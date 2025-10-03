  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 4/10 và rạng sáng 5/10

Thứ Sáu, 03/10/2025 08:27:37 +07:00

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 4/10 và rạng sáng 5/10 của các giải đấu Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 4/10 và rạng sáng 5/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 04/10 - 18h30: Leeds United vs Tottenham

- Ngày 04/10 - 21h00: Arsenal vs West Ham

Arsenal chạm trán West Ham tại Premier League

- Ngày 04/10 - 21h00: Man United vs Sunderland

- Ngày 04/10 - 23h30: Chelsea vs Liverpool

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 04/10 - 19h00: Real Oviedo vs Levante

- Ngày 04/10 - 21h15: Girona vs Valencia

- Ngày 04/10 - 23h30: Athletic Club vs Mallorca

- Ngày 05/10 - 02h00: Real Madrid vs Villarreal

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 04/10 - 20h00: Lazio vs Torino

- Ngày 04/10 - 20h00: Parma vs Lecce

- Ngày 04/10 - 23h00: Inter vs Cremonese

- Ngày 05/10 - 01h45: Atalanta vs Como 1907

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 04/10 - 20h30: Augsburg vs Wolfsburg

- Ngày 04/10 - 20h30: Leverkusen vs Union Berlin

- Ngày 04/10 - 20h30: Bremen vs St. Pauli

- Ngày 04/10 - 20h30: Dortmund vs RB Leipzig

- Ngày 04/10 - 23h30: E.Frankfurt vs Munich

Lịch thi đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

- Ngày 04/10 - 21h45: Club Deportivo Alberite vs Puerto de Vega CF

- Ngày 04/10 - 22h00: Betis CF Valladolid vs CD Getxo

- Ngày 04/10 - 22h30: Atletico Calatayud vs Atletic Sant Just FC

- Ngày 04/10 - 22h30: SD Negreira vs SD Textil Escudo

- Ngày 04/10 - 22h30: CD Lourdes vs CD Sant Jordi

- Ngày 04/10 - 23h00: Atletico Palma Del Rio vs Atletico Melilla CF

- Ngày 04/10 - 23h00: CD Yuncos vs CF Campanario

- Ngày 04/10 - 23h00: Los Garres vs Manises CF

- Ngày 04/10 - 23h30: UD Maracena vs Sporting de Ceuta

- Ngày 05/10 - 02h00: Universitario FC vs Inter Valdemoro

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 04/10 - 22h00: Metz vs Marseille

- Ngày 05/10 - 00h00: Brest vs Nantes

- Ngày 05/10 - 02h05: Auxerre vs Lens

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 04/10 - 18h30: Sheffield Wednesday vs Coventry City

- Ngày 04/10 - 18h30: Hull City vs Sheffield United

- Ngày 04/10 - 18h30: Blackburn Rovers vs Stoke City

- Ngày 04/10 - 21h00: Swansea vs Leicester

- Ngày 04/10 - 21h00: Watford vs Oxford United

- Ngày 04/10 - 21h00: Millwall vs West Brom

- Ngày 04/10 - 21h00: Portsmouth vs Middlesbrough

- Ngày 04/10 - 21h00: Preston North End vs Charlton Athletic

- Ngày 04/10 - 21h00: Bristol City vs QPR

- Ngày 04/10 - 21h00: Derby County vs Southampton

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 04/10 - 20h00: Monza vs Catanzaro

- Ngày 04/10 - 20h00: Venezia vs Frosinone

- Ngày 04/10 - 20h00: Avellino vs Mantova

- Ngày 04/10 - 20h00: Bari vs Calcio Padova

- Ngày 04/10 - 22h15: Spezia vs Palermo

- Ngày 05/10 - 00h30: Cesena FC vs AC Reggiana

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 04/10 - 21h00: KV Mechelen vs St.Truiden

- Ngày 04/10 - 23h15: Raal La Louviere vs Zulte Waregem

- Ngày 05/10 - 01h45: Royal Antwerp vs Cercle Brugge

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 04/10 - 21h30: Gil Vicente vs CF Estrela da Amadora

