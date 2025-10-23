Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 24/10 và rạng sáng 25/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 24/10 và rạng sáng 25/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 25/10 - 02h00: Leeds United vs West Ham
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 24/10 - 16h00: Long An vs TP.HCM
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 25/10 - 02h00: Sociedad vs Sevilla
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 25/10 - 01h45: AC Milan vs Pisa
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 25/10 - 01h30: Bremen vs Union Berlin
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 25/10 - 01h45: Paris FC vs Nantes
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 25/10 - 01h30: Modena vs Empoli
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 25/10 - 02h00: Preston North End vs Sheffield United
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 24/10 - 21h45: Al Fateh vs Al Ettifaq
- Ngày 24/10 - 22h30: NEOM SC vs Al Khaleej
- Ngày 25/10 - 01h00: Al Ittihad vs Al Hilal
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 25/10 - 01h45: Sporting Charleroi vs Anderlecht
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 25/10 - 02h15: Alverca vs Gil Vicente
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 25/10 - 01h00: SC Heerenveen vs NAC Breda
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 25/10 - 01h30: Huesca vs Las Palmas
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 24/10 - 23h30: Schalke 04 vs Darmstadt
- Ngày 24/10 - 23h30: Greuther Furth vs Karlsruher SC
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 24/10 - 20h00: Kelantan The Real Warriors vs Melaka FC
Lịch thi đấu VĐQG Iran
- Ngày 24/10 - 20h00: Chadormalu Yazd vs Kheybar Khorramabad
- Ngày 24/10 - 20h30: Aluminium Arak vs Mes Rafsanjan
- Ngày 24/10 - 20h30: Malavan vs Esteghlal Khuzestan
- Ngày 24/10 - 20h30: Persepolis vs Zob Ahan
- Ngày 24/10 - 22h30: Foolad Khuzestan vs Shams Azar Qazvin
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 24/10 - 15h30: PSBS Biak Numfor vs Persebaya Surabaya
- Ngày 24/10 - 19h00: Madura United vs Persija Jakarta
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 24/10 - 21h00: Qizilqum Zarafshon vs Dinamo Samarkand
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 24/10 - 15h35: Newcastle Jets vs Melbourne Victory
- Ngày 25/10 - 11h00: Auckland FC vs Western Sydney Wanderers FC
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 24/10 - 22h00: FC Minsk vs FC Smorgon
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 24/10 - 18h35: Meizhou Hakka vs Yunnan Yukun
- Ngày 24/10 - 18h35: Wuhan Three Towns vs Shenzhen Peng City
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 24/10 - 19h00: Montana vs Arda Kardzhali
- Ngày 24/10 - 21h30: Spartak Varna vs Botev Plovdiv
- Ngày 25/10 - 00h00: PFC Lokomotiv Sofia 1929 vs Lokomotiv Plovdiv
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 24/10 - 23h00: HNK Gorica vs Hajduk Split
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 24/10 - 19h30: FC Olexandriya vs Epicentr Kamianets-Podilskyi
- Ngày 24/10 - 22h00: Veres Rivne vs Zorya
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 24/10 - 21h30: Miercurea Ciuc vs Petrolul Ploiesti
- Ngày 25/10 - 00h30: ACS Champions FC Arges vs Dinamo Bucuresti
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 24/10 - 23h00: Termalica Nieciecza vs Zaglebie Lubin
- Ngày 25/10 - 01h30: Motor Lublin vs Widzew Lodz
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 24/10 - 19h30: Bashkimi vs Shkupi
- Ngày 24/10 - 19h30: GFK Tikves Kavadarci vs Arsimi
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 25/10 - 04h00: Independiente vs Club Atletico Platense
Lịch thi đấu Cúp QG Argentina
- Ngày 25/10 - 08h10: Independiente Rivadavia vs River Plate
Lịch thi đấu VĐQG Colombia
- Ngày 25/10 - 04h00: Alianza FC Valledupar vs La Equidad
- Ngày 25/10 - 06h00: Fortaleza FC vs Deportivo Pasto
- Ngày 25/10 - 08h10: Deportivo Pereira vs Aguilas Doradas Rionegro
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 25/10 - 08h00: FC Juarez vs Puebla
- Ngày 25/10 - 10h00: Mazatlan FC vs CF America
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 25/10 - 00h00: AGF vs FC Nordsjaelland
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 25/10 - 01h45: Galway United FC vs Drogheda United
- Ngày 25/10 - 01h45: St. Patrick's Athletic vs Waterford FC
