Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 26/10 và rạng sáng 27/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 26/10 và rạng sáng 27/10 của các giải đấu Premier League, V-League, AFC Challenge League, La Liga, Serie A,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 26/10 và rạng sáng 27/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 26/10 - 21h00: Wolves vs Burnley

- Ngày 26/10 - 21h00: Arsenal vs Crystal Palace

Arsenal chạm trán Crystal Palace tại Premier League.

- Ngày 26/10 - 21h00: Aston Villa vs Man City

- Ngày 26/10 - 21h00: Bournemouth vs Nottingham Forest

- Ngày 26/10 - 23h30: Everton vs Tottenham

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 26/10 - 17h00: HAGL vs Viettel

- Ngày 26/10 - 18h00: Hải Phòng vs Hà Tĩnh

- Ngày 26/10 - 18h00: SLNA vs Thanh Hóa

Lịch thi đấu AFC Challenge League

- Ngày 26/10 - 15h00: Shan United vs Tainan City

- Ngày 26/10 - 16h00: Svay Rieng vs SP Falcons FC

- Ngày 26/10 - 19h00: Dewa United vs Phnom Penh

- Ngày 26/10 - 19h00: Manila Digger vs Ezra FC

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 26/10 - 20h00: Mallorca vs Levante

- Ngày 26/10 - 22h15: Real Madrid vs Barcelona

- Ngày 27/10 - 00h30: Osasuna vs Celta Vigo

- Ngày 27/10 - 03h00: Valencia vs Alaves

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 26/10 - 18h30: Torino vs Genoa

- Ngày 26/10 - 21h00: Sassuolo vs AS Roma

- Ngày 26/10 - 21h00: Hellas Verona vs Cagliari

- Ngày 27/10 - 00h00: Fiorentina vs Bologna

- Ngày 27/10 - 02h45: Lazio vs Juventus

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 26/10 - 21h30: Leverkusen vs Freiburg

- Ngày 26/10 - 23h30: Stuttgart vs Mainz 05

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 26/10 - 21h00: Lille vs Metz

- Ngày 26/10 - 23h15: Angers vs Lorient

- Ngày 26/10 - 23h15: Auxerre vs Le Havre

- Ngày 26/10 - 23h15: Rennes vs Nice

- Ngày 27/10 - 02h45: Lyon vs Strasbourg

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 26/10 - 21h00: Calcio Padova vs Juve Stabia

- Ngày 26/10 - 23h15: Bari vs Mantova

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 26/10 - 16h00: Đồng Tháp vs Quảng Ninh

- Ngày 26/10 - 18h00: Trường Tươi Đồng Nai vs Bắc Ninh

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 26/10 - 19h30: Royal Antwerp vs Club Brugge

- Ngày 26/10 - 22h00: Cercle Brugge vs Zulte Waregem

- Ngày 27/10 - 00h30: Genk vs Raal La Louviere

- Ngày 27/10 - 01h15: Union St.Gilloise vs St.Truiden

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 26/10 - 22h30: Estoril vs Nacional

- Ngày 26/10 - 22h30: Famalicao vs Vitoria de Guimaraes

- Ngày 27/10 - 01h00: Tondela vs Sporting

- Ngày 27/10 - 03h30: SC Braga vs Casa Pia AC

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 26/10 - 12h00: Ulsan Hyundai vs Daegu FC

- Ngày 26/10 - 12h00: FC Seoul vs Gangwon FC

- Ngày 26/10 - 14h30: Daejeon Citizen vs Pohang Steelers

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 26/10 - 12h00: Albirex Niigata vs Vissel Kobe

- Ngày 26/10 - 12h40: Avispa Fukuoka vs Shonan Bellmare

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 26/10 - 18h15: FC Twente vs Ajax

- Ngày 26/10 - 20h30: Feyenoord vs PSV

- Ngày 26/10 - 22h45: AZ Alkmaar vs FC Utrecht

- Ngày 27/10 - 02h00: Go Ahead Eagles vs Excelsior

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 26/10 - 20h00: Malaga vs FC Andorra

- Ngày 27/10 - 00h30: Sporting Gijon vs Real Zaragoza

- Ngày 27/10 - 00h30: Almeria vs Castellon

- Ngày 27/10 - 03h00: Deportivo vs Valladolid

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 26/10 - 19h30: Kaiserslautern vs 1. FC Nuremberg

