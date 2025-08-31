Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 1/9 và rạng sáng 2/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 1/9 và rạng sáng 2/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 02/09 - 03h00: Gimnasia LP vs Atletico Tucuman

- Ngày 02/09 - 05h15: Club Atletico Platense vs Godoy Cruz

Gimnasia LP chạm trán Atletico Tucuman tại giải VĐQG Argentina

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 02/09 - 00h30: Huesca vs Eibar

- Ngày 02/09 - 02h30: Leganes vs Deportivo

Lịch thi đấu Hạng 2 Bulgaria

- Ngày 01/09 - 21h30: Marek Dupnitsa vs Minyor Pernik

Lịch thi đấu Hạng 2 Slovenia

- Ngày 01/09 - 22h00: Dravinja vs Nafta

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 01/09 - 22h00: Miercurea Ciuc vs Otelul Galati

- Ngày 02/09 - 01h00: FCV Farul Constanta vs Petrolul Ploiesti

Lịch thi đấu VĐQG Bosnia

- Ngày 01/09 - 23h00: Zrinjski Mostar vs Radnik Bijeljina

Lịch thi đấu Hạng 2 Israel

- Ngày 01/09 - 23h00: Hapoel Afula vs Hapoel Rishon LeZion

- Ngày 01/09 - 23h00: Maccabi Kabilio Jaffa vs Hapoel Ramat Gan

- Ngày 01/09 - 23h00: Hapoel Nof HaGalil vs Kiryat Yam

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 02/09 - 05h00: Cerro Largo vs Montevideo Wanderers

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 02/09 - 02h00: HFX Wanderers FC vs York United FC

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador

- Ngày 02/09 - 07h00: Delfin vs Libertad

Lịch thi đấu VĐQG Venezuela

- Ngày 02/09 - 06h30: Caracas vs Yaracuyanos FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Serbia

- Ngày 02/09 - 00h00: Macva Sabac vs FK Borac Cacak

- Ngày 02/09 - 01h00: Trayal Krusevac vs Dinamo Jug

- Ngày 02/09 - 01h00: FK Dubocica vs FAP Priboj