- Ngày 04/10 - 21h30: Nacional vs Moreirense

- Ngày 05/10 - 00h00: AVS Futebol SAD vs Alverca

- Ngày 05/10 - 02h30: Vitoria de Guimaraes vs Santa Clara

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 04/10 - 21h30: Sparta Rotterdam vs Ajax

- Ngày 04/10 - 23h45: Fortuna Sittard vs FC Volendam

- Ngày 05/10 - 01h00: PEC Zwolle vs PSV

- Ngày 05/10 - 02h00: SC Heerenveen vs Excelsior

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 04/10 - 21h15: Deportivo vs Almeria

- Ngày 04/10 - 23h30: FC Andorra vs Leganes

- Ngày 04/10 - 23h30: Huesca vs Burgos CF

- Ngày 05/10 - 02h00: Granada vs Real Sociedad B

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 04/10 - 12h00: Gwangju FC vs Daegu FC

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 04/10 - 12h00: Albirex Niigata vs Fagiano Okayama FC

- Ngày 04/10 - 13h00: Avispa Fukuoka vs Yokohama FC

- Ngày 04/10 - 14h00: Sanfrecce Hiroshima vs Machida Zelvia

- Ngày 04/10 - 15h00: Urawa Red Diamonds vs Vissel Kobe

- Ngày 04/10 - 15h30: Kashiwa Reysol vs Yokohama F.Marinos

- Ngày 04/10 - 17h00: Kyoto Sanga FC vs Kawasaki Frontale

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 04/10 - 18h00: Berlin vs Preussen Muenster

- Ngày 04/10 - 18h00: Holstein Kiel vs Darmstadt

- Ngày 04/10 - 18h00: Kaiserslautern vs VfL Bochum

- Ngày 05/10 - 01h30: Dynamo Dresden vs Karlsruher SC

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 04/10 - 16h00: Pulau Pinang vs Negeri Sembilan

- Ngày 04/10 - 19h15: Sabah FC vs Kuching FA

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 04/10 - 15h30: Persija Jakarta vs Bhayangkara FC

- Ngày 04/10 - 19h00: Malut United vs Borneo FC Samarinda

- Ngày 04/10 - 19h00: Persebaya Surabaya vs Persijap Jepara

Lịch thi đấu Cúp QG Australia

- Ngày 04/10 - 16h40: Heidelberg United vs Newcastle Jets

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 04/10 - 18h00: Meizhou Hakka vs Qingdao Hainiu

- Ngày 04/10 - 18h35: Shandong Taishan vs Yunnan Yukun

- Ngày 04/10 - 18h35: Dalian Yingbo FC vs Qingdao West Coast

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 04/10 - 19h15: CSKA 1948 Sofia vs Spartak Varna

- Ngày 04/10 - 21h45: Montana vs Cherno More Varna

- Ngày 05/10 - 00h15: Levski Sofia vs Beroe

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 04/10 - 20h45: Vukovar 91 vs Hajduk Split

- Ngày 04/10 - 23h00: Slaven vs Osijek

Lịch thi đấu Cúp QG Kazakhstan

- Ngày 04/10 - 21h00: Ordabasy Shymkent vs Tobol Kostanay

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 04/10 - 17h00: FC Olexandriya vs Karpaty

- Ngày 04/10 - 19h30: FC Obolon Kyiv vs Veres Rivne

- Ngày 04/10 - 22h00: Polissya Zhytomyr vs SC Poltava

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 04/10 - 23h00: Luzern vs Sion

- Ngày 04/10 - 23h00: St. Gallen vs Thun

- Ngày 05/10 - 01h30: Grasshopper vs FC Zurich

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 04/10 - 21h00: IBV Vestmannaeyjar vs IA Akranes

- Ngày 04/10 - 21h00: KR Reykjavik vs Afturelding

- Ngày 05/10 - 03h00: Valur vs Stjarnan

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 04/10 - 19h00: Miercurea Ciuc vs Universitatea Cluj

