Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 4/10 và rạng sáng 5/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 4/10 và rạng sáng 5/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 04/10 - 18h30: Leeds United vs Tottenham
- Ngày 04/10 - 21h00: Arsenal vs West Ham
- Ngày 04/10 - 21h00: Man United vs Sunderland
- Ngày 04/10 - 23h30: Chelsea vs Liverpool
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 04/10 - 19h00: Real Oviedo vs Levante
- Ngày 04/10 - 21h15: Girona vs Valencia
- Ngày 04/10 - 23h30: Athletic Club vs Mallorca
- Ngày 05/10 - 02h00: Real Madrid vs Villarreal
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 04/10 - 20h00: Lazio vs Torino
- Ngày 04/10 - 20h00: Parma vs Lecce
- Ngày 04/10 - 23h00: Inter vs Cremonese
- Ngày 05/10 - 01h45: Atalanta vs Como 1907
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 04/10 - 20h30: Augsburg vs Wolfsburg
- Ngày 04/10 - 20h30: Leverkusen vs Union Berlin
- Ngày 04/10 - 20h30: Bremen vs St. Pauli
- Ngày 04/10 - 20h30: Dortmund vs RB Leipzig
- Ngày 04/10 - 23h30: E.Frankfurt vs Munich
Lịch thi đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
- Ngày 04/10 - 21h45: Club Deportivo Alberite vs Puerto de Vega CF
- Ngày 04/10 - 22h00: Betis CF Valladolid vs CD Getxo
- Ngày 04/10 - 22h30: Atletico Calatayud vs Atletic Sant Just FC
- Ngày 04/10 - 22h30: SD Negreira vs SD Textil Escudo
- Ngày 04/10 - 22h30: CD Lourdes vs CD Sant Jordi
- Ngày 04/10 - 23h00: Atletico Palma Del Rio vs Atletico Melilla CF
- Ngày 04/10 - 23h00: CD Yuncos vs CF Campanario
- Ngày 04/10 - 23h00: Los Garres vs Manises CF
- Ngày 04/10 - 23h30: UD Maracena vs Sporting de Ceuta
- Ngày 05/10 - 02h00: Universitario FC vs Inter Valdemoro
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 04/10 - 22h00: Metz vs Marseille
- Ngày 05/10 - 00h00: Brest vs Nantes
- Ngày 05/10 - 02h05: Auxerre vs Lens
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 04/10 - 18h30: Sheffield Wednesday vs Coventry City
- Ngày 04/10 - 18h30: Hull City vs Sheffield United
- Ngày 04/10 - 18h30: Blackburn Rovers vs Stoke City
- Ngày 04/10 - 21h00: Swansea vs Leicester
- Ngày 04/10 - 21h00: Watford vs Oxford United
- Ngày 04/10 - 21h00: Millwall vs West Brom
- Ngày 04/10 - 21h00: Portsmouth vs Middlesbrough
- Ngày 04/10 - 21h00: Preston North End vs Charlton Athletic
- Ngày 04/10 - 21h00: Bristol City vs QPR
- Ngày 04/10 - 21h00: Derby County vs Southampton
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 04/10 - 20h00: Monza vs Catanzaro
- Ngày 04/10 - 20h00: Venezia vs Frosinone
- Ngày 04/10 - 20h00: Avellino vs Mantova
- Ngày 04/10 - 20h00: Bari vs Calcio Padova
- Ngày 04/10 - 22h15: Spezia vs Palermo
- Ngày 05/10 - 00h30: Cesena FC vs AC Reggiana
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 04/10 - 21h00: KV Mechelen vs St.Truiden
- Ngày 04/10 - 23h15: Raal La Louviere vs Zulte Waregem
- Ngày 05/10 - 01h45: Royal Antwerp vs Cercle Brugge
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 04/10 - 21h30: Gil Vicente vs CF Estrela da Amadora
- Ngày 04/10 - 21h30: Nacional vs Moreirense
