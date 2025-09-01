Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 2/9 và rạng sáng 3/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 2/9 và rạng sáng 3/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ
- Ngày 02/09 - 17h30: 12 Bingol Spor vs Mardin Buyuksehir Basakspor
- Ngày 02/09 - 19h00: 1926 Polatli Belediyespor vs Cankaya FK
- Ngày 02/09 - 19h00: Bursa Yildirim Spor vs Altay
- Ngày 02/09 - 19h00: Karakopru Belediyespor vs Hakkari Zap Spor
- Ngày 02/09 - 19h00: Yalova Yesilovaspor vs Bursa Nilufer
- Ngày 02/09 - 20h00: Ankaraspor vs Eskisehirspor
- Ngày 02/09 - 23h00: Bucaspor vs Bergama Belediyespor
- Ngày 03/09 - 00h00: Yeni Mersin Idmanyurdu vs Nigde Belediyesi Spor
Lịch thi đấu Giao hữu
- Ngày 02/09 - 19h30: Lebanon vs Kuwait
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 02/09 - 23h30: 12 de Octubre vs Guarani de Fram
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 02/09 - 22h00: BV Oksboel vs Bramming
- Ngày 02/09 - 22h00: Broendby Strand IK vs Hilleroed
- Ngày 02/09 - 22h00: FC Skanderborg vs Vejle Boldklub
- Ngày 02/09 - 22h00: FC Horsens vs VSK Aarhus
- Ngày 02/09 - 22h00: Farsoe/Ullits IK vs Kolding B
- Ngày 02/09 - 22h00: Ledoeje-Smoerum Fodbold vs Lyngby
- Ngày 02/09 - 22h00: Marstal/Rise vs AaB
- Ngày 02/09 - 22h00: Mejrup GU vs Thisted
- Ngày 02/09 - 22h00: Goerslev IF vs FC Roskilde
- Ngày 02/09 - 23h30: Holbaek vs Ishoej IF
- Ngày 02/09 - 23h30: Nakskov vs HIK
- Ngày 02/09 - 23h30: GVI vs Broensh
- Ngày 03/09 - 00h00: Sundby BK vs Vanloese
- Ngày 03/09 - 00h00: Skive vs Kolding IF
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 03/09 - 02h00: Sol de America vs CD Recoleta
- Ngày 03/09 - 04h30: Club Sportivo Carapegua vs Atletico Tembetary
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 03/09 - 07h00: Real Soacha Cundinamarca vs Deportivo Pereira
- Ngày 03/09 - 07h30: Atletico FC vs Atletico JuniorA.
