Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 20/8 và rạng sáng 21/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 20/8 và rạng sáng 21/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo Điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 21/08 - 02h00: Fenerbahce vs Benfica

- Ngày 21/08 - 02h00: Bodoe/Glimt vs Sturm Graz

Bodo/Glimt chạm trán Sturm Graz tại Champions League

- Ngày 21/08 - 02h00: Basel vs FC Copenhagen

- Ngày 21/08 - 02h00: Celtic vs Kairat Almaty

Lịch thi đấu ASEAN Club Championship

- Ngày 20/08 - 18h00: Cebu FC vs Tampines Rovers FC

- Ngày 20/08 - 19h00: Buriram United vs Selangor

- Ngày 20/08 - 19h00: BG Pathum United vs CAHN

Lịch thi đấu của giải Saudi Arabia Super Cup

- Ngày 20/08 - 19h00: Al Qadsiah vs Al Ahli

Lịch thi đấu Concacaf League Cup

- Ngày 21/08 - 07h00: Inter Miami CF vs Tigres

- Ngày 21/08 - 08h00: Toluca vs Orlando City

- Ngày 21/08 - 10h00: Seattle Sounders FC vs Puebla

- Ngày 21/08 - 10h45: LA Galaxy vs Pachuca

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 21/08 - 05h00: Estudiantes de la Plata vs Cerro Porteno

- Ngày 21/08 - 07h30: Internacional vs Flamengo

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 20/08 - 17h00: Machida Zelvia vs Gamba Osaka

- Ngày 20/08 - 17h00: Sanfrecce Hiroshima vs Vissel Kobe

Lịch thi đấu Cúp QG Hàn Quốc

- Ngày 20/08 - 17h00: Jeonbuk FC vs Gangwon FC

- Ngày 20/08 - 17h30: Gwangju FC vs Bucheon FC 1995

Lịch thi đấu Cúp QG Australia

- Ngày 20/08 - 16h30: Avondale FC vs Brisbane City

Lịch thi đấu Cúp QG Trung Quốc

- Ngày 20/08 - 17h00: Beijing Guoan vs Yunnan Yukun

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 20/08 - 22h30: FC Elva vs Tallinna FC Smsraha

- Ngày 20/08 - 23h00: Raasiku FC Joker vs Nomme United

- Ngày 20/08 - 23h00: Flora Tallinn vs Team Helm

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 20/08 - 22h00: FC Jelka vs DAC 1904 Dunajska Streda

- Ngày 20/08 - 22h00: FK Vysoke Tatry vs Liptovsky Mikulas

- Ngày 20/08 - 22h00: SK Javornik Makov vs Namestovo

- Ngày 20/08 - 22h00: Tj Druzstevnik Latky vs SK Novohrad Lucenec

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 21/08 - 05h00: Juventude vs Vasco da Gama

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 21/08 - 06h00: Philadelphia Union II vs Toronto FC II

- Ngày 21/08 - 07h00: Colorado Rapids II vs Portland Timbers II

Lịch thi đấu Wales Cymru North

- Ngày 21/08 - 01h45: Ruthin Town vs Penrhyncoch FC.