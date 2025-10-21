Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 22/10 và rạng sáng 23/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 22/10 và rạng sáng 23/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 22/10 - 23h45: Galatasaray vs Bodoe/Glimt
- Ngày 22/10 - 23h45: Athletic Club vs Qarabag
- Ngày 23/10 - 02h00: E.Frankfurt vs Liverpool
- Ngày 23/10 - 02h00: Atalanta vs Slavia Prague
- Ngày 23/10 - 02h00: Sporting vs Marseille
- Ngày 23/10 - 02h00: Munich vs Club Brugge
- Ngày 23/10 - 02h00: Real Madrid vs Juventus
- Ngày 23/10 - 02h00: AS Monaco vs Tottenham
- Ngày 23/10 - 02h00: Chelsea vs Ajax
Lịch thi đấu UEFA Youth League
- Ngày 22/10 - 17h00: Galatasaray U19 vs Bodo/Glimt U19
- Ngày 22/10 - 17h00: Athletic Bilbao U19 vs Qarabag FK U19
- Ngày 22/10 - 17h00: Legia Warszawa U19 vs Fiorentina U19
- Ngày 22/10 - 17h00: NK Lokomotiva U19 vs FC FCSB U19
- Ngày 22/10 - 18h00: Dynamo Kyiv U19 vs Brommapojkarna U19
- Ngày 22/10 - 18h30: AEK Larnaca U19 vs Dinamo Tbilisi U19
- Ngày 22/10 - 19h00: FC Midtjylland U19 vs Buducnost U19
- Ngày 22/10 - 19h00: Chelsea U19 vs Ajax U19
- Ngày 22/10 - 19h00: Eintracht Frankfurt U19 vs Liverpool U19
- Ngày 22/10 - 19h00: AS Monaco U19 vs Tottenham Hotspur U19
- Ngày 22/10 - 19h00: Atalanta U19 vs Slavia Prague U19
- Ngày 22/10 - 19h30: Banik Ostrava U19 vs FK Crvena Zvezda U19
- Ngày 22/10 - 20h00: Sporting CP U19 vs Marseille U19
- Ngày 22/10 - 20h30: Austria Wien U19 vs Maccabi Haifa U1
- Ngày 22/10 - 21h00: KA Akureyri U19 vs PAOK Thessaloniki FC U19
- Ngày 22/10 - 21h00: Real Madrid U19 vs Juventus U19
- Ngày 22/10 - 21h00: Bayern Munich U19 vs Club Brugge U19
- Ngày 22/10 - 21h30: Zilina U19 vs Shelbourne U19
- Ngày 22/10 - 22h00: Nantes U19 vs Sabah FK U19
- Ngày 22/10 - 23h00: NK Bravo U19 vs FC Porto U19
- Ngày 22/10 - 23h00: Brann U19 vs Puskas FC Academy U19
- Ngày 22/10 - 23h30: Racing FC Union Luxembourg U19 vs FC Cologne U19
- Ngày 23/10 - 00h00: Basel U19 vs Real Betis U19
- Ngày 23/10 - 01h45: Hibernian U19 vs KF 2 Korriku U19
- Ngày 23/10 - 02h00: Vikingur U19 vs Genk U19
Lịch thi đấu AFC Champions League
- Ngày 22/10 - 17h00: Gangwon FC vs Vissel Kobe
- Ngày 22/10 - 19h15: Shanghai Shenhua vs FC Seoul
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 23/10 - 01h45: Swansea vs QPR
- Ngày 23/10 - 01h45: Watford vs West Brom
- Ngày 23/10 - 01h45: Wrexham vs Oxford United
- Ngày 23/10 - 02h00: Sheffield Wednesday vs Middlesbrough
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 23/10 - 07h30: Flamengo vs Racing Club
Lịch thi đấu AFC Champions League Two
- Ngày 22/10 - 17h00: Gamba Osaka vs Nam Định
- Ngày 22/10 - 19h15: Ratchaburi FC vs Eastern Sports Club
- Ngày 22/10 - 20h45: Andijon vs AL Khalidiyah
- Ngày 22/10 - 20h45: FC Istiklol vs Al Zawraa
- Ngày 22/10 - 20h45: FC Goa vs Al Nassr
- Ngày 22/10 - 23h00: Al-Ahli vs Arkadag
- Ngày 22/10 - 23h00: Esteghlal vs Al-Wehdat
- Ngày 23/10 - 01h15: Muharraq vs Al-Wasl
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 22/10 - 19h00: PSIM Yogyakarta vs Dewa United
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 22/10 - 23h00: Aurora FC vs Deportivo Mictlan
- Ngày 23/10 - 03h30: Deportivo Achuapa vs Mixco
Lịch thi đấu VĐQG Campuchia
- Ngày 22/10 - 18h00: Nagaworld FC vs Phnom Penh
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 22/10 - 23h00: Broenshoej vs OB
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
- Ngày 22/10 - 17h00: Kolkheti-1913 Poti vs FC Telavi
- Ngày 22/10 - 22h00: FC Samgurali Tskhaltubo vs Dinamo Tbilisi
- Ngày 22/10 - 23h00: Dinamo Batumi vs FC Gareji 1960
Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia
- Ngày 22/10 - 20h00: NK Bistrica vs NK Stojnic
- Ngày 22/10 - 20h00: NK Skofja Loka vs Nafta
- Ngày 22/10 - 22h00: NK Polana vs NK Zavrc
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 22/10 - 19h30: Malzenice vs Trencin
- Ngày 22/10 - 19h30: Lokomotiva Zvolen vs Ruzomberok
- Ngày 22/10 - 19h30: Trencianske Stankovce vs Slovan Bratislava
- Ngày 22/10 - 19h30: FK Slovan Galanta vs Komarno
- Ngày 22/10 - 19h30: Inter Bratislava vs Skalica
- Ngày 22/10 - 20h00: FC STK 1914 Samorin vs Spartak Trnava
- Ngày 22/10 - 23h00: Zlate Moravce vs FC Kosice
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 23/10 - 05h00: Bahia vs Internacional
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 23/10 - 05h30: CA Huracan vs Central Cordoba de Santiago
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 23/10 - 05h30: HFX Wanderers FC vs York United FC
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 23/10 - 06h00: Atletico Nacional vs Once Caldas
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 23/10 - 08h00: Pachuca vs Tigres
- Ngày 23/10 - 08h00: Queretaro FC vs CD Guadalajara
- Ngày 23/10 - 10h00: Atlas vs Leon
- Ngày 23/10 - 10h00: Tijuana vs Toluca
- Ngày 23/10 - 10h05: Pumas vs Atletico de San Luis
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 23/10 - 03h00: Nacional Asuncion vs 12 de Octubre
Bình luận