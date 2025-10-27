  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 28/10 và rạng sáng ngày 29/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 28/10 và rạng sáng 29/10 của các giải đấu Serie A, Serie B, Carabao Cup, Premier League International Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 28/10 và rạng sáng 29/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 29/10 - 00h30: Lecce vs Napoli

- Ngày 29/10 - 02h45: Atalanta vs AC Milan

Atalanta chạm trán AC Milan tại Serie A.

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 29/10 - 02h30: Palermo vs Monza

- Ngày 29/10 - 02h30: Pescara Calcio vs Avellino

- Ngày 29/10 - 02h30: AC Reggiana vs Modena

- Ngày 29/10 - 02h30: Cesena FC vs Carrarese

- Ngày 29/10 - 02h30: Empoli vs Sampdoria

- Ngày 29/10 - 02h30: Frosinone vs Virtus Entella

Lịch thi đấu Carabao Cup

- Ngày 29/10 - 02h45: Wycombe Wanderers vs Fulham

- Ngày 29/10 - 02h45: Grimsby Town vs Brentford

- Ngày 29/10 - 03h00: Wrexham vs Cardiff City

Lịch thi đấu giải Premier League International Cup

- Ngày 29/10 - 02h00: Wolves U21 vs PSV Eindhoven U21

Lịch thi đấu Kings Cup Saudi Arabia

- Ngày 28/10 - 21h35: Al Qadsiah vs Al Hazm

- Ngày 28/10 - 21h50: Al Shabab vs Al-Zlfe

- Ngày 28/10 - 22h10: Al Akhdoud vs Al Hilal

- Ngày 29/10 - 01h00: Al Nassr vs Al Ittihad

Lịch thi đấu U17 Euro

- Ngày 28/10 - 16h00: Cyprus U17 vs Finland U17

- Ngày 28/10 - 16h00: Northern Ireland U17 vs Armenia U17

- Ngày 28/10 - 18h00: Lithuania U17 vs Sweden U17

- Ngày 28/10 - 19h00: Switzerland U17 vs San Marino U17

- Ngày 28/10 - 22h30: England U17 vs Scotland U17

- Ngày 28/10 - 23h00: Bulgaria U17 vs Slovakia U17

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 29/10 - 07h30: Atletico MG vs Independiente del Valle