- Ngày 05/10 - 00h00: AVS Futebol SAD vs Alverca
- Ngày 05/10 - 02h30: Vitoria de Guimaraes vs Santa Clara
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 04/10 - 21h30: Sparta Rotterdam vs Ajax
- Ngày 04/10 - 23h45: Fortuna Sittard vs FC Volendam
- Ngày 05/10 - 01h00: PEC Zwolle vs PSV
- Ngày 05/10 - 02h00: SC Heerenveen vs Excelsior
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 04/10 - 21h15: Deportivo vs Almeria
- Ngày 04/10 - 23h30: FC Andorra vs Leganes
- Ngày 04/10 - 23h30: Huesca vs Burgos CF
- Ngày 05/10 - 02h00: Granada vs Real Sociedad B
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 04/10 - 12h00: Gwangju FC vs Daegu FC
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 04/10 - 12h00: Albirex Niigata vs Fagiano Okayama FC
- Ngày 04/10 - 13h00: Avispa Fukuoka vs Yokohama FC
- Ngày 04/10 - 14h00: Sanfrecce Hiroshima vs Machida Zelvia
- Ngày 04/10 - 15h00: Urawa Red Diamonds vs Vissel Kobe
- Ngày 04/10 - 15h30: Kashiwa Reysol vs Yokohama F.Marinos
- Ngày 04/10 - 17h00: Kyoto Sanga FC vs Kawasaki Frontale
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 04/10 - 18h00: Berlin vs Preussen Muenster
- Ngày 04/10 - 18h00: Holstein Kiel vs Darmstadt
- Ngày 04/10 - 18h00: Kaiserslautern vs VfL Bochum
- Ngày 05/10 - 01h30: Dynamo Dresden vs Karlsruher SC
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 04/10 - 16h00: Pulau Pinang vs Negeri Sembilan
- Ngày 04/10 - 19h15: Sabah FC vs Kuching FA
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 04/10 - 15h30: Persija Jakarta vs Bhayangkara FC
- Ngày 04/10 - 19h00: Malut United vs Borneo FC Samarinda
- Ngày 04/10 - 19h00: Persebaya Surabaya vs Persijap Jepara
Lịch thi đấu Cúp QG Australia
- Ngày 04/10 - 16h40: Heidelberg United vs Newcastle Jets
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 04/10 - 18h00: Meizhou Hakka vs Qingdao Hainiu
- Ngày 04/10 - 18h35: Shandong Taishan vs Yunnan Yukun
- Ngày 04/10 - 18h35: Dalian Yingbo FC vs Qingdao West Coast
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 04/10 - 19h15: CSKA 1948 Sofia vs Spartak Varna
- Ngày 04/10 - 21h45: Montana vs Cherno More Varna
- Ngày 05/10 - 00h15: Levski Sofia vs Beroe
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 04/10 - 20h45: Vukovar 91 vs Hajduk Split
- Ngày 04/10 - 23h00: Slaven vs Osijek
Lịch thi đấu Cúp QG Kazakhstan
- Ngày 04/10 - 21h00: Ordabasy Shymkent vs Tobol Kostanay
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 04/10 - 17h00: FC Olexandriya vs Karpaty
- Ngày 04/10 - 19h30: FC Obolon Kyiv vs Veres Rivne
- Ngày 04/10 - 22h00: Polissya Zhytomyr vs SC Poltava
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 04/10 - 23h00: Luzern vs Sion
- Ngày 04/10 - 23h00: St. Gallen vs Thun
- Ngày 05/10 - 01h30: Grasshopper vs FC Zurich
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 04/10 - 21h00: IBV Vestmannaeyjar vs IA Akranes
- Ngày 04/10 - 21h00: KR Reykjavik vs Afturelding
- Ngày 05/10 - 03h00: Valur vs Stjarnan
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 04/10 - 19h00: Miercurea Ciuc vs Universitatea Cluj