- Ngày 26/10 - 19h30: Magdeburg vs Preussen Muenster

- Ngày 26/10 - 19h30: Eintracht Braunschweig vs Hannover 96

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 26/10 - 16h00: Imigresen FC vs Sabah FC

- Ngày 26/10 - 19h15: Selangor vs Kuala Lumpur City FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 26/10 - 15h30: Arema FC vs Borneo FC Samarinda

- Ngày 26/10 - 19h00: Malut United vs Semen Padang

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 26/10 - 17h00: Isloch vs Dinamo Brest

- Ngày 26/10 - 19h00: FK Molodechno vs Arsenal Dzerzhinsk

- Ngày 27/10 - 00h15: FK Vitebsk vs Maxline Vitebsk

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 26/10 - 14h30: Shandong Taishan vs Shanghai Port

- Ngày 26/10 - 17h30: Qingdao West Coast vs Chengdu Rongcheng

- Ngày 26/10 - 18h35: Shanghai Shenhua vs Dalian Yingbo FC

- Ngày 26/10 - 18h35: Beijing Guoan vs Qingdao Hainiu

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 26/10 - 22h15: PFC CSKA Sofia vs Beroe

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 26/10 - 22h00: Rijeka vs Osijek

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 26/10 - 18h00: SC Poltava vs FC Kolos Kovalivka

- Ngày 26/10 - 20h30: Shakhtar Donetsk vs Kudrivka

- Ngày 26/10 - 23h00: Dynamo Kyiv vs Kryvbas

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 26/10 - 20h00: Vejle Boldklub vs Silkeborg

- Ngày 26/10 - 20h00: Fredericia vs FC Midtjylland

- Ngày 26/10 - 22h00: Randers FC vs SoenderjyskE

- Ngày 27/10 - 00h00: FC Copenhagen vs Viborg

Lịch thi đấu Cúp QG Oman

- Ngày 26/10 - 19h50: Jaalan vs Salalah SC

- Ngày 26/10 - 19h55: Al-Samail vs Muscat

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 26/10 - 20h00: FC Zurich vs Young Boys

- Ngày 26/10 - 22h30: Lausanne vs Basel

- Ngày 26/10 - 22h30: Servette vs Lugano

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 26/10 - 22h00: FC Iberia 1999 vs Dila Gori

- Ngày 26/10 - 23h00: FC Gagra vs Dinamo Batumi

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 26/10 - 21h00: Stjarnan vs Breidablik

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 26/10 - 22h00: Derry City vs Shamrock Rovers

- Ngày 26/10 - 23h00: Bohemian FC vs Shelbourne

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 26/10 - 19h00: FC Metaloglobus Bucuresti vs CS Universitatea Craiova

- Ngày 27/10 - 01h30: FCSB vs UTA Arad

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 26/10 - 20h45: Rakow Czestochowa vs Lechia Gdansk

- Ngày 26/10 - 23h30: Gornik Zabrze vs Jagiellonia Bialystok

- Ngày 27/10 - 02h15: Legia Warszawa vs Lech Poznan

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 26/10 - 19h30: FK Sileks vs Pelister

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 27/10 - 02h00: Botafogo FR vs Santos FC

- Ngày 27/10 - 02h00: Gremio vs Juventude

- Ngày 27/10 - 04h30: RB Bragantino vs Vasco da Gama

- Ngày 27/10 - 06h30: Palmeiras vs Cruzeiro

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 27/10 - 05h00: St. Louis City II vs Minnesota United II

- Ngày 27/10 - 06h00: New York Red Bulls II vs Chicago Fire FC II

- Ngày 27/10 - 08h00: The Town FC vs Colorado Rapids II

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 27/10 - 01h00: Forge FC vs Atletico Ottawa

- Ngày 27/10 - 06h00: Cavalry FC vs York United FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 27/10 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Coban Imperial

- Ngày 27/10 - 06h00: Guastatoya vs Club Xelaju

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 27/10 - 06h00: Club Santos Laguna vs Queretaro FC

- Ngày 27/10 - 08h00: Atletico de San Luis vs Necaxa

- Ngày 27/10 - 08h00: Toluca vs Pachuca

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 27/10 - 01h15: Hapoel Beer Sheva vs Maccabi Bnei Reineh

