Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 25/8 và rạng sáng 26/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 25/8 và rạng sáng 26/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 26/08 - 02h00: Newcastle vs Liverpool
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 26/08 - 00h30: Athletic Club vs Vallecano
- Ngày 26/08 - 02h30: Sevilla vs Getafe
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 25/08 - 23h30: Udinese vs Hellas Verona
- Ngày 26/08 - 01h45: Inter vs Torino
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 26/08 - 01h30: Sampdoria vs Modena
Lịch thi đấu VĐQG Iran
- Ngày 25/08 - 22h45: Aluminium Arak vs Kheybar Khorramabad
- Ngày 25/08 - 22h45: Peykan vs Esteghlal Khuzestan
- Ngày 25/08 - 23h00: Sepahan vs Persepolis
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 25/08 - 19h00: Beijing Guoan vs Wuhan Three Towns
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 25/08 - 23h00: Slavia Sofia vs Arda KardzhaliArda Kardzhali
Lịch thi đấu Cúp QG Ukraine
- Ngày 25/08 - 17h00: Real Pharma Odessa vs Nyva Ternopil
- Ngày 25/08 - 18h00: Chaika Petropavlovskaya Borshagovka vs FC Lisne
- Ngày 25/08 - 19h30: Dinaz Vyshhorod vs Ahrobiznes Volochysk
- Ngày 25/08 - 19h30: Atlet Kyiv vs FC Chernigiv
- Ngày 25/08 - 19h30: Polissya Stavky vs FC Rebel Kyiv
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 25/08 - 23h00: Hermannstadt vs FCV Farul Constanta
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 25/08 - 22h00: Pelister vs Shkupi
- Ngày 25/08 - 22h00: Bashkimi vs GFK Tikves Kavadarci
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 26/08 - 02h15: CF Estrela da Amadora vs Alverca
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 26/08 - 05h00: Palmeiras vs Sport Recife
- Ngày 26/08 - 07h00: Flamengo vs Vitoria
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 26/08 - 01h00: Deportivo Riestra vs Sarmiento
- Ngày 26/08 - 03h00: Godoy Cruz vs Velez Sarsfield
- Ngày 26/08 - 05h00: Belgrano vs Central Cordoba de Santiago
- Ngày 26/08 - 05h15: Estudiantes de la Plata vs Aldosivi
- Ngày 26/08 - 07h15: Lanus vs River Plate
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 26/08 - 00h30: Racing Santander vs Albacete
- Ngày 26/08 - 02h30: Cordoba vs Las Palmas
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 26/08 - 10h00: Portland Timbers II vs Tacoma Defiance
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 26/08 - 00h00: FC Nordsjaelland vs Viborg
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 26/08 - 01h00: KR Reykjavik vs Stjarnan
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 26/08 - 00h00: Wisla Plock vs Zaglebie Lubin
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 26/08 - 00h30: Beitar Jerusalem vs Bnei Sakhnin
