Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 3/9 và rạng sáng 4/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 3/9 và rạng sáng 4/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
- Ngày 03/09 - 20h00: Seychelles vs Gabon
Lịch thi đấu U23 Châu Á
- Ngày 03/09 - 14h30: U23 Australia vs U23 Northern Mariana Islands
- Ngày 03/09 - 16h00: U23 Yemen vs U23 Singapore
- Ngày 03/09 - 16h00: U23 Malaysia vs U23 Lebanon
- Ngày 03/09 - 16h00: U23 Iraq vs U23 Pakistan
- Ngày 03/09 - 16h30: U23 Kuwait vs U23 Myanmar
- Ngày 03/09 - 17h00: U23 Uzbekistan vs U23 Sri Lanka
- Ngày 03/09 - 18h35: U23 China vs U23 Đông Timor
- Ngày 03/09 - 19h00: U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh
- Ngày 03/09 - 19h00: U23 Campuchia vs U23 Oman
- Ngày 03/09 - 19h30: U23 Thái Lan vs U23 Mongolia
- Ngày 03/09 - 19h30: U23 Japan vs U23 Afghanistan
- Ngày 03/09 - 21h00: U23 Palestine vs U23 Kyrgyzstan
- Ngày 03/09 - 21h00: U23 Turkmenistan vs U23 Chinese Taipei
- Ngày 03/09 - 21h30: U23 Iran vs U23 Hong Kong
- Ngày 03/09 - 22h15: U23 Bahrain vs U23 India
- Ngày 03/09 - 23h00: U23 Jordan vs U23 Bhutan
- Ngày 04/09 - 00h00: U23 Qatar vs U23 Brunei
- Ngày 04/09 - 00h30: U23 UAE vs U23 Guam
Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Nhật Bản
- Ngày 03/09 - 17h00: Shonan Bellmare vs Sanfrecce Hiroshima
- Ngày 03/09 - 17h00: Yokohama F.Marinos vs Kashiwa Reysol
- Ngày 03/09 - 17h00: Yokohama FC vs Vissel Kobe
- Ngày 03/09 - 17h30: Urawa Red Diamonds vs Kawasaki Frontale
Lịch thi đấu Giao hữu
- Ngày 03/09 - 22h15: Qatar vs Bahrain
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 03/09 - 22h00: Odder IGF vs IF Lyseng
- Ngày 03/09 - 22h00: Ringsted vs Skjold
- Ngày 03/09 - 22h00: Young Boys FD vs Aarhus Fremad
- Ngày 03/09 - 22h00: Middelfart vs Silkeborg
- Ngày 03/09 - 22h00: Tune IF vs Fredericia
- Ngày 03/09 - 22h00: B 1909 vs Hobro
- Ngày 03/09 - 23h00: Rakev GI vs SoenderjyskE
- Ngày 04/09 - 00h00: FA 2000 vs Hvidovre
Lịch thi đấu Cúp QG Estonia
- Ngày 03/09 - 22h00: JK Tallina Kalev Junior vs Talinna Kalev
- Ngày 03/09 - 23h00: Viimsi JK vs FC Tamper
- Ngày 04/09 - 00h45: Tallinna FC Zapoos vs Saku Sporting
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 03/09 - 21h00: FK Geca 73 vs Lok. Kosice
- Ngày 03/09 - 21h30: TJ Zahoran Jakubov vs FC Malacky
- Ngày 03/09 - 21h30: SK Cierne vs FK Pohronie
- Ngày 03/09 - 21h30: MFK Rusovce vs Spartak Myjav
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 04/09 - 03h00: Minnesota United II vs Austin FC II
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 04/09 - 04h00: Coban Imperial vs Comunicaciones FC
- Ngày 04/09 - 08h00: CSD Municipal vs Mixco
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 04/09 - 03h00: Envigado vs Millonarios
- Ngày 04/09 - 05h15: America de Cali vs Bucaramanga
- Ngày 04/09 - 07h30: Independiente Medellin vs Fortaleza FC
- Ngày 04/09 - 07h45: Deportes Quindio vs Atletico Nacional
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 04/09 - 02h00: Fernando de la Mora vs Olimpia
- Ngày 04/09 - 04h30: 12 de Junio vs Sportivo Ameliano
