Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 23/10 và rạng sáng ngày 24/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 23/10 và rạng sáng 24/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Europa League
- Ngày 23/10 - 23h45: Brann vs Rangers
- Ngày 23/10 - 23h45: Lyon vs Basel
- Ngày 23/10 - 23h45: FC Salzburg vs Ferencvaros
- Ngày 23/10 - 23h45: FCSB vs Bologna
- Ngày 23/10 - 23h45: Fenerbahçe vs Stuttgart
- Ngày 23/10 - 23h45: Feyenoord vs Panathinaikos
- Ngày 23/10 - 23h45: Genk vs Real Betis
- Ngày 23/10 - 23h45: Go Ahead Eagles vs Aston Villa
- Ngày 23/10 - 23h45: SC Braga vs Crvena Zvezda
- Ngày 24/10 - 02h00: AS Roma vs Viktoria Plzen
- Ngày 24/10 - 02h00: Celta Vigo vs Nice
- Ngày 24/10 - 02h00: Celtic vs Sturm Graz
- Ngày 24/10 - 02h00: Freiburg vs FC Utrecht
- Ngày 24/10 - 02h00: Lille vs PAOK FC
- Ngày 24/10 - 02h00: Maccabi Tel Aviv vs FC Midtjylland
- Ngày 24/10 - 02h00: Malmo FF vs Dinamo Zagreb
- Ngày 24/10 - 02h00: Nottingham Forest vs FC Porto
- Ngày 24/10 - 02h00: Young Boys vs Ludogorets
Lịch thi đấu Europa Conference League
- Ngày 23/10 - 23h45: Athens vs Aberdeen
- Ngày 23/10 - 23h45: BK Haecken vs Vallecano
- Ngày 23/10 - 23h45: Breidablik vs KuPS
- Ngày 23/10 - 23h45: Drita vs Omonia Nicosia
- Ngày 23/10 - 23h45: KF Shkendija vs Shelbourne
- Ngày 23/10 - 23h45: Rapid Wien vs Fiorentina
- Ngày 23/10 - 23h45: Rijeka vs Sparta Prague
- Ngày 23/10 - 23h45: Shakhtar Donetsk vs Legia Warszawa
- Ngày 23/10 - 23h45: Strasbourg vs Jagiellonia Bialystok
- Ngày 24/10 - 02h00: AZ Alkmaar vs Slovan Bratislava
- Ngày 24/10 - 02h00: CS Universitatea Craiova vs FC Noah
- Ngày 24/10 - 02h00: Crystal Palace vs Larnaca
- Ngày 24/10 - 02h00: Hamrun Spartans vs Lausanne
- Ngày 24/10 - 02h00: Lincoln Red Imps FC vs Lech Poznan
- Ngày 24/10 - 02h00: Mainz 05 vs Zrinjski Mostar
- Ngày 24/10 - 02h00: SK Sigma Olomouc vs Rakow Czestochowa
- Ngày 24/10 - 02h00: Samsunspor vs Dynamo Kyiv
- Ngày 24/10 - 02h00: Shamrock Rovers vs NK Celje
Lịch thi đấu UEFA Youth League
- Ngày 23/10 - 22h30: HJK U19 vs Trabzonspor U19
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 23/10 - 21h55: Al Riyadh vs Al Kholood
- Ngày 23/10 - 22h00: Al Feiha vs Al Taawoun
- Ngày 24/10 - 01h00: Al Najma vs Al Ahli
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 24/10 - 07h30: LDU de Quito vs Palmeiras
Lịch thi đấu Copa Sudamericana
- Ngày 24/10 - 05h00: Universidad de Chile vs Lanus
Lịch thi đấu Cúp QG Argentina
- Ngày 24/10 - 07h10: Belgrano vs Argentinos Juniors
Lịch thi đấu AFC Champions League Two
- Ngày 23/10 - 17h00: Tai Po vs Beijing Guoan
- Ngày 23/10 - 17h00: Kaya FC vs BG Pathum United
- Ngày 23/10 - 17h00: Tampines Rovers FC vs Pohang Steelers
- Ngày 23/10 - 19h15: Bangkok United vs Lion City Sailors FC
- Ngày 23/10 - 19h15: Persib Bandung vs Selangor
- Ngày 23/10 - 19h15: CAHN vs Macarthur FC
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 23/10 - 20h00: Xorazm vs Pakhtakor Tashkent
- Ngày 23/10 - 20h30: Buxoro vs Sogdiyona Jizzax
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 24/10 - 04h30: Cerro Porteno vs Club General Caballero JLM
