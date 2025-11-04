Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 5/11 và rạng sáng ngày 6/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 5/11 và rạng sáng 6/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 06/11 - 00h45: Qarabag vs Chelsea
- Ngày 06/11 - 00h45: Pafos FC vs Villarreal
- Ngày 06/11 - 03h00: Newcastle vs Athletic Club
- Ngày 06/11 - 03h00: Benfica vs Leverkusen
- Ngày 06/11 - 03h00: Club Brugge vs Barcelona
- Ngày 06/11 - 03h00: Ajax vs Galatasaray
- Ngày 06/11 - 03h00: Man City vs Dortmund
- Ngày 06/11 - 03h00: Marseille vs Atalanta
- Ngày 06/11 - 03h00: Inter vs Kairat Almaty
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 05/11 - 18h00: Becamex TP.HCM vs Hải Phòng
- Ngày 05/11 - 18h00: Đà Nẵng vs CA TP.HCM
- Ngày 05/11 - 18h00: Ninh Binh FC vs SLNA
Lịch thi đấu UEFA Youth League
- Ngày 05/11 - 18h00: Qarabag FK U19 vs Chelsea U19
- Ngày 05/11 - 18h00: Benfica U19 vs Bayer Leverkusen U19
- Ngày 05/11 - 19h00: KF 2 Koriku U19 vs Hibernian U19
- Ngày 05/11 - 19h00: Pafos FC U19 vs Villarreal U19
- Ngày 05/11 - 19h00: FC FCSB U19 vs NK Lokomotiva U19
- Ngày 05/11 - 19h00: FK Crvena Zvezda U19 vs Banik Ostrava U19
- Ngày 05/11 - 20h00: Sabah FK U19 vs Nantes U19
- Ngày 05/11 - 20h00: Aston Villa U19 vs Skenderbeu U19
- Ngày 05/11 - 20h00: Ajax U19 vs Galatasaray U19
- Ngày 05/11 - 20h30: Marseille U19 vs Atalanta U19
- Ngày 05/11 - 21h00: Fiorentina U19 vs Legia Warszawa U19
- Ngày 05/11 - 21h00: Dinamo Tbilisi U19 vs AEK Larnaca U19
- Ngày 05/11 - 21h30: Maccabi Haifa U19 vs Austria Wien U19
- Ngày 05/11 - 21h30: Club Brugge U19 vs Barcelona U19
- Ngày 05/11 - 22h00: Inter U19 vs Kairat Almaty U19
- Ngày 05/11 - 22h00: Manchester City U19 vs Borussia Dortmund U19
- Ngày 05/11 - 22h00: FC Porto U19 vs NK Bravo U19
- Ngày 05/11 - 22h00: Newcastle United U19 vs Athletic Bilbao U19
- Ngày 05/11 - 22h00: Real Betis U19 vs Basel U19
- Ngày 05/11 - 22h30: Puskas FC Academy U19 vs Brann U19
- Ngày 05/11 - 22h30: PAOK Thessaloniki FC U19 vs KA Akureyri U19
- Ngày 05/11 - 23h00: Ludogorets Razgrad U19 vs Dinamo Minsk U19
- Ngày 05/11 - 23h00: Buducnost U19 vs FC Midtjylland U19
- Ngày 06/11 - 00h00: Brommapojkarna U19 vs Dynamo Kyiv U19
- Ngày 06/11 - 00h00: FC Cologne U19 vs Racing FC Union Luxembourg U19
- Ngày 06/11 - 00h00: Trabzonspor U19 vs HJK U19
- Ngày 06/11 - 02h45: Shelbourne U19 vs Zilina U19
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 06/11 - 02h45: Preston North End vs Swansea
- Ngày 06/11 - 02h45: QPR vs Southampton
- Ngày 06/11 - 02h45: Sheffield Wednesday vs Norwich City
- Ngày 06/11 - 03h00: Portsmouth vs Wrexham
Lịch thi đấu AFC Champions League
- Ngày 05/11 - 17h00: Vissel Kobe vs Ulsan Hyundai
- Ngày 05/11 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Shanghai Shenhua
Lịch thi đấu AFC Champions League Two
- Ngày 05/11 - 19h15: Eastern Sports Club vs Ratchaburi FC