- Ngày 04/10 - 21h30: ACS Champions FC Arges vs Petrolul Ploiesti

- Ngày 05/10 - 00h30: FC Rapid 1923 vs FCV Farul Constanta

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 04/10 - 19h45: Termalica Nieciecza vs Widzew Lodz

- Ngày 04/10 - 22h30: Radomiak Radom vs Zaglebie Lubin

- Ngày 05/10 - 01h15: Arka Gdynia vs Cracovia

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 04/10 - 23h15: Hapoel Haifa vs Hapoel Ironi Kiryat Shmona

- Ngày 04/10 - 23h15: Ironi Tiberias vs Hapoel Jerusalem

- Ngày 04/10 - 23h30: FC Ashdod vs Maccabi Bnei Reineh

- Ngày 05/10 - 00h00: Beitar Jerusalem vs Hapoel Petah Tikva

- Ngày 05/10 - 00h00: Hapoel Beer Sheva vs Hapoel Tel Aviv

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 04/10 - 21h00: Dungannon Swifts vs Larne

- Ngày 04/10 - 21h00: Bangor vs Coleraine

- Ngày 04/10 - 21h00: Carrick Rangers vs Ballymena United

- Ngày 04/10 - 23h30: Portadown vs Glenavon

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 05/10 - 01h30: DC United vs Charlotte

- Ngày 05/10 - 01h30: CF Montreal vs Nashville SC

- Ngày 05/10 - 03h30: FC Dallas vs LA Galaxy

- Ngày 05/10 - 06h30: Inter Miami CF vs New England Revolution

- Ngày 05/10 - 06h30: New York Red Bulls vs FC Cincinnati

- Ngày 05/10 - 06h30: Orlando City vs Columbus Crew

- Ngày 05/10 - 06h30: Philadelphia Union vs New York City FC

- Ngày 05/10 - 07h30: Austin FC vs St. Louis City

- Ngày 05/10 - 07h30: Chicago Fire vs Toronto FC

- Ngày 05/10 - 07h30: Houston Dynamo vs San Diego

- Ngày 05/10 - 07h30: Minnesota United vs Sporting Kansas City

- Ngày 05/10 - 08h30: Real Salt Lake vs Colorado Rapids

- Ngày 05/10 - 09h30: Seattle Sounders FC vs Portland Timbers

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 05/10 - 04h30: RB Bragantino vs Gremio

- Ngày 05/10 - 04h30: Fluminense vs Atletico MG

- Ngày 05/10 - 04h30: Internacional vs Botafogo FR

- Ngày 05/10 - 07h00: Corinthians vs Mirassol

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 05/10 - 00h30: Sarmiento vs Gimnasia LP

- Ngày 05/10 - 02h45: San Martin San Juan vs Instituto Cordoba

- Ngày 05/10 - 05h00: Atletico Tucuman vs Club Atletico Platense

- Ngày 05/10 - 05h00: CA Huracan vs Banfield

- Ngày 05/10 - 07h15: Lanus vs San Lorenzo de Almagro

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 05/10 - 01h00: HFX Wanderers FC vs York United FC

- Ngày 05/10 - 04h00: Forge FC vs Vancouver FC

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 05/10 - 03h00: U20 Mexico vs U20 Morocco

- Ngày 05/10 - 03h00: U20 Spain vs U20 Brazil

- Ngày 05/10 - 06h00: U20 Argentina vs U20 Italy

- Ngày 05/10 - 06h00: U20 Australia vs U20 Cuba

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 05/10 - 04h00: Coban Imperial vs Guastatoya

- Ngày 05/10 - 06h00: Comunicaciones FC vs Mixco

- Ngày 05/10 - 08h00: Deportivo Malacateco vs Deportivo Mictlan

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 05/10 - 06h00: Queretaro FC vs Puebla

- Ngày 05/10 - 08h00: Leon vs Toluca

- Ngày 05/10 - 08h00: Tigres vs Cruz Azul

- Ngày 05/10 - 10h05: CF America vs Club Santos Laguna

Văn Hải
