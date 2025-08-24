  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 25/8 và rạng sáng 26/8

Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 25/8 và rạng sáng 26/8 của các giải đấu Premier League, La Liga, Serie A, Serie B, VĐQG Iran, China Super League,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 25/8 và rạng sáng 26/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 26/08 - 02h00: Newcastle vs Liverpool

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 26/08 - 00h30: Athletic Club vs Vallecano

- Ngày 26/08 - 02h30: Sevilla vs Getafe

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 25/08 - 23h30: Udinese vs Hellas Verona

- Ngày 26/08 - 01h45: Inter vs Torino

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 26/08 - 01h30: Sampdoria vs Modena

Lịch thi đấu VĐQG Iran

- Ngày 25/08 - 22h45: Aluminium Arak vs Kheybar Khorramabad

- Ngày 25/08 - 22h45: Peykan vs Esteghlal Khuzestan

- Ngày 25/08 - 23h00: Sepahan vs Persepolis

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 25/08 - 19h00: Beijing Guoan vs Wuhan Three Towns

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 25/08 - 23h00: Slavia Sofia vs Arda KardzhaliArda Kardzhali

Lịch thi đấu Cúp QG Ukraine

- Ngày 25/08 - 17h00: Real Pharma Odessa vs Nyva Ternopil

- Ngày 25/08 - 18h00: Chaika Petropavlovskaya Borshagovka vs FC Lisne

- Ngày 25/08 - 19h30: Dinaz Vyshhorod vs Ahrobiznes Volochysk

- Ngày 25/08 - 19h30: Atlet Kyiv vs FC Chernigiv

- Ngày 25/08 - 19h30: Polissya Stavky vs FC Rebel Kyiv

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 25/08 - 23h00: Hermannstadt vs FCV Farul Constanta

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 25/08 - 22h00: Pelister vs Shkupi

- Ngày 25/08 - 22h00: Bashkimi vs GFK Tikves Kavadarci

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 26/08 - 02h15: CF Estrela da Amadora vs Alverca

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 26/08 - 05h00: Palmeiras vs Sport Recife

- Ngày 26/08 - 07h00: Flamengo vs Vitoria

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 26/08 - 01h00: Deportivo Riestra vs Sarmiento

- Ngày 26/08 - 03h00: Godoy Cruz vs Velez Sarsfield

- Ngày 26/08 - 05h00: Belgrano vs Central Cordoba de Santiago

- Ngày 26/08 - 05h15: Estudiantes de la Plata vs Aldosivi

- Ngày 26/08 - 07h15: Lanus vs River Plate

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 26/08 - 00h30: Racing Santander vs Albacete

- Ngày 26/08 - 02h30: Cordoba vs Las Palmas

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 26/08 - 10h00: Portland Timbers II vs Tacoma Defiance

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 26/08 - 00h00: FC Nordsjaelland vs Viborg

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 26/08 - 01h00: KR Reykjavik vs Stjarnan

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 26/08 - 00h00: Wisla Plock vs Zaglebie Lubin

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 26/08 - 00h30: Beitar Jerusalem vs Bnei Sakhnin

