Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 23/8 và rạng sáng 24/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 23/8 và rạng sáng 24/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 23/08 - 18h30: Man City vs Tottenham
- Ngày 23/08 - 21h00: Bournemouth vs Wolves
- Ngày 23/08 - 21h00: Brentford vs Aston Villa
- Ngày 23/08 - 21h00: Burnley vs Sunderland
- Ngày 23/08 - 23h30: Arsenal vs Leeds United
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 23/08 - 18h00: Đà Nẵng vs Hà Tĩnh
- Ngày 23/08 - 18h00: Ninh Bình vs Thanh Hóa
- Ngày 23/08 - 18h00: SLNA vs Nam Định
- Ngày 23/08 - 18h00: Hải Phòng vs PVF-CAND
- Ngày 23/08 - 19h15: Hà Nội vs HAGL
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 23/08 - 22h00: Mallorca vs Celta Vigo
- Ngày 24/08 - 00h30: Atletico vs Elche
- Ngày 24/08 - 02h30: Levante vs Barcelona
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 23/08 - 23h30: Genoa vs Lecce
- Ngày 23/08 - 23h30: Sassuolo vs Napoli
- Ngày 24/08 - 01h45: AC Milan vs Cremonese
- Ngày 24/08 - 01h45: AS Roma vs Bologna
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 23/08 - 20h30: Leverkusen vs Hoffenheim
- Ngày 23/08 - 20h30: E.Frankfurt vs Bremen
- Ngày 23/08 - 20h30: FC Heidenheim vs Wolfsburg
- Ngày 23/08 - 20h30: Freiburg vs Augsburg
- Ngày 23/08 - 20h30: Union Berlin vs Stuttgart
- Ngày 23/08 - 23h30: St. Pauli vs Dortmund
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 23/08 - 22h00: Marseille vs Paris FC
- Ngày 24/08 - 00h00: Nice vs Auxerre
- Ngày 24/08 - 02h05: Lyon vs Metz
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 23/08 - 21h00: Uganda vs Senegal
- Ngày 24/08 - 00h00: Sudan vs Algeria
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 24/08 - 00h00: Virtus Entella vs Juve Stabia
- Ngày 24/08 - 00h00: Empoli vs Calcio Padova
- Ngày 24/08 - 02h00: Monza vs Mantova
- Ngày 24/08 - 02h00: Palermo vs AC Reggiana
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 23/08 - 18h30: Hull City vs Blackburn Rovers
- Ngày 23/08 - 18h30: Charlton Athletic vs Leicester
- Ngày 23/08 - 18h30: Swansea vs Watford
- Ngày 23/08 - 21h00: West Brom vs Portsmouth
- Ngày 23/08 - 21h00: Wrexham vs Sheffield Wednesday
- Ngày 23/08 - 21h00: Sheffield United vs Millwall
- Ngày 23/08 - 21h00: Southampton vs Stoke City
- Ngày 23/08 - 21h00: Coventry City vs QPR
- Ngày 23/08 - 21h00: Birmingham City vs Oxford United
- Ngày 23/08 - 21h00: Norwich City vs Middlesbrough
- Ngày 23/08 - 21h00: Preston North End vs Ipswich Town
Lịch thi đấu Premier League U18
- Ngày 23/08 - 17h00: Blackburn Rovers U18 vs Burnley U18
- Ngày 23/08 - 17h00: Crystal Palace U18 vs Chelsea U18
- Ngày 23/08 - 17h00: Stoke City U18 vs Nottingham Forest U18
- Ngày 23/08 - 17h00: West Bromwich Albion U18 vs Brighton U18
- Ngày 23/08 - 17h00: Wolves U18 vs Newcastle United U18
- Ngày 23/08 - 18h00: Arsenal U18 vs Southampton U18
- Ngày 23/08 - 18h00: Fulham U18 vs Ipswich Town U18
- Ngày 23/08 - 18h00: Leeds United U18 vs Derby County U18
- Ngày 23/08 - 18h00: Manchester United U18 vs Middlesbrough U18
- Ngày 23/08 - 18h00: Norwich City U18 vs Tottenham Hotspur U18
- Ngày 23/08 - 18h00: Reading U18 vs Leicester City U18
- Ngày 23/08 - 18h00: West Ham United U18 vs Birmingham City U18
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 23/08 - 23h15: Standard Liege vs Cercle Brugge
- Ngày 24/08 - 01h45: Zulte Waregem vs St.Truiden
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 23/08 - 22h00: Moreirense vs Vitoria de Guimaraes
- Ngày 24/08 - 00h00: Nacional vs Sporting
- Ngày 24/08 - 02h30: Arouca vs Rio Ave
- Ngày 24/08 - 02h30: Benfica vs Tondela
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 23/08 - 21h30: Go Ahead Eagles vs Sparta Rotterdam
- Ngày 23/08 - 23h45: PSV vs FC Groningen
- Ngày 24/08 - 02h00: Telstar vs FC Volendam
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 23/08 - 22h00: Mirandes vs Huesca
- Ngày 24/08 - 00h00: AD Ceuta FC vs Sporting Gijon
- Ngày 24/08 - 02h30: Real Zaragoza vs FC Andorra
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 23/08 - 17h00: Daegu FC vs Jeju United
- Ngày 23/08 - 17h00: Gimcheon Sangmu vs Suwon FC
- Ngày 23/08 - 17h00: Gwangju FC vs Gangwon FC
