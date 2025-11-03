Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 4/11 và rạng sáng ngày 5/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 4/11 và rạng sáng 5/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 05/11 - 00h45: Slavia Prague vs Arsenal
- Ngày 05/11 - 00h45: Napoli vs E.Frankfurt
- Ngày 05/11 - 03h00: Bodoe/Glimt vs AS Monaco
- Ngày 05/11 - 03h00: Paris Saint-Germain vs Munich
- Ngày 05/11 - 03h00: Juventus vs Sporting
- Ngày 05/11 - 03h00: Olympiacos vs PSV
- Ngày 05/11 - 03h00: Atletico vs Union St.Gilloise
- Ngày 05/11 - 03h00: Liverpool vs Real Madrid
- Ngày 05/11 - 03h00: Tottenham vs FC Copenhagen
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 04/11 - 18h00: Hà Tĩnh vs HAGL
- Ngày 04/11 - 19h15: Hà Nội vs PVF-CAND
Lịch thi đấu Cúp QG Pháp
- Ngày 05/11 - 02h00: Eveil des Trois-Ilets vs Golden Star
Lịch thi đấu UEFA Youth League
- Ngày 04/11 - 17h00: Bodo/Glimt U19 vs AS Monaco U19
- Ngày 04/11 - 17h30: Napoli U19 vs Eintracht Frankfurt U19
- Ngày 04/11 - 19h00: Slavia Prague U19 vs Arsenal U19
- Ngày 04/11 - 20h00: Tottenham Hotspur U19 vs FC Copenhagen U19
- Ngày 04/11 - 20h00: Paris Saint-Germain U19 vs Bayern Munich U19
- Ngày 04/11 - 21h00: Juventus U19 vs Sporting CP U19
- Ngày 04/11 - 22h00: Olympiacos U19 vs PSV Eindhoven U19
- Ngày 04/11 - 22h00: Atletico Madrid U19 vs Union St.Gilloise U19
- Ngày 04/11 - 22h00: Liverpool U19 vs Real Madrid U19
- Ngày 04/11 - 23h00: Genk U19 vs Vikingur U19
- Ngày 05/11 - 01h00: Lincoln Red Imps FC U19 vs AZ Alkmaar U19
Lịch thi đấu AFC Champions League
- Ngày 04/11 - 18h00: FC Seoul vs Chengdu Rongcheng
- Ngày 04/11 - 18h00: Machida Zelvia vs Melbourne City FC
- Ngày 04/11 - 18h00: Sanfrecce Hiroshima vs Gangwon FC
- Ngày 04/11 - 20h15: Buriram United vs Shanghai Port
- Ngày 05/11 - 00h00: Al-Sadd vs Al Ahli
- Ngày 05/11 - 02h15: Al Ittihad vs Sharjah Cultural Club
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 05/11 - 02h45: Birmingham City vs Millwall
- Ngày 05/11 - 02h45: Derby County vs Hull City
- Ngày 05/11 - 02h45: Ipswich Town vs Watford
- Ngày 05/11 - 02h45: Leicester vs Middlesbrough
- Ngày 05/11 - 02h45: Oxford United vs Stoke City
- Ngày 05/11 - 02h45: Bristol City vs Blackburn Rovers
- Ngày 05/11 - 02h45: Charlton Athletic vs West Brom
- Ngày 05/11 - 03h00: Coventry City vs Sheffield United
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 05/11 - 02h00: Leicester City U23 vs Borussia M'gladbach U21
- Ngày 05/11 - 02h00: Crystal Palace U23 vs Valencia U21
- Ngày 05/11 - 02h00: Fulham U21 vs FC Nordsjaelland
Lịch thi đấu AFC Champions League Two
- Ngày 04/11 - 23h00: Sepahan vs Ahal
Lịch thi đấu U17 World Cup
- Ngày 04/11 - 19h00: Ivory Coast U17 vs Switzerland U17
- Ngày 04/11 - 19h30: Brazil U17 vs Honduras U17
- Ngày 04/11 - 20h00: Mexico U17 vs South Korea U17
- Ngày 04/11 - 20h30: Haiti U17 vs Egypt U17
- Ngày 04/11 - 21h45: Germany U17 vs Colombia U17
- Ngày 04/11 - 22h15: England U17 vs Venezuela U17
- Ngày 04/11 - 22h45: North Korea U17 vs El Salvador U17
- Ngày 04/11 - 22h45: Indonesia U17 vs Zambia U17
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
- Ngày 04/11 - 23h00: Dinamo Batumi vs FC Iberia 1999
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 04/11 - 19h30: FK Makedonija Gjorče Petrov vs FK Struga
- Ngày 04/11 - 19h30: Rabotnicki vs GFK Tikves Kavadarci
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica
- Ngày 05/11 - 09h00: Deportivo Saprissa vs Club Sport Herediano
Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà
- Ngày 05/11 - 01h00: Racing Club Abidjan vs Inova Sca
Lịch thi đấu Wales League Cup
- Ngày 05/11 - 02h45: Newtown vs Llandudno FC
- Ngày 05/11 - 02h45: TNS vs Caernarfon
- Ngày 05/11 - 02h45: Cambrian & Clydach vs Briton Ferry
- Ngày 05/11 - 02h45: Haverfordwest vs Barry Town
Lịch thi đấu League cup Bắc Ireland
- Ngày 05/11 - 02h45: Glentoran vs Crusaders
- Ngày 05/11 - 02h45: Larne vs Bangor
- Ngày 05/11 - 02h45: Newry City AFC vs Glenavon
- Ngày 05/11 - 02h45: Coleraine vs Armagh
- Ngày 05/11 - 02h45: Dungannon Swifts vs Moyola Park
- Ngày 05/11 - 02h45: Ballymena United vs Newington FC
