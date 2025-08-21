  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 22/8 và rạng sáng 23/8

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 22/8 và rạng sáng 23/8 của các giải đấu Premier League, V-league, Premier League U18, La Liga, Bundesliga,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 22/8 và rạng sáng 23/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 23/08 - 02h00: West Ham vs Chelsea

West Ham chạm trán Chelsea tại Premier League

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 22/08 - 19h15: Viettel vs TP.HCM

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 22/08 - 17h00: Sunderland U18 vs Manchester City U18

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 23/08 - 02h30: Real Betis vs Alaves

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 23/08 - 01h30: Munich vs RB Leipzig

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 23/08 - 01h45: Paris Saint-Germain vs Angers

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 23/08 - 02h00: Derby County vs Bristol City

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 23/08 - 01h30: Pescara Calcio vs Cesena FC

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 22/08 - 17h00: Kashiwa Reysol vs Urawa Red Diamonds

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 23/08 - 00h30: Eibar vs Granada

- Ngày 23/08 - 02h30: Leganes vs Cadiz

- Ngày 23/08 - 02h30: Castellon vs Valladolid

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 22/08 - 23h30: Elversberg vs Kaiserslautern

- Ngày 22/08 - 23h30: Preussen Muenster vs 1. FC Nuremberg

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 22/08 - 19h15: Brunei DPMM vs Terengganu

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 22/08 - 15h30: Arema FC vs Bhayangkara FC

- Ngày 22/08 - 15h30: Semen Padang vs PSM Makassar

- Ngày 22/08 - 19h00: Persik Kediri vs Dewa United

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 22/08 - 21h00: Andijon vs Pakhtakor Tashkent

- Ngày 22/08 - 22h00: Qizilqum Zarafshon vs Bunyodkor Tashkent

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 22/08 - 23h00: Gomel vs BATE Borisov

- Ngày 23/08 - 00h55: Maxline Vitebsk vs Naftan Novopolotsk

Lịch thi đấu VĐQG Tunisia

- Ngày 22/08 - 22h30: Etoile Metlaoui vs CS Sfaxien

- Ngày 22/08 - 22h30: US Monastir vs Olympique de Beja

- Ngày 22/08 - 22h30: Js Omrane vs CA Bizertin

- Ngày 22/08 - 22h30: AS Gabes vs Avenir de La Marsa

- Ngày 22/08 - 22h30: Club Africain vs Zarzis

Lịch thi đấu VĐQG Qatar

- Ngày 22/08 - 22h30: Al-Gharafa vs Al-Arabi

- Ngày 23/08 - 00h30: Al-Shamal vs Al-Rayyan

Lịch thi đấu Cúp QG Ukraine

- Ngày 22/08 - 17h00: Victoria Sumy vs Vorskla

- Ngày 22/08 - 17h00: Mayak Sarny vs Metalist Kharkiv

- Ngày 22/08 - 19h30: Karbon Cherkasy vs Inhulets Petrove

- Ngày 22/08 - 21h30: Lokomotiv Kyiv vs FC Kolos Kovalivka

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 22/08 - 21h00: Baniyas vs Al Ittihad Kalba

- Ngày 22/08 - 23h30: Sharjah Cultural Club vs Al-Jazira

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 22/08 - 23h00: UTA Arad vs FC Unirea 2004 Slobozia

- Ngày 23/08 - 01h30: FC Metaloglobus Bucuresti vs FC Rapid 1923

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 22/08 - 23h00: Radomiak Radom vs Termalica Nieciecza

- Ngày 23/08 - 01h30: Widzew Lodz vs Pogon Szczecin

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 22/08 - 22h00: FK Struga vs Rabotnicki

- Ngày 23/08 - 01h00: FK Vardar Skopje vs FC Academy Pandev

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 23/08 - 01h30: Barracas Central vs Defensa y Justicia

- Ngày 23/08 - 06h00: Tigre vs Independiente Rivadavia

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 23/08 - 05h00: Montevideo Wanderers vs Juventud de las Piedras

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 23/08 - 06h00: Crown Legacy vs Inter Miami CF II

- Ngày 23/08 - 06h30: New York City FC II vs Columbus Crew II

- Ngày 23/08 - 07h00: Houston Dynamo II vs The Town FC

- Ngày 23/08 - 07h30: Austin FC II vs Ventura County FC

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 23/08 - 05h00: HFX Wanderers FC vs Valour FC

- Ngày 23/08 - 09h00: Vancouver FC vs Forge FC

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 23/08 - 00h30: PFC Lokomotiv Sofia 1929 vs Spartak Varna

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 23/08 - 04h00: Patriotas vs Once Caldas

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 23/08 - 01h00: Vukovar 91 vs HNK Gorica

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 23/08 - 04h30: Nacional Asuncion vs Atletico Tembetary

Lịch thi đấu Cúp QG Iceland

- Ngày 23/08 - 02h00: Valur vs Vestri

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 23/08 - 01h45: Bohemian FC vs Cork City

- Ngày 23/08 - 01h45: Drogheda United vs St. Patrick's Athletic

- Ngày 23/08 - 01h45: Galway United FC vs Derry City

- Ngày 23/08 - 01h45: Waterford FC vs Sligo Rovers

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 23/08 - 01h45: Larne vs Portadown

Văn Hải
