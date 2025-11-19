  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 20/11 và rạng sáng ngày 21/11

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 20/11 và rạng sáng 21/11 của các giải đấu Premier League International Cup, Cúp QG Iran, VĐQG Indonesia,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 20/11 và rạng sáng 21/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 21/11 - 02h00: Sunderland U21 vs Sporting CP U21

Sunderland U21 chạm trán Sporting CP U21 tại Premier League International Cup.

Lịch thi đấu Cúp QG Iran

- Ngày 20/11 - 18h00: Beast Kermanshah vs Naft Gachsaran

- Ngày 20/11 - 19h45: Foolad Hormozgan vs Chooka Talesh

- Ngày 20/11 - 19h45: Saipa vs Nassaji Mazandaran FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 20/11 - 15h30: Persijap Jepara vs Semen Padang

- Ngày 20/11 - 19h00: Persija Jakarta vs Persik Kediri

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 20/11 - 17h00: Surkhon-2011 vs AGMK

- Ngày 20/11 - 17h00: Pakhtakor Tashkent vs Nasaf Qarshi

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 20/11 - 22h30: Khorfakkan vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

Lịch thi đấu VĐQG Iraq

- Ngày 20/11 - 21h00: Al Shorta vs Al Karkh

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 21/11 - 02h00: Juventude vs Cruzeiro

- Ngày 21/11 - 04h00: Bahia vs Fortaleza

- Ngày 21/11 - 05h30: Corinthians vs Sao Paulo

- Ngày 21/11 - 07h30: Ceara vs Internacional

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 21/11 - 09h00: LD Alajuelense vs C.S. Cartagines

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 21/11 - 03h00: Sportivo Trinidense vs Atletico Tembetary

- Ngày 21/11 - 05h30: Nacional Asuncion vs Sportivo Ameliano

Văn Hải
