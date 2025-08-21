Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 22/8 và rạng sáng 23/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 22/8 và rạng sáng 23/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 23/08 - 02h00: West Ham vs Chelsea
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 22/08 - 19h15: Viettel vs TP.HCM
Lịch thi đấu Premier League U18
- Ngày 22/08 - 17h00: Sunderland U18 vs Manchester City U18
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 23/08 - 02h30: Real Betis vs Alaves
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 23/08 - 01h30: Munich vs RB Leipzig
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 23/08 - 01h45: Paris Saint-Germain vs Angers
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 23/08 - 02h00: Derby County vs Bristol City
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 23/08 - 01h30: Pescara Calcio vs Cesena FC
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 22/08 - 17h00: Kashiwa Reysol vs Urawa Red Diamonds
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 23/08 - 00h30: Eibar vs Granada
- Ngày 23/08 - 02h30: Leganes vs Cadiz
- Ngày 23/08 - 02h30: Castellon vs Valladolid
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 22/08 - 23h30: Elversberg vs Kaiserslautern
- Ngày 22/08 - 23h30: Preussen Muenster vs 1. FC Nuremberg
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 22/08 - 19h15: Brunei DPMM vs Terengganu
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 22/08 - 15h30: Arema FC vs Bhayangkara FC
- Ngày 22/08 - 15h30: Semen Padang vs PSM Makassar
- Ngày 22/08 - 19h00: Persik Kediri vs Dewa United
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 22/08 - 21h00: Andijon vs Pakhtakor Tashkent
- Ngày 22/08 - 22h00: Qizilqum Zarafshon vs Bunyodkor Tashkent
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 22/08 - 23h00: Gomel vs BATE Borisov
- Ngày 23/08 - 00h55: Maxline Vitebsk vs Naftan Novopolotsk
Lịch thi đấu VĐQG Tunisia
- Ngày 22/08 - 22h30: Etoile Metlaoui vs CS Sfaxien
- Ngày 22/08 - 22h30: US Monastir vs Olympique de Beja
- Ngày 22/08 - 22h30: Js Omrane vs CA Bizertin
- Ngày 22/08 - 22h30: AS Gabes vs Avenir de La Marsa
- Ngày 22/08 - 22h30: Club Africain vs Zarzis
Lịch thi đấu VĐQG Qatar
- Ngày 22/08 - 22h30: Al-Gharafa vs Al-Arabi
- Ngày 23/08 - 00h30: Al-Shamal vs Al-Rayyan
Lịch thi đấu Cúp QG Ukraine
- Ngày 22/08 - 17h00: Victoria Sumy vs Vorskla
- Ngày 22/08 - 17h00: Mayak Sarny vs Metalist Kharkiv
- Ngày 22/08 - 19h30: Karbon Cherkasy vs Inhulets Petrove
- Ngày 22/08 - 21h30: Lokomotiv Kyiv vs FC Kolos Kovalivka
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 22/08 - 21h00: Baniyas vs Al Ittihad Kalba
- Ngày 22/08 - 23h30: Sharjah Cultural Club vs Al-Jazira
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 22/08 - 23h00: UTA Arad vs FC Unirea 2004 Slobozia
- Ngày 23/08 - 01h30: FC Metaloglobus Bucuresti vs FC Rapid 1923
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 22/08 - 23h00: Radomiak Radom vs Termalica Nieciecza
- Ngày 23/08 - 01h30: Widzew Lodz vs Pogon Szczecin
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 22/08 - 22h00: FK Struga vs Rabotnicki
- Ngày 23/08 - 01h00: FK Vardar Skopje vs FC Academy Pandev
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 23/08 - 01h30: Barracas Central vs Defensa y Justicia
- Ngày 23/08 - 06h00: Tigre vs Independiente Rivadavia
Lịch thi đấu Primera Division Uruguay
- Ngày 23/08 - 05h00: Montevideo Wanderers vs Juventud de las Piedras
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 23/08 - 06h00: Crown Legacy vs Inter Miami CF II
- Ngày 23/08 - 06h30: New York City FC II vs Columbus Crew II
- Ngày 23/08 - 07h00: Houston Dynamo II vs The Town FC
- Ngày 23/08 - 07h30: Austin FC II vs Ventura County FC
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 23/08 - 05h00: HFX Wanderers FC vs Valour FC
- Ngày 23/08 - 09h00: Vancouver FC vs Forge FC
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 23/08 - 00h30: PFC Lokomotiv Sofia 1929 vs Spartak Varna
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 23/08 - 04h00: Patriotas vs Once Caldas
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 23/08 - 01h00: Vukovar 91 vs HNK Gorica
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
- Ngày 23/08 - 04h30: Nacional Asuncion vs Atletico Tembetary
Lịch thi đấu Cúp QG Iceland
- Ngày 23/08 - 02h00: Valur vs Vestri
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 23/08 - 01h45: Bohemian FC vs Cork City
- Ngày 23/08 - 01h45: Drogheda United vs St. Patrick's Athletic
- Ngày 23/08 - 01h45: Galway United FC vs Derry City
- Ngày 23/08 - 01h45: Waterford FC vs Sligo Rovers
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 23/08 - 01h45: Larne vs Portadown