- Ngày 05/11 - 19h15: Nam Định vs Gamba Osaka
- Ngày 05/11 - 20h45: Arkadag vs Al-Ahli
- Ngày 05/11 - 20h45: Al-Wasl vs Muharraq
- Ngày 05/11 - 23h00: AL Khalidiyah vs Andijon
- Ngày 05/11 - 23h00: Al Zawraa vs FC Istiklol
- Ngày 06/11 - 01h15: Al Nassr vs FC Goa
- Ngày 06/11 - 01h15: Al-Wehdat vs Esteghlal
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 05/11 - 15h30: Borneo FC Samarinda vs Dewa United
Lịch thi đấu U17 World Cup
- Ngày 05/11 - 19h30: Tajikistan U17 vs Czech U17
- Ngày 05/11 - 19h30: Panama U17 vs Ireland U17
- Ngày 05/11 - 20h00: Paraguay U17 vs Uzbekistan U17
- Ngày 05/11 - 20h30: Austria U17 vs Saudi Arabia U17
- Ngày 05/11 - 21h45: Mali U17 vs New Zealand U17
- Ngày 05/11 - 22h15: USA U17 vs Burkina Faso U17
- Ngày 05/11 - 22h45: Canada U17 vs Uganda U17
- Ngày 05/11 - 22h45: France U17 vs Chile U17
Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà
- Ngày 05/11 - 22h30: Academia F. Amadou Diallo vs Stella Club
- Ngày 05/11 - 22h30: Bouake FC vs San Pedro
- Ngày 05/11 - 22h30: SOA vs Stade D'abidjan
Lịch thi đấu Cúp QG Croatia
- Ngày 05/11 - 20h00: NK Kurilovec vs NK Istra 1961
Lịch thi đấu Cúp QG Séc
- Ngày 05/11 - 22h30: Pardubice vs Banik Ostrava
- Ngày 06/11 - 01h00: Bohemians 1905 vs Mlada Boleslav
Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia
- Ngày 05/11 - 20h00: NK Race vs NK Krka
- Ngày 05/11 - 20h00: NK Tromejnik vs Jadran
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 05/11 - 19h30: FC Petrzalka 1898 vs DAC 1904 Dunajska Streda
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 05/11 - 19h30: FC Academy Pandev vs FK Sileks
- Ngày 05/11 - 23h00: Pelister vs FK Vardar Skopje
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 06/11 - 05h00: RB Bragantino vs Corinthians
- Ngày 06/11 - 05h00: Sport Recife vs Juventude
- Ngày 06/11 - 05h00: Vitoria vs Internacional
- Ngày 06/11 - 05h30: Botafogo FR vs Vasco da Gama
- Ngày 06/11 - 06h00: Atletico MG vs Bahia
- Ngày 06/11 - 06h00: Gremio vs Cruzeiro
- Ngày 06/11 - 07h30: Sao Paulo vs Flamengo
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 06/11 - 02h00: Real Sociedad B vs Huesca
Lịch thi đấu Cúp QG Argentina
- Ngày 06/11 - 07h10: Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica
- Ngày 06/11 - 07h30: Deportiva San Carlos vs Puntarenas FC
- Ngày 06/11 - 09h00: LD Alajuelense vs Sporting FC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 06/11 - 03h00: Deportivo Achuapa vs Deportivo Malacateco
- Ngày 06/11 - 05h00: Aurora FC vs Comunicaciones FC
- Ngày 06/11 - 07h00: Antigua Guatemala vs Coban Imperial
- Ngày 06/11 - 09h00: Deportivo Marquense vs Club Xelaju
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 06/11 - 03h30: Club General Caballero JLM vs Nacional Asuncion
- Ngày 06/11 - 06h00: 2 de Mayo vs Guarani
Lịch thi đấu League cup Bắc Ireland
- Ngày 06/11 - 02h45: Cliftonville vs Strabane Athletic
- Ngày 06/11 - 02h45: Harland & Wolff Welders FC vs Linfield
