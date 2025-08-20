  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 21/8 và rạng sáng 22/8

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 21/8 và rạng sáng 22/8 của các giải đấu Europa League, Europa Conference League, ASEAN Club Championship...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 21/8 và rạng sáng 22/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Europa League

- Ngày 21/08 - 23h30: FC Midtjylland vs KuPS

- Ngày 22/08 - 00h00: Brann vs Larnaca

FC Midtjylland chạm trán KuPS tại Europa League

- Ngày 22/08 - 00h00: Malmo FF vs SK Sigma Olomouc

- Ngày 22/08 - 01h00: KF Shkendija vs Ludogorets

- Ngày 22/08 - 01h00: Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kyiv

- Ngày 22/08 - 01h00: Panathinaikos vs Samsunspor

- Ngày 22/08 - 01h00: Zrinjski Mostar vs FC Utrecht

- Ngày 22/08 - 01h15: Slovan Bratislava vs Young Boys

- Ngày 22/08 - 01h30: Lech Poznan vs Genk

- Ngày 22/08 - 01h45: Rijeka vs PAOK FC

- Ngày 22/08 - 01h45: Aberdeen vs FCSB

- Ngày 22/08 - 02h00: Lincoln Red Imps FC vs SC Braga

Lịch thi đấu Europa Conference League

- Ngày 21/08 - 23h00: Rosenborg vs Mainz 05

- Ngày 22/08 - 00h00: Gyori ETO vs Rapid Wien

- Ngày 22/08 - 00h00: Hamrun Spartans vs RFS

- Ngày 22/08 - 00h00: Wolfsberger AC vs Omonia Nicosia

- Ngày 22/08 - 00h30: BK Haecken vs CFR Cluj

- Ngày 22/08 - 00h45: Istanbul Basaksehir vs CS Universitatea Craiova

- Ngày 22/08 - 01h00: Polissya Zhytomyr vs Fiorentina

- Ngày 22/08 - 01h00: Sparta Prague vs Riga FC

- Ngày 22/08 - 01h00: Strasbourg vs Broendby IF

- Ngày 22/08 - 01h00: Shakhtar Donetsk vs Servette

- Ngày 22/08 - 01h00: Levski Sofia vs AZ Alkmaar

- Ngày 22/08 - 01h00: NK Celje vs Banik Ostrava

- Ngày 22/08 - 01h00: Olimpija Ljubljana vs FC Noah

- Ngày 22/08 - 01h00: Anderlecht vs Athens

- Ngày 22/08 - 01h00: Drita vs FC Differdange 03

- Ngày 22/08 - 01h00: Neman Grodno vs Vallecano

- Ngày 22/08 - 01h00: Breidablik vs Virtus Acquaviva

- Ngày 22/08 - 01h15: Lausanne vs Besiktas

- Ngày 22/08 - 01h15: Jagiellonia Bialystok vs FC Dinamo City

- Ngày 22/08 - 01h45: Shelbourne vs Linfield

- Ngày 22/08 - 02h00: Rakow Czestochowa vs Arda Kardzhali

- Ngày 22/08 - 02h00: Hibernian vs Legia Warszawa

- Ngày 22/08 - 02h00: Crystal Palace vs Fredrikstad

- Ngày 22/08 - 02h00: Santa Clara vs Shamrock Rovers

Lịch thi đấu ASEAN Club Championship

- Ngày 21/08 - 16h30: Johor Darul Ta'zim FC vs Lion City Sailors FC

- Ngày 21/08 - 19h00: Shan United vs Svay Rieng

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 22/08 - 05h00: LDU de Quito vs Botafogo FR

- Ngày 22/08 - 07h30: Palmeiras vs Universitario de Deportes

- Ngày 22/08 - 07h30: River Plate vs Libertad

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 22/08 - 05h00: Godoy Cruz vs Atletico MG

- Ngày 22/08 - 07h30: Lanus vs Central Cordoba de Santiago

Lịch thi đấu VĐQG Tunisia

- Ngày 21/08 - 22h30: AS Slimane vs Stade Tunisien

- Ngày 21/08 - 22h30: Ben Guerdane vs Etoile du Sahel

- Ngày 21/08 - 22h30: JS Kairouanaise vs Esperance

- Ngày 21/08 - 22h30: Js Omrane vs CA Bizertin

Lịch thi đấu VĐQG Qatar

- Ngày 21/08 - 22h30: Qatar SC vs Al-Sailiya

- Ngày 22/08 - 00h30: Al-Ahli vs Al-Sadd

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 22/08 - 09h00: Los Angeles FC II vs Vancouver Whitecaps II.