Lịch thi đấu DFB Cup

- Ngày 29/10 - 00h30: E.Frankfurt vs Dortmund

- Ngày 29/10 - 00h30: FC Heidenheim vs Hamburger SV

- Ngày 29/10 - 00h30: Berlin vs Elversberg

- Ngày 29/10 - 00h30: Wolfsburg vs Holstein Kiel

- Ngày 29/10 - 02h45: Augsburg vs VfL Bochum

- Ngày 29/10 - 02h45: Borussia M'gladbach vs Karlsruher SC

- Ngày 29/10 - 02h45: Energie Cottbus vs RB Leipzig

- Ngày 29/10 - 02h45: St. Pauli vs Hoffenheim

Lịch thi đấu AFC Challenge League

- Ngày 28/10 - 16h00: Abdish-Ata vs Al-Shabab

- Ngày 28/10 - 17h00: Al-Arabi vs Tadaz Tursunzade

- Ngày 28/10 - 19h00: Paro FC vs Altyn Asyr

- Ngày 28/10 - 20h00: Bashundhara Kings vs Al-Ansar

- Ngày 28/10 - 21h00: Muras United FC vs Safa SC

- Ngày 28/10 - 23h00: Kuwait SC vs Al-Seeb

Lịch thi đấu Malaysia FA Cup

- Ngày 28/10 - 14h30: Kuching FA vs Terengganu

- Ngày 28/10 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Penang FA

Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria

- Ngày 28/10 - 17h45: Spartak Pleven vs Botev Plovdiv

- Ngày 28/10 - 18h30: Tundzha Yambol vs Spartak Varna

- Ngày 28/10 - 18h30: Bdin Vidin vs Dobrudzha Dobrich

- Ngày 28/10 - 18h30: PFC Rilski Sportist Samokov vs PFC Lokomotiv Sofia 1929

- Ngày 28/10 - 20h45: Fratria vs Arda Kardzhali

- Ngày 28/10 - 23h45: Dunav Ruse vs Lokomotiv Plovdiv

Lịch thi đấu giải Qatar Stars League Cup

- Ngày 28/10 - 21h30: Al-Sadd vs Al-Shahaniya

- Ngày 28/10 - 21h30: Qatar SC vs Al Mesaimeer

- Ngày 28/10 - 23h30: Al-Arabi vs Lusail Club

- Ngày 28/10 - 23h30: Al-Duhail SC vs Al-Rayyan

Lịch thi đấu Cúp QG Séc

- Ngày 28/10 - 20h00: Karvina vs Slovacko

- Ngày 28/10 - 23h00: Jablonec vs Dukla Praha

Lịch thi đấu Cúp QG Ukraine

- Ngày 28/10 - 17h00: FC Chernigiv vs FC Line

- Ngày 28/10 - 19h30: Lokomotiv Kyiv vs FC Nyva-V Vinnytsia

- Ngày 28/10 - 19h30: Bukovyna Chernivtsi vs Nyva Ternopil

Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia

- Ngày 28/10 - 20h00: NK Vipava vs NK Bravo

- Ngày 28/10 - 20h00: NK Ziri vs Aluminij

Lịch thi đấu Cúp QG Romania

- Ngày 28/10 - 20h00: Sporting Liesti vs Otelul Galati

- Ngày 28/10 - 21h00: Miercurea Ciuc vs Sepsi OSK

- Ngày 28/10 - 23h30: CSM Slatina vs CFR Cluj

- Ngày 29/10 - 02h00: CS Dinamo Bucuresti vs Dinamo Bucuresti

Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan

- Ngày 28/10 - 17h45: LKS Goczałkowice Zdroj vs Polonia Bytom

- Ngày 28/10 - 20h30: Olimpia Grudziadz vs Slask Wroclaw

- Ngày 28/10 - 23h30: LKS Lodz vs GKS Katowice

- Ngày 29/10 - 00h00: Zawisza Bydgoszcz vs Wikielec

- Ngày 29/10 - 00h00: Znicz Pruszkow vs Korona Kielce

- Ngày 29/10 - 00h00: Chojniczanka Chojnice vs Swit Szczecin

- Ngày 29/10 - 02h30: Odra Opole vs Piast Gliwice

Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ

- Ngày 29/10 - 02h30: SK Beveren vs Standard Liege

- Ngày 29/10 - 02h30: KV Mechelen vs K Lierse S.K

- Ngày 29/10 - 02h30: Anderlecht vs Ninove

- Ngày 29/10 - 02h30: FC Liege vs Sporting Charleroi

- Ngày 29/10 - 02h30: FCV Dender EH vs Olympic Charleroi Chatelet Farciennes

Lịch thi đấu Cúp QG Hà Lan

- Ngày 29/10 - 00h45: VV Gemert vs Fortuna Sittard

- Ngày 29/10 - 00h45: FC Den Bosch vs ADO Den Haag

- Ngày 29/10 - 02h00: GVVV Veenendaal vs De Graafschap

- Ngày 29/10 - 02h00: HHC Hardenberg vs TOP Oss

- Ngày 29/10 - 02h00: Helmond Sport vs PEC Zwolle

- Ngày 29/10 - 02h00: Hoogeveen vs FC Emmen

- Ngày 29/10 - 02h00: Katwijk vs Vitesse

- Ngày 29/10 - 02h00: Capelle vs Roda JC Kerkrade

- Ngày 29/10 - 02h00: Sparta Nijkerk vs Almere City FC

- Ngày 29/10 - 03h00: VVV-Venlo vs SC Heerenveen

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 29/10 - 02h30: Sion vs St. Gallen

- Ngày 29/10 - 02h30: Thun vs Winterthur

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 29/10 - 02h45: Coleraine vs Linfield

