Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 23/8 và rạng sáng 24/8

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 23/8 và rạng sáng 24/8 của các giải đấu Premier League, V-league, Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, CHAN Cup...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 23/8 và rạng sáng 24/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 23/08 - 18h30: Man City vs Tottenham

- Ngày 23/08 - 21h00: Bournemouth vs Wolves

Man City chạm trán Tottenham tại Premier League

- Ngày 23/08 - 21h00: Brentford vs Aston Villa

- Ngày 23/08 - 21h00: Burnley vs Sunderland

- Ngày 23/08 - 23h30: Arsenal vs Leeds United

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 23/08 - 18h00: Đà Nẵng vs Hà Tĩnh

- Ngày 23/08 - 18h00: Ninh Bình vs Thanh Hóa

- Ngày 23/08 - 18h00: SLNA vs Nam Định

- Ngày 23/08 - 18h00: Hải Phòng vs PVF-CAND

- Ngày 23/08 - 19h15: Hà Nội vs HAGL

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 23/08 - 22h00: Mallorca vs Celta Vigo

- Ngày 24/08 - 00h30: Atletico vs Elche

- Ngày 24/08 - 02h30: Levante vs Barcelona

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 23/08 - 23h30: Genoa vs Lecce

- Ngày 23/08 - 23h30: Sassuolo vs Napoli

- Ngày 24/08 - 01h45: AC Milan vs Cremonese

- Ngày 24/08 - 01h45: AS Roma vs Bologna

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 23/08 - 20h30: Leverkusen vs Hoffenheim

- Ngày 23/08 - 20h30: E.Frankfurt vs Bremen

- Ngày 23/08 - 20h30: FC Heidenheim vs Wolfsburg

- Ngày 23/08 - 20h30: Freiburg vs Augsburg

- Ngày 23/08 - 20h30: Union Berlin vs Stuttgart

- Ngày 23/08 - 23h30: St. Pauli vs Dortmund

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 23/08 - 22h00: Marseille vs Paris FC

- Ngày 24/08 - 00h00: Nice vs Auxerre

- Ngày 24/08 - 02h05: Lyon vs Metz

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 23/08 - 21h00: Uganda vs Senegal

- Ngày 24/08 - 00h00: Sudan vs Algeria

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 24/08 - 00h00: Virtus Entella vs Juve Stabia

- Ngày 24/08 - 00h00: Empoli vs Calcio Padova

- Ngày 24/08 - 02h00: Monza vs Mantova

- Ngày 24/08 - 02h00: Palermo vs AC Reggiana

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 23/08 - 18h30: Hull City vs Blackburn Rovers

- Ngày 23/08 - 18h30: Charlton Athletic vs Leicester

- Ngày 23/08 - 18h30: Swansea vs Watford

- Ngày 23/08 - 21h00: West Brom vs Portsmouth

- Ngày 23/08 - 21h00: Wrexham vs Sheffield Wednesday

- Ngày 23/08 - 21h00: Sheffield United vs Millwall

- Ngày 23/08 - 21h00: Southampton vs Stoke City

- Ngày 23/08 - 21h00: Coventry City vs QPR

- Ngày 23/08 - 21h00: Birmingham City vs Oxford United

- Ngày 23/08 - 21h00: Norwich City vs Middlesbrough

- Ngày 23/08 - 21h00: Preston North End vs Ipswich Town

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 23/08 - 17h00: Blackburn Rovers U18 vs Burnley U18

- Ngày 23/08 - 17h00: Crystal Palace U18 vs Chelsea U18

- Ngày 23/08 - 17h00: Stoke City U18 vs Nottingham Forest U18

- Ngày 23/08 - 17h00: West Bromwich Albion U18 vs Brighton U18

- Ngày 23/08 - 17h00: Wolves U18 vs Newcastle United U18

- Ngày 23/08 - 18h00: Arsenal U18 vs Southampton U18

- Ngày 23/08 - 18h00: Fulham U18 vs Ipswich Town U18

- Ngày 23/08 - 18h00: Leeds United U18 vs Derby County U18

- Ngày 23/08 - 18h00: Manchester United U18 vs Middlesbrough U18

- Ngày 23/08 - 18h00: Norwich City U18 vs Tottenham Hotspur U18

- Ngày 23/08 - 18h00: Reading U18 vs Leicester City U18

- Ngày 23/08 - 18h00: West Ham United U18 vs Birmingham City U18

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 23/08 - 23h15: Standard Liege vs Cercle Brugge

- Ngày 24/08 - 01h45: Zulte Waregem vs St.Truiden

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 23/08 - 22h00: Moreirense vs Vitoria de Guimaraes

- Ngày 24/08 - 00h00: Nacional vs Sporting

- Ngày 24/08 - 02h30: Arouca vs Rio Ave

- Ngày 24/08 - 02h30: Benfica vs Tondela

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 23/08 - 21h30: Go Ahead Eagles vs Sparta Rotterdam

- Ngày 23/08 - 23h45: PSV vs FC Groningen

- Ngày 24/08 - 02h00: Telstar vs FC Volendam

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 23/08 - 22h00: Mirandes vs Huesca

- Ngày 24/08 - 00h00: AD Ceuta FC vs Sporting Gijon

- Ngày 24/08 - 02h30: Real Zaragoza vs FC Andorra

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 23/08 - 17h00: Daegu FC vs Jeju United

