerang

- Ngày 05/10 - 19h00: Persib Bandung vs PSM Makassar

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 05/10 - 19h00: Isloch vs FK Slutsk

- Ngày 05/10 - 23h00: Slavia Mozyr vs FC Smorgon

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 05/10 - 19h00: Dobrudzha Dobrich vs Arda Kardzhali

- Ngày 05/10 - 21h30: Botev Vratsa vs Botev Plovdiv

- Ngày 06/10 - 00h15: PFC CSKA Sofia vs Ludogorets

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 05/10 - 20h45: HNK Gorica vs Rijeka

- Ngày 05/10 - 23h45: NK Lokomotiva vs Dinamo Zagreb

Lịch thi đấu VĐQG Campuchia

- Ngày 05/10 - 15h45: Kirivong Soksen Chey vs Phnom Penh

- Ngày 05/10 - 18h00: Angkor Tiger FC vs Boeung Ket

- Ngày 05/10 - 18h00: Nagaworld FC vs Visakha FC

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 05/10 - 19h00: Randers FC vs Viborg

- Ngày 05/10 - 19h00: Vejle Boldklub vs FC Nordsjaelland

- Ngày 05/10 - 21h00: AGF vs Silkeborg

- Ngày 05/10 - 23h00: FC Copenhagen vs FC Midtjylland

- Ngày 06/10 - 01h00: Fredericia vs Broendby IF

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 05/10 - 19h00: Lausanne vs Young Boys

- Ngày 05/10 - 21h30: Servette vs Basel

- Ngày 05/10 - 21h30: Winterthur vs Lugano

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 05/10 - 20h30: PFK Piestany vs Slovan Bratislava

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 05/10 - 21h00: KA Akureyri vs Vestri

- Ngày 06/10 - 02h15: Breidablik vs Fram Reykjavik

- Ngày 06/10 - 02h15: Vikingur Reykjavik vs FH Hafnarfjordur

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 05/10 - 19h00: CFR Cluj vs Hermannstadt

- Ngày 06/10 - 00h30: FCSB vs CS Universitatea Craiova

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 05/10 - 17h15: Jagiellonia Bialystok vs Korona Kielce

- Ngày 05/10 - 19h45: Rakow Czestochowa vs Motor Lublin

- Ngày 05/10 - 22h30: GKS Katowice vs Lech Poznan

- Ngày 06/10 - 01h15: Gornik Zabrze vs Legia Warszawa

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 06/10 - 05h00: Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes

- Ngày 06/10 - 08h00: Los Angeles FC vs Atlanta United

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 06/10 - 02h00: Sao Paulo vs Palmeiras

- Ngày 06/10 - 02h00: Vasco da Gama vs Vitoria

- Ngày 06/10 - 04h30: Juventude vs Fortaleza

- Ngày 06/10 - 04h30: Bahia vs Flamengo

- Ngày 06/10 - 06h30: Ceara vs Santos FC

- Ngày 06/10 - 06h30: Cruzeiro vs Sport Recife

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 06/10 - 02h30: Estudiantes de la Plata vs Barracas Central

- Ngày 06/10 - 02h45: Talleres vs Belgrano

- Ngày 06/10 - 05h00: Boca Juniors vs Newell's Old Boys

- Ngày 06/10 - 07h15: Rosario Central vs River Plate

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 06/10 - 00h00: Chattanooga FC vs Atlanta United II

- Ngày 06/10 - 00h00: Columbus Crew II vs Chicago Fire FC II

- Ngày 06/10 - 00h00: Inter Miami CF II vs New England Revolution II

- Ngày 06/10 - 00h00: New York Red Bulls II vs Toronto FC II

- Ngày 06/10 - 00h00: Orlando City B vs FC Cincinnati II

- Ngày 06/10 - 00h00: Philadelphia Union II vs New York City FC II

- Ngày 06/10 - 00h00: Huntsville City FC vs Carolina Core

- Ngày 06/10 - 03h00: Los Angeles FC II vs North Texas SC

- Ngày 06/10 - 03h00: Portland Timbers II vs St. Louis City II

- Ngày 06/10 - 03h00: Real Monarchs SLC vs Vancouver Whitecaps II

- Ngày 06/10 - 03h00: Tacoma Defiance vs Houston Dynamo II

- Ngày 06/10 - 03h00: The Town FC vs Austin FC II

- Ngày 06/10 - 03h00: Ventura County FC vs Colorado Rapids II

- Ngày 06/10 - 03h00: Minnesota United II vs Sporting Kansas City II

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 06/10 - 02h00: Valour FC vs Atletico Ottawa

- Ngày 06/10 - 05h00: Pacific FC vs Cavalry FC

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 06/10 - 03h00: U20 New Caledonia vs U20 Pháp

- Ngày 06/10 - 03h00: U20 Nam Phi vs U20 Mỹ

- Ngày 06/10 - 06h00: U20 Nigeria vs U20 Colombia

- Ngày 06/10 - 06h00: U20 Arabia Saudi vs U20 Norway

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 06/10 - 08h00: Pumas vs CD Guadalajara

- Ngày 06/10 - 10h05: Tijuana vs Monterrey

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 06/10 - 03h00: Portmore United vs Racing United

- Ngày 06/10 - 03h00: Spanish Town Police vs Molynes United

- Ngày 06/10 - 03h00: Tivoli Gardens vs Cavalier SC

- Ngày 06/10 - 03h30: Chapelton vs Montego Bay United FC

- Ngày 06/10 - 05h00: Waterhouse FC vs Mount Pleasant