- Ngày 04/10 - 21h30: ACS Champions FC Arges vs Petrolul Ploiesti
- Ngày 05/10 - 00h30: FC Rapid 1923 vs FCV Farul Constanta
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 04/10 - 19h45: Termalica Nieciecza vs Widzew Lodz
- Ngày 04/10 - 22h30: Radomiak Radom vs Zaglebie Lubin
- Ngày 05/10 - 01h15: Arka Gdynia vs Cracovia
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 04/10 - 23h15: Hapoel Haifa vs Hapoel Ironi Kiryat Shmona
- Ngày 04/10 - 23h15: Ironi Tiberias vs Hapoel Jerusalem
- Ngày 04/10 - 23h30: FC Ashdod vs Maccabi Bnei Reineh
- Ngày 05/10 - 00h00: Beitar Jerusalem vs Hapoel Petah Tikva
- Ngày 05/10 - 00h00: Hapoel Beer Sheva vs Hapoel Tel Aviv
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 04/10 - 21h00: Dungannon Swifts vs Larne
- Ngày 04/10 - 21h00: Bangor vs Coleraine
- Ngày 04/10 - 21h00: Carrick Rangers vs Ballymena United
- Ngày 04/10 - 23h30: Portadown vs Glenavon
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 05/10 - 01h30: DC United vs Charlotte
- Ngày 05/10 - 01h30: CF Montreal vs Nashville SC
- Ngày 05/10 - 03h30: FC Dallas vs LA Galaxy
- Ngày 05/10 - 06h30: Inter Miami CF vs New England Revolution
- Ngày 05/10 - 06h30: New York Red Bulls vs FC Cincinnati
- Ngày 05/10 - 06h30: Orlando City vs Columbus Crew
- Ngày 05/10 - 06h30: Philadelphia Union vs New York City FC
- Ngày 05/10 - 07h30: Austin FC vs St. Louis City
- Ngày 05/10 - 07h30: Chicago Fire vs Toronto FC
- Ngày 05/10 - 07h30: Houston Dynamo vs San Diego
- Ngày 05/10 - 07h30: Minnesota United vs Sporting Kansas City
- Ngày 05/10 - 08h30: Real Salt Lake vs Colorado Rapids
- Ngày 05/10 - 09h30: Seattle Sounders FC vs Portland Timbers
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 05/10 - 04h30: RB Bragantino vs Gremio
- Ngày 05/10 - 04h30: Fluminense vs Atletico MG
- Ngày 05/10 - 04h30: Internacional vs Botafogo FR
- Ngày 05/10 - 07h00: Corinthians vs Mirassol
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 05/10 - 00h30: Sarmiento vs Gimnasia LP
- Ngày 05/10 - 02h45: San Martin San Juan vs Instituto Cordoba
- Ngày 05/10 - 05h00: Atletico Tucuman vs Club Atletico Platense
- Ngày 05/10 - 05h00: CA Huracan vs Banfield
- Ngày 05/10 - 07h15: Lanus vs San Lorenzo de Almagro
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 05/10 - 01h00: HFX Wanderers FC vs York United FC
- Ngày 05/10 - 04h00: Forge FC vs Vancouver FC
Lịch thi đấu U20 World Cup
- Ngày 05/10 - 03h00: U20 Mexico vs U20 Morocco
- Ngày 05/10 - 03h00: U20 Spain vs U20 Brazil
- Ngày 05/10 - 06h00: U20 Argentina vs U20 Italy
- Ngày 05/10 - 06h00: U20 Australia vs U20 Cuba
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 05/10 - 04h00: Coban Imperial vs Guastatoya
- Ngày 05/10 - 06h00: Comunicaciones FC vs Mixco
- Ngày 05/10 - 08h00: Deportivo Malacateco vs Deportivo Mictlan
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 05/10 - 06h00: Queretaro FC vs Puebla
- Ngày 05/10 - 08h00: Leon vs Toluca
- Ngày 05/10 - 08h00: Tigres vs Cruz Azul
- Ngày 05/10 - 10h05: CF America vs Club Santos Laguna
Bình luận