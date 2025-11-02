Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 3/11 và rạng sáng ngày 4/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 3/11 và rạng sáng 4/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 04/11 - 03h00: Sunderland vs Everton
Lịch thi đấu U17 Euro
- Ngày 03/11 - 16h00: Armenia U17 vs Cyprus U17
- Ngày 03/11 - 16h00: Finland U17 vs Northern Ireland U17
- Ngày 03/11 - 18h00: San Marino U17 vs Bulgaria U17
- Ngày 03/11 - 18h00: Slovakia U17 vs Switzerland U17
- Ngày 03/11 - 22h00: Scotland U17 vs Lithuania U17
- Ngày 03/11 - 22h00: Sweden U17 vs England U17
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 04/11 - 03h00: Real Oviedo vs Osasuna
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 04/11 - 00h30: Sassuolo vs Genoa
- Ngày 04/11 - 02h45: Lazio vs Cagliari
Lịch thi đấu AFC Champions League
- Ngày 03/11 - 21h45: Nasaf Qarshi vs Al-Wahda
- Ngày 04/11 - 00h00: Al-Duhail SC vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
- Ngày 04/11 - 00h00: Tractor FC vs Al Shorta
- Ngày 04/11 - 02h15: Al-Gharafa vs Al Hilal
Lịch thi đấu U17 World Cup
- Ngày 03/11 - 19h30: South Africa U17 vs Bolivia U17
- Ngày 03/11 - 19h30: Costa Rica U17 vs UAE U17
- Ngày 03/11 - 20h00: Senegal U17 vs Croatia U17
- Ngày 03/11 - 20h30: Japan U17 vs Morocco U17
- Ngày 03/11 - 21h45: Argentina U17 vs Belgium U17
- Ngày 03/11 - 22h15: New Caledonia U17 vs Portugal U17
- Ngày 03/11 - 22h45: Tunisia U17 vs Fiji U17
- Ngày 03/11 - 22h45: Qatar U17 vs Italy U17
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 03/11 - 15h30: Persijap Jepara vs Malut United
- Ngày 03/11 - 19h00: Semen Padang vs Arema FC
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 03/11 - 20h30: Pakhtakor Tashkent vs Bunyodkor Tashkent
Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà
- Ngày 03/11 - 22h30: ES Agboville vs FC OSA
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 03/11 - 21h00: Beroe vs PFC Lokomotiv Sofia 1929
- Ngày 03/11 - 23h15: Botev Vratsa vs CSKA 1948 Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 03/11 - 20h30: Cherkasy vs Karpaty
- Ngày 03/11 - 23h00: Polissya Zhytomyr vs Metalist 1925
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
- Ngày 03/11 - 22h00: Dila Gori vs Torpedo Kutaisi
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 03/11 - 22h30: FCV Farul Constanta vs Miercurea Ciuc
- Ngày 04/11 - 01h30: Petrolul Ploiesti vs Botosani
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 03/11 - 19h30: Arsimi vs Bashkimi
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 04/11 - 03h45: Gil Vicente vs Santa Clara
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 04/11 - 02h45: Club Atletico Platense vs Sarmiento
- Ngày 04/11 - 02h45: Defensa y Justicia vs CA Huracan
- Ngày 04/11 - 05h00: Central Cordoba de Santiago vs Racing Club
- Ngày 04/11 - 07h15: Banfield vs Lanus
- Ngày 04/11 - 07h15: Belgrano vs Tigre
Lịch thi đấu MLS Cup
- Ngày 04/11 - 10h30: Seattle Sounders FC vs Minnesota United
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 04/11 - 02h30: Granada vs Valladolid
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 04/11 - 04h00: Envigado vs Independiente Medellin
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 04/11 - 00h00: HNK Gorica vs NK Lokomotiva
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 04/11 - 01h00: FC Midtjylland vs AGF
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển
- Ngày 04/11 - 01h00: Degerfors vs Hammarby IF
- Ngày 04/11 - 01h00: Vaernamo vs Mjaellby
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 04/11 - 00h00: Lechia Gdansk vs Radomiak Radom
- Ngày 04/11 - 00h00: Wisla Plock vs Pogon Szczecin
- Ngày 04/11 - 02h30: Cracovia vs Zaglebie Lubin
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 04/11 - 01h30: Beitar Jerusalem vs Hapoel Beer Sheva
