Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 5/11 và rạng sáng ngày 6/11

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 5/11 và rạng sáng 6/11 của các giải đấu Champions League, V-League, UEFA Youth League, Hạng nhất Anh,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 5/11 và rạng sáng 6/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 06/11 - 00h45: Qarabag vs Chelsea

- Ngày 06/11 - 00h45: Pafos FC vs Villarreal

Qarabag chạm trán Chelsea tại Champions League.

- Ngày 06/11 - 03h00: Newcastle vs Athletic Club

- Ngày 06/11 - 03h00: Benfica vs Leverkusen

- Ngày 06/11 - 03h00: Club Brugge vs Barcelona

- Ngày 06/11 - 03h00: Ajax vs Galatasaray

- Ngày 06/11 - 03h00: Man City vs Dortmund

- Ngày 06/11 - 03h00: Marseille vs Atalanta

- Ngày 06/11 - 03h00: Inter vs Kairat Almaty

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 05/11 - 18h00: Becamex TP.HCM vs Hải Phòng

- Ngày 05/11 - 18h00: Đà Nẵng vs CA TP.HCM

- Ngày 05/11 - 18h00: Ninh Binh FC vs SLNA

Lịch thi đấu UEFA Youth League

- Ngày 05/11 - 18h00: Qarabag FK U19 vs Chelsea U19

- Ngày 05/11 - 18h00: Benfica U19 vs Bayer Leverkusen U19

- Ngày 05/11 - 19h00: KF 2 Koriku U19 vs Hibernian U19

- Ngày 05/11 - 19h00: Pafos FC U19 vs Villarreal U19

- Ngày 05/11 - 19h00: FC FCSB U19 vs NK Lokomotiva U19

- Ngày 05/11 - 19h00: FK Crvena Zvezda U19 vs Banik Ostrava U19

- Ngày 05/11 - 20h00: Sabah FK U19 vs Nantes U19

- Ngày 05/11 - 20h00: Aston Villa U19 vs Skenderbeu U19

- Ngày 05/11 - 20h00: Ajax U19 vs Galatasaray U19

- Ngày 05/11 - 20h30: Marseille U19 vs Atalanta U19

- Ngày 05/11 - 21h00: Fiorentina U19 vs Legia Warszawa U19

- Ngày 05/11 - 21h00: Dinamo Tbilisi U19 vs AEK Larnaca U19

- Ngày 05/11 - 21h30: Maccabi Haifa U19 vs Austria Wien U19

- Ngày 05/11 - 21h30: Club Brugge U19 vs Barcelona U19

- Ngày 05/11 - 22h00: Inter U19 vs Kairat Almaty U19

- Ngày 05/11 - 22h00: Manchester City U19 vs Borussia Dortmund U19

- Ngày 05/11 - 22h00: FC Porto U19 vs NK Bravo U19

- Ngày 05/11 - 22h00: Newcastle United U19 vs Athletic Bilbao U19

- Ngày 05/11 - 22h00: Real Betis U19 vs Basel U19

- Ngày 05/11 - 22h30: Puskas FC Academy U19 vs Brann U19

- Ngày 05/11 - 22h30: PAOK Thessaloniki FC U19 vs KA Akureyri U19

- Ngày 05/11 - 23h00: Ludogorets Razgrad U19 vs Dinamo Minsk U19

- Ngày 05/11 - 23h00: Buducnost U19 vs FC Midtjylland U19

- Ngày 06/11 - 00h00: Brommapojkarna U19 vs Dynamo Kyiv U19

- Ngày 06/11 - 00h00: FC Cologne U19 vs Racing FC Union Luxembourg U19

- Ngày 06/11 - 00h00: Trabzonspor U19 vs HJK U19

- Ngày 06/11 - 02h45: Shelbourne U19 vs Zilina U19

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 06/11 - 02h45: Preston North End vs Swansea

- Ngày 06/11 - 02h45: QPR vs Southampton

- Ngày 06/11 - 02h45: Sheffield Wednesday vs Norwich City

- Ngày 06/11 - 03h00: Portsmouth vs Wrexham

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 05/11 - 17h00: Vissel Kobe vs Ulsan Hyundai

