Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 27/11 và rạng sáng ngày 28/11

Cần biếtThứ Tư, 26/11/2025 11:26:31 +07:00Google News

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 27/11 và rạng sáng 28/11 của các giải đấu Europa League, Europa Conference League, AFC Champions League Two,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 27/11 và rạng sáng 28/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Europa League

- Ngày 28/11 - 00h45: AS Roma vs FC Midtjylland

- Ngày 28/11 - 00h45: Aston Villa vs Young Boys

Aston Villa chạm trán Young Boys tại Europa League

- Ngày 28/11 - 00h45: FC Porto vs Nice

- Ngày 28/11 - 00h45: Fenerbahçe vs Ferencvaros

- Ngày 28/11 - 00h45: Feyenoord vs Celtic

- Ngày 28/11 - 00h45: Lille vs Dinamo Zagreb

- Ngày 28/11 - 00h45: Ludogorets vs Celta Vigo

- Ngày 28/11 - 00h45: PAOK FC vs Brann

- Ngày 28/11 - 00h45: Viktoria Plzen vs Freiburg

- Ngày 28/11 - 03h00: Bologna vs FC Salzburg

- Ngày 28/11 - 03h00: Crvena Zvezda vs FCSB

- Ngày 28/11 - 03h00: Genk vs Basel

- Ngày 28/11 - 03h00: Go Ahead Eagles vs Stuttgart

- Ngày 28/11 - 03h00: Maccabi Tel Aviv vs Lyon

- Ngày 28/11 - 03h00: Nottingham Forest vs Malmo FF

- Ngày 28/11 - 03h00: Panathinaikos vs Sturm Graz

- Ngày 28/11 - 03h00: Rangers vs SC Braga

- Ngày 28/11 - 03h00: Real Betis vs FC Utrecht

Lịch thi đấu Europa Conference League

- Ngày 28/11 - 00h45: Lech Poznan vs Lausanne

- Ngày 28/11 - 00h45: Omonia Nicosia vs Dynamo Kyiv

- Ngày 28/11 - 00h45: Rakow Czestochowa vs Rapid Wien

- Ngày 28/11 - 00h45: SK Sigma Olomouc vs NK Celje

- Ngày 28/11 - 00h45: Slovan Bratislava vs Vallecano

- Ngày 28/11 - 00h45: Zrinjski Mostar vs BK Haecken

- Ngày 28/11 - 00h45: AZ Alkmaar vs Shelbourne

- Ngày 28/11 - 00h45: CS Universitatea Craiova vs Mainz 05

- Ngày 28/11 - 00h45: Hamrun Spartans vs Lincoln Red Imps FC

- Ngày 28/11 - 03h00: Legia Warszawa vs Sparta Prague

- Ngày 28/11 - 03h00: Rijeka vs Larnaca

- Ngày 28/11 - 03h00: Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk

- Ngày 28/11 - 03h00: Strasbourg vs Crystal Palace

- Ngày 28/11 - 03h00: Aberdeen vs FC Noah

- Ngày 28/11 - 03h00: Breidablik vs Samsunspor

- Ngày 28/11 - 03h00: Drita vs KF Shkendija

- Ngày 28/11 - 03h00: Fiorentina vs Athens

- Ngày 28/11 - 03h00: Jagiellonia Bialystok vs KuPS

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 27/11 - 14h45: Macarthur FC vs Tai Po

- Ngày 27/11 - 17h00: Eastern Sports Club vs Gamba Osaka

- Ngày 27/11 - 17h00: Ratchaburi FC vs Nam Định

- Ngày 27/11 - 17h00: Pohang Steelers vs BG Pathum United

- Ngày 27/11 - 19h15: Tampines Rovers FC vs Kaya FC

- Ngày 27/11 - 19h15: CAHN vs Beijing Guoan

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 27/11 - 15h30: PSBS Biak Numfor vs Persijap Jepara

- Ngày 27/11 - 19h00: Persik Kediri vs Semen Padang

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 27/11 - 21h30: Al Markhiya vs Qatar SC

- Ngày 27/11 - 23h30: Al-Shamal vs Al-Rayyan

- Ngày 27/11 - 23h30: Al-Wakra vs Al-Shahaniya

Lịch thi đấu VĐQG Andorra

- Ngày 27/11 - 17h00: FC Ordino vs Atletic Escaldes

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 28/11 - 06h30: Fluminense vs Sao Paulo

Lịch thi đấu VĐQG Honduras

- Ngày 28/11 - 08h00: CD Motagua vs Olancho FC

