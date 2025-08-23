  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 24/8 và rạng sáng 25/8

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 24/8 và rạng sáng 25/8 của các giải đấu Premier League, V-league, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, VĐQG Bỉ,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 24/8 và rạng sáng 25/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 24/08 - 20h00: Crystal Palace vs Nottingham Forest

- Ngày 24/08 - 20h00: Everton vs Brighton

Everton chạm trán Brighton tại Premier League

- Ngày 24/08 - 22h30: Fulham vs Man United

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 24/08 - 18h00: Becamex TP.HCM vs CAHN

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 24/08 - 22h00: Osasuna vs Valencia

- Ngày 25/08 - 00h30: Villarreal vs Girona

- Ngày 25/08 - 00h30: Sociedad vs Espanyol

- Ngày 25/08 - 02h30: Real Oviedo vs Real Madrid

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 24/08 - 23h30: Cagliari vs Fiorentina

- Ngày 24/08 - 23h30: Como 1907 vs Lazio

- Ngày 25/08 - 01h45: Atalanta vs Pisa

- Ngày 25/08 - 01h45: Juventus vs Parma

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 24/08 - 20h30: Mainz 05 vs FC Cologne

- Ngày 24/08 - 22h30: Borussia M'gladbach vs Hamburger SV

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 24/08 - 20h00: Lorient vs Rennes

- Ngày 24/08 - 22h15: Le Havre vs Lens

- Ngày 24/08 - 22h15: Strasbourg vs Nantes

- Ngày 24/08 - 22h15: Toulouse vs Brest

- Ngày 25/08 - 01h45: Lille vs AS Monaco

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 25/08 - 00h00: Spezia vs Carrarese

- Ngày 25/08 - 00h00: Venezia vs Bari

- Ngày 25/08 - 02h00: Catanzaro vs Sudtirol

- Ngày 25/08 - 02h00: Frosinone vs Avellino

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 24/08 - 18h30: Royal Antwerp vs KV Mechelen

- Ngày 24/08 - 23h30: Raal La Louviere vs Union St.Gilloise

- Ngày 25/08 - 00h15: FCV Dender EH vs Oud-Heverlee Leuven

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 24/08 - 21h30: Famalicao vs Gil Vicente

- Ngày 25/08 - 00h00: FC Porto vs Casa Pia AC

- Ngày 25/08 - 02h30: SC Braga vs AVS Futebol SAD

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 24/08 - 17h15: SC Heerenveen vs FC Twente

- Ngày 24/08 - 19h30: FC Utrecht vs Excelsior

- Ngày 24/08 - 19h30: NEC Nijmegen vs NAC Breda

- Ngày 24/08 - 21h45: Ajax vs Heracles

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 24/08 - 22h00: Deportivo vs Burgos CF

- Ngày 25/08 - 00h30: Leonesa vs Almeria

- Ngày 25/08 - 02h00: Malaga vs Real Sociedad B

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 24/08 - 17h00: FC Anyang vs Daejeon Citizen

- Ngày 24/08 - 17h00: FC Seoul vs Ulsan Hyundai

- Ngày 24/08 - 17h00: Pohang Steelers vs Jeonbuk FC

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 24/08 - 17h00: FC Tokyo vs Kyoto Sanga FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 24/08 - 18h30: Arminia Bielefeld vs Dynamo Dresden

- Ngày 24/08 - 18h30: Darmstadt vs Berlin

- Ngày 24/08 - 18h30: Greuther Furth vs Holstein Kiel

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 24/08 - 22h00: FC Cincinnati II vs Carolina Core

- Ngày 25/08 - 02h00: Philadelphia Union II vs New England Revolution II

- Ngày 25/08 - 06h00: New York Red Bulls II vs Chicago Fire FC II

- Ngày 25/08 - 06h00: St. Louis City II vs Sporting Kansas City II

- Ngày 25/08 - 07h45: North Texas SC vs Los Angeles FC II

- Ngày 25/08 - 08h30: Real Monarchs SLC vs Minnesota United II

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 24/08 - 19h15: Kuching FA vs Johor Darul Ta'zim FC

