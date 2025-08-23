Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 24/8 và rạng sáng 25/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 24/8 và rạng sáng 25/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 24/08 - 20h00: Crystal Palace vs Nottingham Forest
- Ngày 24/08 - 20h00: Everton vs Brighton
- Ngày 24/08 - 22h30: Fulham vs Man United
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 24/08 - 18h00: Becamex TP.HCM vs CAHN
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 24/08 - 22h00: Osasuna vs Valencia
- Ngày 25/08 - 00h30: Villarreal vs Girona
- Ngày 25/08 - 00h30: Sociedad vs Espanyol
- Ngày 25/08 - 02h30: Real Oviedo vs Real Madrid
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 24/08 - 23h30: Cagliari vs Fiorentina
- Ngày 24/08 - 23h30: Como 1907 vs Lazio
- Ngày 25/08 - 01h45: Atalanta vs Pisa
- Ngày 25/08 - 01h45: Juventus vs Parma
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 24/08 - 20h30: Mainz 05 vs FC Cologne
- Ngày 24/08 - 22h30: Borussia M'gladbach vs Hamburger SV
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 24/08 - 20h00: Lorient vs Rennes
- Ngày 24/08 - 22h15: Le Havre vs Lens
- Ngày 24/08 - 22h15: Strasbourg vs Nantes
- Ngày 24/08 - 22h15: Toulouse vs Brest
- Ngày 25/08 - 01h45: Lille vs AS Monaco
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 25/08 - 00h00: Spezia vs Carrarese
- Ngày 25/08 - 00h00: Venezia vs Bari
- Ngày 25/08 - 02h00: Catanzaro vs Sudtirol
- Ngày 25/08 - 02h00: Frosinone vs Avellino
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 24/08 - 18h30: Royal Antwerp vs KV Mechelen
- Ngày 24/08 - 23h30: Raal La Louviere vs Union St.Gilloise
- Ngày 25/08 - 00h15: FCV Dender EH vs Oud-Heverlee Leuven
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 24/08 - 21h30: Famalicao vs Gil Vicente
- Ngày 25/08 - 00h00: FC Porto vs Casa Pia AC
- Ngày 25/08 - 02h30: SC Braga vs AVS Futebol SAD
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 24/08 - 17h15: SC Heerenveen vs FC Twente
- Ngày 24/08 - 19h30: FC Utrecht vs Excelsior
- Ngày 24/08 - 19h30: NEC Nijmegen vs NAC Breda
- Ngày 24/08 - 21h45: Ajax vs Heracles
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 24/08 - 22h00: Deportivo vs Burgos CF
- Ngày 25/08 - 00h30: Leonesa vs Almeria
- Ngày 25/08 - 02h00: Malaga vs Real Sociedad B
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 24/08 - 17h00: FC Anyang vs Daejeon Citizen
- Ngày 24/08 - 17h00: FC Seoul vs Ulsan Hyundai
- Ngày 24/08 - 17h00: Pohang Steelers vs Jeonbuk FC
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 24/08 - 17h00: FC Tokyo vs Kyoto Sanga FC
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 24/08 - 18h30: Arminia Bielefeld vs Dynamo Dresden
- Ngày 24/08 - 18h30: Darmstadt vs Berlin
- Ngày 24/08 - 18h30: Greuther Furth vs Holstein Kiel
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 24/08 - 22h00: FC Cincinnati II vs Carolina Core
- Ngày 25/08 - 02h00: Philadelphia Union II vs New England Revolution II
- Ngày 25/08 - 06h00: New York Red Bulls II vs Chicago Fire FC II
- Ngày 25/08 - 06h00: St. Louis City II vs Sporting Kansas City II
- Ngày 25/08 - 07h45: North Texas SC vs Los Angeles FC II
- Ngày 25/08 - 08h30: Real Monarchs SLC vs Minnesota United II
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 24/08 - 19h15: Kuching FA vs Johor Darul Ta'zim FC
- Ngày 24/08 - 19h15: Pulau Pinang vs Kuala Lumpur City FC
- Ngày 24/08 - 20h00: Negeri Sembilan vs Selangor
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 24/08 - 15h30: Borneo FC Samarinda vs Persijap Jepara
- Ngày 24/08 - 15h30: PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung
- Ngày 24/08 - 19h00: Madura United vs Persita Tangerang
Lịch thi đấu Cúp QG Australia
- Ngày 24/08 - 13h00: Newcastle Jets vs Macarthur FC
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 24/08 - 18h00: Shanghai Port vs Tianjin Jinmen Tiger
- Ngày 24/08 - 18h00: Changchun Yatai vs Shenzhen Peng City
- Ngày 24/08 - 18h00: Meizhou Hakka vs Zhejiang Professional
- Ngày 24/08 - 18h35: Henan Songshan Longmen vs Dalian Yingbo FC
- Ngày 24/08 - 19h00: Shandong Taishan vs Qingdao West Coast
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 24/08 - 21h45: Dobrudzha Dobrich vs Botev Vratsa
- Ngày 25/08 - 00h15: PFC CSKA Sofia vs CSKA 1948 Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 24/08 - 23h30: Osijek vs Hajduk Split
- Ngày 25/08 - 02h00: Rijeka vs NK Varazdin
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 24/08 - 19h00: FC Midtjylland vs Silkeborg
- Ngày 24/08 - 19h00: Fredericia vs Randers FC
- Ngày 24/08 - 21h00: SoenderjyskE vs Broendby IF
- Ngày 24/08 - 23h00: AGF vs Vejle Boldklub
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 24/08 - 21h00: Al Bataeh vs Khorfakkan
- Ngày 24/08 - 23h30: Al-Nasr SC vs Ajman
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 24/08 - 20h15: Otelul Galati vs CFR Cluj
- Ngày 24/08 - 22h30: CS Universitatea Craiova vs Petrolul Ploiesti
- Ngày 25/08 - 01h30: FCSB vs ACS Champions FC Arges
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 24/08 - 19h45: Piast Gliwice vs Cracovia
- Ngày 24/08 - 22h30: Lechia Gdansk vs Arka Gdynia
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 24/08 - 21h00: Linfield vs Cliftonville
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 25/08 - 03h00: Atlanta United vs Toronto FC
- Ngày 25/08 - 06h00: Charlotte vs New York Red Bulls
- Ngày 25/08 - 08h15: Seattle Sounders FC vs Sporting Kansas City
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 25/08 - 02h00: Bahia vs Santos FC
- Ngày 25/08 - 02h00: Vasco da Gama vs Corinthians
- Ngày 25/08 - 04h30: Juventude vs Botafogo FR
- Ngày 25/08 - 04h30: Fortaleza vs Mirassol
- Ngày 25/08 - 06h30: Sao Paulo vs Atletico MG
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 25/08 - 00h00: Union vs CA Huracan
- Ngày 25/08 - 02h15: Argentinos Juniors vs Racing Club
- Ngày 25/08 - 04h15: Boca Juniors vs Banfield
- Ngày 25/08 - 06h30: Independiente vs Club Atletico Platense
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 25/08 - 03h00: York United FC vs Pacific FC
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 25/08 - 06h00: Pumas vs Puebla
- Ngày 25/08 - 08h05: Atlas vs CF America
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 25/08 - 00h00: KA Akureyri vs Fram Reykjavik
- Ngày 25/08 - 01h00: FH Hafnarfjordur vs IBV Vestmannaeyjar
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 25/08 - 00h15: Maccabi Netanya vs Hapoel Beer Sheva
