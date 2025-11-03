  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 4/11 và rạng sáng ngày 5/11

Cần biếtThứ Hai, 03/11/2025 08:23:10 +07:00

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 4/11 và rạng sáng 5/11 của các giải đấu Champions League, V-League, Cúp quốc gia Pháp, UEFA Youth League,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 4/11 và rạng sáng 5/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 05/11 - 00h45: Slavia Prague vs Arsenal

- Ngày 05/11 - 00h45: Napoli vs E.Frankfurt

Slavia Prague chạm trán Arsenal tại Champions League.

- Ngày 05/11 - 03h00: Bodoe/Glimt vs AS Monaco

- Ngày 05/11 - 03h00: Paris Saint-Germain vs Munich

- Ngày 05/11 - 03h00: Juventus vs Sporting

- Ngày 05/11 - 03h00: Olympiacos vs PSV

- Ngày 05/11 - 03h00: Atletico vs Union St.Gilloise

- Ngày 05/11 - 03h00: Liverpool vs Real Madrid

- Ngày 05/11 - 03h00: Tottenham vs FC Copenhagen

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 04/11 - 18h00: Hà Tĩnh vs HAGL

- Ngày 04/11 - 19h15: Hà Nội vs PVF-CAND

Lịch thi đấu Cúp QG Pháp

- Ngày 05/11 - 02h00: Eveil des Trois-Ilets vs Golden Star

Lịch thi đấu UEFA Youth League

- Ngày 04/11 - 17h00: Bodo/Glimt U19 vs AS Monaco U19

- Ngày 04/11 - 17h30: Napoli U19 vs Eintracht Frankfurt U19

- Ngày 04/11 - 19h00: Slavia Prague U19 vs Arsenal U19

- Ngày 04/11 - 20h00: Tottenham Hotspur U19 vs FC Copenhagen U19

- Ngày 04/11 - 20h00: Paris Saint-Germain U19 vs Bayern Munich U19

- Ngày 04/11 - 21h00: Juventus U19 vs Sporting CP U19

- Ngày 04/11 - 22h00: Olympiacos U19 vs PSV Eindhoven U19

- Ngày 04/11 - 22h00: Atletico Madrid U19 vs Union St.Gilloise U19

- Ngày 04/11 - 22h00: Liverpool U19 vs Real Madrid U19

- Ngày 04/11 - 23h00: Genk U19 vs Vikingur U19

- Ngày 05/11 - 01h00: Lincoln Red Imps FC U19 vs AZ Alkmaar U19

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 04/11 - 18h00: FC Seoul vs Chengdu Rongcheng

- Ngày 04/11 - 18h00: Machida Zelvia vs Melbourne City FC

- Ngày 04/11 - 18h00: Sanfrecce Hiroshima vs Gangwon FC

- Ngày 04/11 - 20h15: Buriram United vs Shanghai Port

- Ngày 05/11 - 00h00: Al-Sadd vs Al Ahli

- Ngày 05/11 - 02h15: Al Ittihad vs Sharjah Cultural Club

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 05/11 - 02h45: Birmingham City vs Millwall

- Ngày 05/11 - 02h45: Derby County vs Hull City

- Ngày 05/11 - 02h45: Ipswich Town vs Watford

- Ngày 05/11 - 02h45: Leicester vs Middlesbrough

- Ngày 05/11 - 02h45: Oxford United vs Stoke City

- Ngày 05/11 - 02h45: Bristol City vs Blackburn Rovers

- Ngày 05/11 - 02h45: Charlton Athletic vs West Brom

- Ngày 05/11 - 03h00: Coventry City vs Sheffield United

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 05/11 - 02h00: Leicester City U23 vs Borussia M'gladbach U21

- Ngày 05/11 - 02h00: Crystal Palace U23 vs Valencia U21

- Ngày 05/11 - 02h00: Fulham U21 vs FC Nordsjaelland

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 04/11 - 23h00: Sepahan vs Ahal

Lịch thi đấu U17 World Cup

- Ngày 04/11 - 19h00: Ivory Coast U17 vs Switzerland U17

- Ngày 04/11 - 19h30: Brazil U17 vs Honduras U17

- Ngày 04/11 - 20h00: Mexico U17 vs South Korea U17

- Ngày 04/11 - 20h30: Haiti U17 vs Egypt U17

- Ngày 04/11 - 21h45: Germany U17 vs Colombia U17

- Ngày 04/11 - 22h15: England U17 vs Venezuela U17

- Ngày 04/11 - 22h45: North Korea U17 vs El Salvador U17

- Ngày 04/11 - 22h45: Indonesia U17 vs Zambia U17

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 04/11 - 23h00: Dinamo Batumi vs FC Iberia 1999

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 04/11 - 19h30: FK Makedonija Gjorče Petrov vs FK Struga

- Ngày 04/11 - 19h30: Rabotnicki vs GFK Tikves Kavadarci

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 05/11 - 09h00: Deportivo Saprissa vs Club Sport Herediano

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 05/11 - 01h00: Racing Club Abidjan vs Inova Sca

Lịch thi đấu Wales League Cup

- Ngày 05/11 - 02h45: Newtown vs Llandudno FC

- Ngày 05/11 - 02h45: TNS vs Caernarfon

- Ngày 05/11 - 02h45: Cambrian & Clydach vs Briton Ferry

- Ngày 05/11 - 02h45: Haverfordwest vs Barry Town

Lịch thi đấu League cup Bắc Ireland

- Ngày 05/11 - 02h45: Glentoran vs Crusaders

- Ngày 05/11 - 02h45: Larne vs Bangor

- Ngày 05/11 - 02h45: Newry City AFC vs Glenavon

- Ngày 05/11 - 02h45: Coleraine vs Armagh

- Ngày 05/11 - 02h45: Dungannon Swifts vs Moyola Park

- Ngày 05/11 - 02h45: Ballymena United vs Newington FC

Văn Hải