- Ngày 24/08 - 19h15: Pulau Pinang vs Kuala Lumpur City FC

- Ngày 24/08 - 20h00: Negeri Sembilan vs Selangor

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 24/08 - 15h30: Borneo FC Samarinda vs Persijap Jepara

- Ngày 24/08 - 15h30: PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung

- Ngày 24/08 - 19h00: Madura United vs Persita Tangerang

Lịch thi đấu Cúp QG Australia

- Ngày 24/08 - 13h00: Newcastle Jets vs Macarthur FC

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 24/08 - 18h00: Shanghai Port vs Tianjin Jinmen Tiger

- Ngày 24/08 - 18h00: Changchun Yatai vs Shenzhen Peng City

- Ngày 24/08 - 18h00: Meizhou Hakka vs Zhejiang Professional

- Ngày 24/08 - 18h35: Henan Songshan Longmen vs Dalian Yingbo FC

- Ngày 24/08 - 19h00: Shandong Taishan vs Qingdao West Coast

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 24/08 - 21h45: Dobrudzha Dobrich vs Botev Vratsa

- Ngày 25/08 - 00h15: PFC CSKA Sofia vs CSKA 1948 Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 24/08 - 23h30: Osijek vs Hajduk Split

- Ngày 25/08 - 02h00: Rijeka vs NK Varazdin

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 24/08 - 19h00: FC Midtjylland vs Silkeborg

- Ngày 24/08 - 19h00: Fredericia vs Randers FC

- Ngày 24/08 - 21h00: SoenderjyskE vs Broendby IF

- Ngày 24/08 - 23h00: AGF vs Vejle Boldklub

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 24/08 - 21h00: Al Bataeh vs Khorfakkan

- Ngày 24/08 - 23h30: Al-Nasr SC vs Ajman

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 24/08 - 20h15: Otelul Galati vs CFR Cluj

- Ngày 24/08 - 22h30: CS Universitatea Craiova vs Petrolul Ploiesti

- Ngày 25/08 - 01h30: FCSB vs ACS Champions FC Arges

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 24/08 - 19h45: Piast Gliwice vs Cracovia

- Ngày 24/08 - 22h30: Lechia Gdansk vs Arka Gdynia

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 24/08 - 21h00: Linfield vs Cliftonville

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 25/08 - 03h00: Atlanta United vs Toronto FC

- Ngày 25/08 - 06h00: Charlotte vs New York Red Bulls

- Ngày 25/08 - 08h15: Seattle Sounders FC vs Sporting Kansas City

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 25/08 - 02h00: Bahia vs Santos FC

- Ngày 25/08 - 02h00: Vasco da Gama vs Corinthians

- Ngày 25/08 - 04h30: Juventude vs Botafogo FR

- Ngày 25/08 - 04h30: Fortaleza vs Mirassol

- Ngày 25/08 - 06h30: Sao Paulo vs Atletico MG

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 25/08 - 00h00: Union vs CA Huracan

- Ngày 25/08 - 02h15: Argentinos Juniors vs Racing Club

- Ngày 25/08 - 04h15: Boca Juniors vs Banfield

- Ngày 25/08 - 06h30: Independiente vs Club Atletico Platense

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 25/08 - 03h00: York United FC vs Pacific FC

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 25/08 - 06h00: Pumas vs Puebla

- Ngày 25/08 - 08h05: Atlas vs CF America

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 25/08 - 00h00: KA Akureyri vs Fram Reykjavik

- Ngày 25/08 - 01h00: FH Hafnarfjordur vs IBV Vestmannaeyjar

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 25/08 - 00h15: Maccabi Netanya vs Hapoel Beer Sheva

