Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 3/9 và rạng sáng 4/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 3/9 và rạng sáng 4/9 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi, U23 Châu Á, Cúp Liên Đoàn Nhật Bản,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 3/9 và rạng sáng 4/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi

- Ngày 03/09 - 20h00: Seychelles vs Gabon

Seychelles chạm trán Gabon tại Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi

Lịch thi đấu U23 Châu Á

- Ngày 03/09 - 14h30: U23 Australia vs U23 Northern Mariana Islands

- Ngày 03/09 - 16h00: U23 Yemen vs U23 Singapore

- Ngày 03/09 - 16h00: U23 Malaysia vs U23 Lebanon

- Ngày 03/09 - 16h00: U23 Iraq vs U23 Pakistan

- Ngày 03/09 - 16h30: U23 Kuwait vs U23 Myanmar

- Ngày 03/09 - 17h00: U23 Uzbekistan vs U23 Sri Lanka

- Ngày 03/09 - 18h35: U23 China vs U23 Đông Timor

- Ngày 03/09 - 19h00: U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh

- Ngày 03/09 - 19h00: U23 Campuchia vs U23 Oman

- Ngày 03/09 - 19h30: U23 Thái Lan vs U23 Mongolia

- Ngày 03/09 - 19h30: U23 Japan vs U23 Afghanistan

- Ngày 03/09 - 21h00: U23 Palestine vs U23 Kyrgyzstan

- Ngày 03/09 - 21h00: U23 Turkmenistan vs U23 Chinese Taipei

- Ngày 03/09 - 21h30: U23 Iran vs U23 Hong Kong

- Ngày 03/09 - 22h15: U23 Bahrain vs U23 India

- Ngày 03/09 - 23h00: U23 Jordan vs U23 Bhutan

- Ngày 04/09 - 00h00: U23 Qatar vs U23 Brunei

- Ngày 04/09 - 00h30: U23 UAE vs U23 Guam

Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Nhật Bản

- Ngày 03/09 - 17h00: Shonan Bellmare vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 03/09 - 17h00: Yokohama F.Marinos vs Kashiwa Reysol

- Ngày 03/09 - 17h00: Yokohama FC vs Vissel Kobe

- Ngày 03/09 - 17h30: Urawa Red Diamonds vs Kawasaki Frontale

Lịch thi đấu Giao hữu

- Ngày 03/09 - 22h15: Qatar vs Bahrain

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 03/09 - 22h00: Odder IGF vs IF Lyseng

- Ngày 03/09 - 22h00: Ringsted vs Skjold

- Ngày 03/09 - 22h00: Young Boys FD vs Aarhus Fremad

- Ngày 03/09 - 22h00: Middelfart vs Silkeborg

- Ngày 03/09 - 22h00: Tune IF vs Fredericia

- Ngày 03/09 - 22h00: B 1909 vs Hobro

- Ngày 03/09 - 23h00: Rakev GI vs SoenderjyskE

- Ngày 04/09 - 00h00: FA 2000 vs Hvidovre

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 03/09 - 22h00: JK Tallina Kalev Junior vs Talinna Kalev

- Ngày 03/09 - 23h00: Viimsi JK vs FC Tamper

- Ngày 04/09 - 00h45: Tallinna FC Zapoos vs Saku Sporting

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 03/09 - 21h00: FK Geca 73 vs Lok. Kosice

- Ngày 03/09 - 21h30: TJ Zahoran Jakubov vs FC Malacky

- Ngày 03/09 - 21h30: SK Cierne vs FK Pohronie

- Ngày 03/09 - 21h30: MFK Rusovce vs Spartak Myjav

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 04/09 - 03h00: Minnesota United II vs Austin FC II

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 04/09 - 04h00: Coban Imperial vs Comunicaciones FC

- Ngày 04/09 - 08h00: CSD Municipal vs Mixco

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 04/09 - 03h00: Envigado vs Millonarios

- Ngày 04/09 - 05h15: America de Cali vs Bucaramanga

- Ngày 04/09 - 07h30: Independiente Medellin vs Fortaleza FC

- Ngày 04/09 - 07h45: Deportes Quindio vs Atletico Nacional

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 04/09 - 02h00: Fernando de la Mora vs Olimpia

- Ngày 04/09 - 04h30: 12 de Junio vs Sportivo Ameliano