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 23/08 - 16h00: Avispa Fukuoka vs Shimizu S-Pulse
- Ngày 23/08 - 17h00: Cerezo Osaka vs Vissel Kobe
- Ngày 23/08 - 17h00: Albirex Niigata vs Kashima Antlers
- Ngày 23/08 - 17h00: Fagiano Okayama FC vs Shonan Bellmare
- Ngày 23/08 - 17h00: Gamba Osaka vs Yokohama FC
- Ngày 23/08 - 17h00: Nagoya Grampus Eight vs Kawasaki Frontale
- Ngày 23/08 - 17h00: Tokyo Verdy vs Sanfrecce Hiroshima
- Ngày 23/08 - 17h30: Yokohama F.Marinos vs Machida Zelvia
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 23/08 - 18h00: Hannover 96 vs Magdeburg
- Ngày 23/08 - 18h00: Karlsruher SC vs Eintracht Braunschweig
- Ngày 23/08 - 18h00: Paderborn vs Fortuna Dusseldorf
- Ngày 24/08 - 01h30: Schalke 04 vs VfL Bochum
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 23/08 - 19h15: Sabah FC vs Kelantan The Real Warriors
- Ngày 23/08 - 20h00: PDRM vs Melaka FC
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 23/08 - 15h30: Persija Jakarta vs Malut United
- Ngày 23/08 - 15h30: Persis Solo vs PSBS Biak Numfor
- Ngày 23/08 - 19h00: Persebaya Surabaya vs Bali United
Lịch thi đấu Cúp QG Australia
- Ngày 23/08 - 16h30: Sydney FC vs Auckland FC
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 23/08 - 18h35: Yunnan Yukun vs Chengdu Rongcheng
- Ngày 23/08 - 18h35: Qingdao Hainiu vs Shanghai Shenhua
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 23/08 - 23h00: Montana vs Septemvri Sofia
- Ngày 24/08 - 01h15: Cherno More Varna vs Lokomotiv Plovdiv
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 23/08 - 23h45: Slaven vs NK Lokomotiva
- Ngày 24/08 - 02h00: Dinamo Zagreb vs NK Istra 1961
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 23/08 - 23h00: FC Copenhagen vs OB
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 23/08 - 21h00: Al-Dhafra vs Al-Wasl
- Ngày 23/08 - 21h00: Dibba Al Fujairah vs Al-Ain
- Ngày 23/08 - 23h30: Al-Wahda vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 23/08 - 22h45: Botosani vs Miercurea Ciuc
- Ngày 24/08 - 01h30: Universitatea Cluj vs Dinamo Bucuresti
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 23/08 - 22h30: Korona Kielce vs Motor Lublin
- Ngày 24/08 - 01h15: Gornik Zabrze vs GKS Katowice
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 23/08 - 21h00: Ballymena United vs Bangor
- Ngày 23/08 - 21h00: Crusaders vs Glentoran
- Ngày 23/08 - 21h00: Dungannon Swifts vs Carrick Rangers
- Ngày 23/08 - 21h00: Glenavon vs Coleraine
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 24/08 - 06h30: Columbus Crew vs New England Revolution
- Ngày 24/08 - 06h30: DC United vs Inter Miami CF
- Ngày 24/08 - 06h30: FC Cincinnati vs New York City FC
- Ngày 24/08 - 06h30: Philadelphia Union vs Chicago Fire
- Ngày 24/08 - 06h30: CF Montreal vs Austin FC
- Ngày 24/08 - 07h30: FC Dallas vs Los Angeles FC
- Ngày 24/08 - 07h30: Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes
- Ngày 24/08 - 07h30: Nashville SC vs Orlando City
- Ngày 24/08 - 08h30: Real Salt Lake vs Minnesota United
- Ngày 24/08 - 08h30: Vancouver Whitecaps vs St. Louis City
- Ngày 24/08 - 09h30: LA Galaxy vs Colorado Rapids
- Ngày 24/08 - 09h30: San Diego vs Portland Timbers
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 24/08 - 02h00: RB Bragantino vs Fluminense
- Ngày 24/08 - 04h30: Cruzeiro vs Internacional
- Ngày 24/08 - 07h00: Gremio vs Ceara
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 24/08 - 00h30: San Lorenzo de Almagro vs Instituto Cordoba
- Ngày 24/08 - 03h30: Rosario Central vs Newell's Old Boys
- Ngày 24/08 - 06h00: Atletico Tucuman vs Talleres
- Ngày 24/08 - 06h00: San Martin San Juan vs Gimnasia LP
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 24/08 - 06h00: Chattanooga FC vs Huntsville City FC
- Ngày 24/08 - 06h00: Orlando City B vs Atlanta United II
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 24/08 - 06h00: Atletico Ottawa vs Cavalry FC
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 24/08 - 00h00: Hapoel Petah Tikva vs Maccabi Tel Aviv
- Ngày 24/08 - 00h15: Hapoel Tel Aviv vs Hapoel Ironi Kiryat Shmona
- Ngày 24/08 - 00h15: Hapoel Jerusalem vs FC Ashdod
- Ngày 24/08 - 00h30: Ironi Tiberias vs Hapoel Haifa
- Ngày 24/08 - 00h30: Maccabi Haifa vs Maccabi Bnei Reineh
