Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 22/10 và rạng sáng 23/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 22/10 và rạng sáng 23/10 của các giải đấu Champions League, UEFA Youth League, AFC Champions League, Hạng nhất Anh..

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 22/10 và rạng sáng 23/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 22/10 - 23h45: Galatasaray vs Bodoe/Glimt

- Ngày 22/10 - 23h45: Athletic Club vs Qarabag

Athletic Club chạm trán Qarabag tại Champions League.

- Ngày 23/10 - 02h00: E.Frankfurt vs Liverpool

- Ngày 23/10 - 02h00: Atalanta vs Slavia Prague

- Ngày 23/10 - 02h00: Sporting vs Marseille

- Ngày 23/10 - 02h00: Munich vs Club Brugge

- Ngày 23/10 - 02h00: Real Madrid vs Juventus

- Ngày 23/10 - 02h00: AS Monaco vs Tottenham

- Ngày 23/10 - 02h00: Chelsea vs Ajax

Lịch thi đấu UEFA Youth League

- Ngày 22/10 - 17h00: Galatasaray U19 vs Bodo/Glimt U19

- Ngày 22/10 - 17h00: Athletic Bilbao U19 vs Qarabag FK U19

- Ngày 22/10 - 17h00: Legia Warszawa U19 vs Fiorentina U19

- Ngày 22/10 - 17h00: NK Lokomotiva U19 vs FC FCSB U19

- Ngày 22/10 - 18h00: Dynamo Kyiv U19 vs Brommapojkarna U19

- Ngày 22/10 - 18h30: AEK Larnaca U19 vs Dinamo Tbilisi U19

- Ngày 22/10 - 19h00: FC Midtjylland U19 vs Buducnost U19

- Ngày 22/10 - 19h00: Chelsea U19 vs Ajax U19

- Ngày 22/10 - 19h00: Eintracht Frankfurt U19 vs Liverpool U19

- Ngày 22/10 - 19h00: AS Monaco U19 vs Tottenham Hotspur U19

- Ngày 22/10 - 19h00: Atalanta U19 vs Slavia Prague U19

- Ngày 22/10 - 19h30: Banik Ostrava U19 vs FK Crvena Zvezda U19

- Ngày 22/10 - 20h00: Sporting CP U19 vs Marseille U19

- Ngày 22/10 - 20h30: Austria Wien U19 vs Maccabi Haifa U1

- Ngày 22/10 - 21h00: KA Akureyri U19 vs PAOK Thessaloniki FC U19

- Ngày 22/10 - 21h00: Real Madrid U19 vs Juventus U19

- Ngày 22/10 - 21h00: Bayern Munich U19 vs Club Brugge U19

- Ngày 22/10 - 21h30: Zilina U19 vs Shelbourne U19

- Ngày 22/10 - 22h00: Nantes U19 vs Sabah FK U19

- Ngày 22/10 - 23h00: NK Bravo U19 vs FC Porto U19

- Ngày 22/10 - 23h00: Brann U19 vs Puskas FC Academy U19

- Ngày 22/10 - 23h30: Racing FC Union Luxembourg U19 vs FC Cologne U19

- Ngày 23/10 - 00h00: Basel U19 vs Real Betis U19

- Ngày 23/10 - 01h45: Hibernian U19 vs KF 2 Korriku U19

- Ngày 23/10 - 02h00: Vikingur U19 vs Genk U19

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 22/10 - 17h00: Gangwon FC vs Vissel Kobe

- Ngày 22/10 - 19h15: Shanghai Shenhua vs FC Seoul

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 23/10 - 01h45: Swansea vs QPR

- Ngày 23/10 - 01h45: Watford vs West Brom

- Ngày 23/10 - 01h45: Wrexham vs Oxford United

- Ngày 23/10 - 02h00: Sheffield Wednesday vs Middlesbrough

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 23/10 - 07h30: Flamengo vs Racing Club

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 22/10 - 17h00: Gamba Osaka vs Nam Định

- Ngày 22/10 - 19h15: Ratchaburi FC vs Eastern Sports Club

- Ngày 22/10 - 20h45: Andijon vs AL Khalidiyah

- Ngày 22/10 - 20h45: FC Istiklol vs Al Zawraa

- Ngày 22/10 - 20h45: FC Goa vs Al Nassr

- Ngày 22/10 - 23h00: Al-Ahli vs Arkadag

- Ngày 22/10 - 23h00: Esteghlal vs Al-Wehdat

- Ngày 23/10 - 01h15: Muharraq vs Al-Wasl

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 22/10 - 19h00: PSIM Yogyakarta vs Dewa United

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 22/10 - 23h00: Aurora FC vs Deportivo Mictlan

- Ngày 23/10 - 03h30: Deportivo Achuapa vs Mixco

Lịch thi đấu VĐQG Campuchia

- Ngày 22/10 - 18h00: Nagaworld FC vs Phnom Penh

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 22/10 - 23h00: Broenshoej vs OB

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 22/10 - 17h00: Kolkheti-1913 Poti vs FC Telavi

- Ngày 22/10 - 22h00: FC Samgurali Tskhaltubo vs Dinamo Tbilisi

- Ngày 22/10 - 23h00: Dinamo Batumi vs FC Gareji 1960

Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia

- Ngày 22/10 - 20h00: NK Bistrica vs NK Stojnic

- Ngày 22/10 - 20h00: NK Skofja Loka vs Nafta

- Ngày 22/10 - 22h00: NK Polana vs NK Zavrc

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 22/10 - 19h30: Malzenice vs Trencin

- Ngày 22/10 - 19h30: Lokomotiva Zvolen vs Ruzomberok

- Ngày 22/10 - 19h30: Trencianske Stankovce vs Slovan Bratislava

- Ngày 22/10 - 19h30: FK Slovan Galanta vs Komarno

- Ngày 22/10 - 19h30: Inter Bratislava vs Skalica

- Ngày 22/10 - 20h00: FC STK 1914 Samorin vs Spartak Trnava

- Ngày 22/10 - 23h00: Zlate Moravce vs FC Kosice

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 23/10 - 05h00: Bahia vs Internacional

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 23/10 - 05h30: CA Huracan vs Central Cordoba de Santiago

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 23/10 - 05h30: HFX Wanderers FC vs York United FC

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 23/10 - 06h00: Atletico Nacional vs Once Caldas

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 23/10 - 08h00: Pachuca vs Tigres

- Ngày 23/10 - 08h00: Queretaro FC vs CD Guadalajara

- Ngày 23/10 - 10h00: Atlas vs Leon

- Ngày 23/10 - 10h00: Tijuana vs Toluca

- Ngày 23/10 - 10h05: Pumas vs Atletico de San Luis

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 23/10 - 03h00: Nacional Asuncion vs 12 de Octubre

Văn Hải
