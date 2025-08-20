Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 21/8 và rạng sáng 22/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 21/8 và rạng sáng 22/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Europa League
- Ngày 21/08 - 23h30: FC Midtjylland vs KuPS
- Ngày 22/08 - 00h00: Brann vs Larnaca
- Ngày 22/08 - 00h00: Malmo FF vs SK Sigma Olomouc
- Ngày 22/08 - 01h00: KF Shkendija vs Ludogorets
- Ngày 22/08 - 01h00: Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kyiv
- Ngày 22/08 - 01h00: Panathinaikos vs Samsunspor
- Ngày 22/08 - 01h00: Zrinjski Mostar vs FC Utrecht
- Ngày 22/08 - 01h15: Slovan Bratislava vs Young Boys
- Ngày 22/08 - 01h30: Lech Poznan vs Genk
- Ngày 22/08 - 01h45: Rijeka vs PAOK FC
- Ngày 22/08 - 01h45: Aberdeen vs FCSB
- Ngày 22/08 - 02h00: Lincoln Red Imps FC vs SC Braga
Lịch thi đấu Europa Conference League
- Ngày 21/08 - 23h00: Rosenborg vs Mainz 05
- Ngày 22/08 - 00h00: Gyori ETO vs Rapid Wien
- Ngày 22/08 - 00h00: Hamrun Spartans vs RFS
- Ngày 22/08 - 00h00: Wolfsberger AC vs Omonia Nicosia
- Ngày 22/08 - 00h30: BK Haecken vs CFR Cluj
- Ngày 22/08 - 00h45: Istanbul Basaksehir vs CS Universitatea Craiova
- Ngày 22/08 - 01h00: Polissya Zhytomyr vs Fiorentina
- Ngày 22/08 - 01h00: Sparta Prague vs Riga FC
- Ngày 22/08 - 01h00: Strasbourg vs Broendby IF
- Ngày 22/08 - 01h00: Shakhtar Donetsk vs Servette
- Ngày 22/08 - 01h00: Levski Sofia vs AZ Alkmaar
- Ngày 22/08 - 01h00: NK Celje vs Banik Ostrava
- Ngày 22/08 - 01h00: Olimpija Ljubljana vs FC Noah
- Ngày 22/08 - 01h00: Anderlecht vs Athens
- Ngày 22/08 - 01h00: Drita vs FC Differdange 03
- Ngày 22/08 - 01h00: Neman Grodno vs Vallecano
- Ngày 22/08 - 01h00: Breidablik vs Virtus Acquaviva
- Ngày 22/08 - 01h15: Lausanne vs Besiktas
- Ngày 22/08 - 01h15: Jagiellonia Bialystok vs FC Dinamo City
- Ngày 22/08 - 01h45: Shelbourne vs Linfield
- Ngày 22/08 - 02h00: Rakow Czestochowa vs Arda Kardzhali
- Ngày 22/08 - 02h00: Hibernian vs Legia Warszawa
- Ngày 22/08 - 02h00: Crystal Palace vs Fredrikstad
- Ngày 22/08 - 02h00: Santa Clara vs Shamrock Rovers
Lịch thi đấu ASEAN Club Championship
- Ngày 21/08 - 16h30: Johor Darul Ta'zim FC vs Lion City Sailors FC
- Ngày 21/08 - 19h00: Shan United vs Svay Rieng
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 22/08 - 05h00: LDU de Quito vs Botafogo FR
- Ngày 22/08 - 07h30: Palmeiras vs Universitario de Deportes
- Ngày 22/08 - 07h30: River Plate vs Libertad
Lịch thi đấu Copa Sudamericana
- Ngày 22/08 - 05h00: Godoy Cruz vs Atletico MG
- Ngày 22/08 - 07h30: Lanus vs Central Cordoba de Santiago
Lịch thi đấu VĐQG Tunisia
- Ngày 21/08 - 22h30: AS Slimane vs Stade Tunisien
- Ngày 21/08 - 22h30: Ben Guerdane vs Etoile du Sahel
- Ngày 21/08 - 22h30: JS Kairouanaise vs Esperance
- Ngày 21/08 - 22h30: Js Omrane vs CA Bizertin
Lịch thi đấu VĐQG Qatar
- Ngày 21/08 - 22h30: Qatar SC vs Al-Sailiya
- Ngày 22/08 - 00h30: Al-Ahli vs Al-Sadd
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 22/08 - 09h00: Los Angeles FC II vs Vancouver Whitecaps II.
