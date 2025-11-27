Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 28/11 và rạng sáng ngày 29/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 28/11 và rạng sáng 29/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 29/11 - 02h45: Como 1907 vs Sassuolo

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 29/11 - 03h00: Getafe vs Elche

Lịch thi đấu Cúp QG Việt Nam

- Ngày 28/11 - 18h00: PVF-CAND vs HAGL

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 29/11 - 02h30: Borussia M'gladbach vs RB Leipzig

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 29/11 - 02h45: Metz vs Rennes

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 29/11 - 02h30: Cesena FC vs Modena

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 29/11 - 03h00: Oxford United vs Ipswich Town

Lịch thi đấu Kings Cup Saudi Arabia

- Ngày 28/11 - 21h50: Al Kholood vs Al Khaleej

- Ngày 29/11 - 00h30: Al Ahli vs Al Qadsiah

Lịch thi đấu U17 châu Á

- Ngày 28/11 - 19h00: U17 Macau vs U17 Việt Nam

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 29/11 - 02h00: Manchester City U23 vs PSV Eindhoven U21

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 29/11 - 02h45: KV Mechelen vs Standard Liege

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 29/11 - 03h15: Vitoria de Guimaraes vs AVS Futebol SAD

Lịch thi đấu Cúp QG Pháp

- Ngày 29/11 - 01h30: Concarneau vs Stade Briochin

- Ngày 29/11 - 02h00: FC Annecy vs Grenoble

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 29/11 - 02h00: PEC Zwolle vs SC Heerenveen

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 29/11 - 02h30: Sporting Gijon vs FC Andorra

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 29/11 - 00h30: Hannover 96 vs Karlsruher SC

- Ngày 29/11 - 00h30: Schalke 04 vs Paderborn

Lịch thi đấu VĐQG Iran

- Ngày 28/11 - 19h00: Paykan vs Malavan

- Ngày 28/11 - 20h00: Shams Azar Qazvin vs Persepolis

- Ngày 28/11 - 20h00: Zob Ahan vs Kheybar Khorramabad

- Ngày 28/11 - 21h30: Esteghlal Khuzestan vs Gol Gohar

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 28/11 - 15h30: Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya

- Ngày 28/11 - 19h00: Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 28/11 - 15h35: Brisbane Roar FC vs Melbourne Victory

- Ngày 29/11 - 11h00: Wellington Phoenix vs Adelaide United

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 28/11 - 20h00: PFC Lokomotiv Sofia 1929 vs Arda Kardzhali

- Ngày 28/11 - 22h30: Lokomotiv Plovdiv vs Montana

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 28/11 - 21h30: Al-Ahli vs Muaither SC

- Ngày 28/11 - 23h30: Al-Duhail SC vs AL Bidda SC

- Ngày 28/11 - 23h30: Al-Gharafa vs Lusail Club

Lịch thi đấu VĐQG Bangladesh

- Ngày 28/11 - 15h30: Abahani Limited Dhaka vs Bangladesh Police Club

- Ngày 28/11 - 15h30: Arambagh KS vs Fortis FC

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 28/11 - 23h00: FC Obolon Kyiv vs FC Kolos Kovalivka

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 28/11 - 19h00: FK Sileks vs Arsimi

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 29/11 - 05h00: Juventude vs Bahia

- Ngày 29/11 - 05h30: Vasco da Gama vs Internacional

- Ngày 29/11 - 07h30: Santos FC vs Sport Recife

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 29/11 - 00h00: Vukovar 91 vs Osijek

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 29/11 - 04h00: Atletico Tembetary vs Cerro Porteno

- Ngày 29/11 - 04h00: CD Recoleta vs Nacional Asuncion

- Ngày 29/11 - 04h00: Guarani vs Luqueno

- Ngày 29/11 - 04h00: Libertad vs Club General Caballero JLM

- Ngày 29/11 - 04h00: Olimpia vs 2 de Mayo

- Ngày 29/11 - 04h00: Sportivo Ameliano vs Sportivo Trinidense

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 29/11 - 01h00: SoenderjyskE vs Viborg

Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia

- Ngày 29/11 - 00h00: Nk Brinje Grosuplje vs NK Bistrica

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 29/11 - 01h30: FC Rapid 1923 vs Miercurea Ciuc

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 29/11 - 00h00: Piast Gliwice vs Widzew Lodz

- Ngày 29/11 - 02h30: Radomiak Radom vs Gornik Zabrze

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 29/11 - 02h45: Bangor vs Glentoran