- Ngày 23/08 - 17h00: Gimcheon Sangmu vs Suwon FC

- Ngày 23/08 - 17h00: Gwangju FC vs Gangwon FC

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 23/08 - 16h00: Avispa Fukuoka vs Shimizu S-Pulse

- Ngày 23/08 - 17h00: Cerezo Osaka vs Vissel Kobe

- Ngày 23/08 - 17h00: Albirex Niigata vs Kashima Antlers

- Ngày 23/08 - 17h00: Fagiano Okayama FC vs Shonan Bellmare

- Ngày 23/08 - 17h00: Gamba Osaka vs Yokohama FC

- Ngày 23/08 - 17h00: Nagoya Grampus Eight vs Kawasaki Frontale

- Ngày 23/08 - 17h00: Tokyo Verdy vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 23/08 - 17h30: Yokohama F.Marinos vs Machida Zelvia

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 23/08 - 18h00: Hannover 96 vs Magdeburg

- Ngày 23/08 - 18h00: Karlsruher SC vs Eintracht Braunschweig

- Ngày 23/08 - 18h00: Paderborn vs Fortuna Dusseldorf

- Ngày 24/08 - 01h30: Schalke 04 vs VfL Bochum

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 23/08 - 19h15: Sabah FC vs Kelantan The Real Warriors

- Ngày 23/08 - 20h00: PDRM vs Melaka FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 23/08 - 15h30: Persija Jakarta vs Malut United

- Ngày 23/08 - 15h30: Persis Solo vs PSBS Biak Numfor

- Ngày 23/08 - 19h00: Persebaya Surabaya vs Bali United

Lịch thi đấu Cúp QG Australia

- Ngày 23/08 - 16h30: Sydney FC vs Auckland FC

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 23/08 - 18h35: Yunnan Yukun vs Chengdu Rongcheng

- Ngày 23/08 - 18h35: Qingdao Hainiu vs Shanghai Shenhua

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 23/08 - 23h00: Montana vs Septemvri Sofia

- Ngày 24/08 - 01h15: Cherno More Varna vs Lokomotiv Plovdiv

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 23/08 - 23h45: Slaven vs NK Lokomotiva

- Ngày 24/08 - 02h00: Dinamo Zagreb vs NK Istra 1961

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 23/08 - 23h00: FC Copenhagen vs OB

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 23/08 - 21h00: Al-Dhafra vs Al-Wasl

- Ngày 23/08 - 21h00: Dibba Al Fujairah vs Al-Ain

- Ngày 23/08 - 23h30: Al-Wahda vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 23/08 - 22h45: Botosani vs Miercurea Ciuc

- Ngày 24/08 - 01h30: Universitatea Cluj vs Dinamo Bucuresti

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 23/08 - 22h30: Korona Kielce vs Motor Lublin

- Ngày 24/08 - 01h15: Gornik Zabrze vs GKS Katowice

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 23/08 - 21h00: Ballymena United vs Bangor

- Ngày 23/08 - 21h00: Crusaders vs Glentoran

- Ngày 23/08 - 21h00: Dungannon Swifts vs Carrick Rangers

- Ngày 23/08 - 21h00: Glenavon vs Coleraine

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 24/08 - 06h30: Columbus Crew vs New England Revolution

- Ngày 24/08 - 06h30: DC United vs Inter Miami CF

- Ngày 24/08 - 06h30: FC Cincinnati vs New York City FC

- Ngày 24/08 - 06h30: Philadelphia Union vs Chicago Fire

- Ngày 24/08 - 06h30: CF Montreal vs Austin FC

- Ngày 24/08 - 07h30: FC Dallas vs Los Angeles FC

- Ngày 24/08 - 07h30: Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes

- Ngày 24/08 - 07h30: Nashville SC vs Orlando City

- Ngày 24/08 - 08h30: Real Salt Lake vs Minnesota United

- Ngày 24/08 - 08h30: Vancouver Whitecaps vs St. Louis City

- Ngày 24/08 - 09h30: LA Galaxy vs Colorado Rapids

- Ngày 24/08 - 09h30: San Diego vs Portland Timbers

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 24/08 - 02h00: RB Bragantino vs Fluminense

- Ngày 24/08 - 04h30: Cruzeiro vs Internacional

- Ngày 24/08 - 07h00: Gremio vs Ceara

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 24/08 - 00h30: San Lorenzo de Almagro vs Instituto Cordoba

- Ngày 24/08 - 03h30: Rosario Central vs Newell's Old Boys

- Ngày 24/08 - 06h00: Atletico Tucuman vs Talleres

- Ngày 24/08 - 06h00: San Martin San Juan vs Gimnasia LP

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 24/08 - 06h00: Chattanooga FC vs Huntsville City FC

- Ngày 24/08 - 06h00: Orlando City B vs Atlanta United II

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 24/08 - 06h00: Atletico Ottawa vs Cavalry FC

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 24/08 - 00h00: Hapoel Petah Tikva vs Maccabi Tel Aviv

- Ngày 24/08 - 00h15: Hapoel Tel Aviv vs Hapoel Ironi Kiryat Shmona

- Ngày 24/08 - 00h15: Hapoel Jerusalem vs FC Ashdod

- Ngày 24/08 - 00h30: Ironi Tiberias vs Hapoel Haifa

- Ngày 24/08 - 00h30: Maccabi Haifa vs Maccabi Bnei Reineh

