Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 27/10 và rạng sáng 28/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 27/10 và rạng sáng 28/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 27/10 - 18h00: Nam Định vs Đà Nẵng
- Ngày 27/10 - 19h15: CAHN vs CA TP.HCM
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 28/10 - 03h00: Real Betis vs Atletico
Lịch thi đấu Kings Cup Saudi Arabia
- Ngày 27/10 - 21h35: Al Fateh vs Al Riyadh
- Ngày 27/10 - 21h35: Al Khaleej vs Al Taawoun
- Ngày 27/10 - 22h00: Al Kholood vs Al Najma
- Ngày 28/10 - 01h00: Al Batin vs Al Ahli
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 28/10 - 03h15: Moreirense vs FC Porto
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 28/10 - 02h00: Barracas Central vs Boca Juniors
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 27/10 - 15h30: Bhayangkara FC vs Persijap Jepara
- Ngày 27/10 - 19h00: Persib Bandung vs Persis Solo
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 27/10 - 20h30: Surkhon-2011 vs Andijon
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 27/10 - 15h00: Macarthur FC vs Adelaide United
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 27/10 - 22h30: CSKA 1948 Sofia vs Ludogorets
Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup
- Ngày 27/10 - 21h30: Al-Khuraitiat vs AL Waab
- Ngày 27/10 - 23h30: Al-Gharafa vs Al-Shamal
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 27/10 - 22h30: Rijeka vs Osijek
- Ngày 28/10 - 00h00: Vukovar 91 vs Dinamo Zagreb
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
- Ngày 27/10 - 22h00: FC Telavi vs Torpedo Kutaisi
- Ngày 27/10 - 23h00: Dinamo Tbilisi vs Kolkheti-1913 Poti
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 27/10 - 22h30: Botosani vs Hermannstadt
- Ngày 28/10 - 01h30: FC Rapid 1923 vs FC Unirea 2004 Slobozia
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 27/10 - 19h30: KF Shkendija vs FK Vardar Skopje
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
- Ngày 28/10 - 03h30: Sportivo Ameliano vs Club General Caballero JLM
- Ngày 28/10 - 06h00: Nacional Asuncion vs Cerro Porteno
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 28/10 - 01h00: OB vs Broendby IF
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển
- Ngày 28/10 - 01h00: Brommapojkarna vs GAIS
- Ngày 28/10 - 01h10: Malmo FF vs Hammarby IF
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 28/10 - 01h00: Radomiak Radom vs Wisla Plock
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 28/10 - 01h00: Maccabi Tel Aviv vs Hapoel Ironi Kiryat Shmona
Bình luận