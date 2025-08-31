Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 1/9 và rạng sáng 2/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 1/9 và rạng sáng 2/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 02/09 - 03h00: Gimnasia LP vs Atletico Tucuman
- Ngày 02/09 - 05h15: Club Atletico Platense vs Godoy Cruz
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 02/09 - 00h30: Huesca vs Eibar
- Ngày 02/09 - 02h30: Leganes vs Deportivo
Lịch thi đấu Hạng 2 Bulgaria
- Ngày 01/09 - 21h30: Marek Dupnitsa vs Minyor Pernik
Lịch thi đấu Hạng 2 Slovenia
- Ngày 01/09 - 22h00: Dravinja vs Nafta
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 01/09 - 22h00: Miercurea Ciuc vs Otelul Galati
- Ngày 02/09 - 01h00: FCV Farul Constanta vs Petrolul Ploiesti
Lịch thi đấu VĐQG Bosnia
- Ngày 01/09 - 23h00: Zrinjski Mostar vs Radnik Bijeljina
Lịch thi đấu Hạng 2 Israel
- Ngày 01/09 - 23h00: Hapoel Afula vs Hapoel Rishon LeZion
- Ngày 01/09 - 23h00: Maccabi Kabilio Jaffa vs Hapoel Ramat Gan
- Ngày 01/09 - 23h00: Hapoel Nof HaGalil vs Kiryat Yam
Lịch thi đấu Primera Division Uruguay
- Ngày 02/09 - 05h00: Cerro Largo vs Montevideo Wanderers
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 02/09 - 02h00: HFX Wanderers FC vs York United FC
Lịch thi đấu VĐQG Ecuador
- Ngày 02/09 - 07h00: Delfin vs Libertad
Lịch thi đấu VĐQG Venezuela
- Ngày 02/09 - 06h30: Caracas vs Yaracuyanos FC
Lịch thi đấu Hạng 2 Serbia
- Ngày 02/09 - 00h00: Macva Sabac vs FK Borac Cacak
- Ngày 02/09 - 01h00: Trayal Krusevac vs Dinamo Jug
- Ngày 02/09 - 01h00: FK Dubocica vs FAP Priboj