- Ngày 05/11 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Shanghai Shenhua

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 05/11 - 19h15: Eastern Sports Club vs Ratchaburi FC

- Ngày 05/11 - 19h15: Nam Định vs Gamba Osaka

- Ngày 05/11 - 20h45: Arkadag vs Al-Ahli

- Ngày 05/11 - 20h45: Al-Wasl vs Muharraq

- Ngày 05/11 - 23h00: AL Khalidiyah vs Andijon

- Ngày 05/11 - 23h00: Al Zawraa vs FC Istiklol

- Ngày 06/11 - 01h15: Al Nassr vs FC Goa

- Ngày 06/11 - 01h15: Al-Wehdat vs Esteghlal

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 05/11 - 15h30: Borneo FC Samarinda vs Dewa United

Lịch thi đấu U17 World Cup

- Ngày 05/11 - 19h30: Tajikistan U17 vs Czech U17

- Ngày 05/11 - 19h30: Panama U17 vs Ireland U17

- Ngày 05/11 - 20h00: Paraguay U17 vs Uzbekistan U17

- Ngày 05/11 - 20h30: Austria U17 vs Saudi Arabia U17

- Ngày 05/11 - 21h45: Mali U17 vs New Zealand U17

- Ngày 05/11 - 22h15: USA U17 vs Burkina Faso U17

- Ngày 05/11 - 22h45: Canada U17 vs Uganda U17

- Ngày 05/11 - 22h45: France U17 vs Chile U17

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 05/11 - 22h30: Academia F. Amadou Diallo vs Stella Club

- Ngày 05/11 - 22h30: Bouake FC vs San Pedro

- Ngày 05/11 - 22h30: SOA vs Stade D'abidjan

Lịch thi đấu Cúp QG Croatia

- Ngày 05/11 - 20h00: NK Kurilovec vs NK Istra 1961

Lịch thi đấu Cúp QG Séc

- Ngày 05/11 - 22h30: Pardubice vs Banik Ostrava

- Ngày 06/11 - 01h00: Bohemians 1905 vs Mlada Boleslav

Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia

- Ngày 05/11 - 20h00: NK Race vs NK Krka

- Ngày 05/11 - 20h00: NK Tromejnik vs Jadran

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 05/11 - 19h30: FC Petrzalka 1898 vs DAC 1904 Dunajska Streda

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 05/11 - 19h30: FC Academy Pandev vs FK Sileks

- Ngày 05/11 - 23h00: Pelister vs FK Vardar Skopje

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 06/11 - 05h00: RB Bragantino vs Corinthians

- Ngày 06/11 - 05h00: Sport Recife vs Juventude

- Ngày 06/11 - 05h00: Vitoria vs Internacional

- Ngày 06/11 - 05h30: Botafogo FR vs Vasco da Gama

- Ngày 06/11 - 06h00: Atletico MG vs Bahia

- Ngày 06/11 - 06h00: Gremio vs Cruzeiro

- Ngày 06/11 - 07h30: Sao Paulo vs Flamengo

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 06/11 - 02h00: Real Sociedad B vs Huesca

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- Ngày 06/11 - 07h10: Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 06/11 - 07h30: Deportiva San Carlos vs Puntarenas FC

- Ngày 06/11 - 09h00: LD Alajuelense vs Sporting FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 06/11 - 03h00: Deportivo Achuapa vs Deportivo Malacateco

- Ngày 06/11 - 05h00: Aurora FC vs Comunicaciones FC

- Ngày 06/11 - 07h00: Antigua Guatemala vs Coban Imperial

- Ngày 06/11 - 09h00: Deportivo Marquense vs Club Xelaju

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 06/11 - 03h30: Club General Caballero JLM vs Nacional Asuncion

- Ngày 06/11 - 06h00: 2 de Mayo vs Guarani

Lịch thi đấu League cup Bắc Ireland

- Ngày 06/11 - 02h45: Cliftonville vs Strabane Athletic

- Ngày 06/11 - 02h45: Harland & Wolff Welders FC vs Linfield

Văn Hải
