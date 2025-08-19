Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 20/8 và rạng sáng 21/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 20/8 và rạng sáng 21/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo Điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 21/08 - 02h00: Fenerbahce vs Benfica
- Ngày 21/08 - 02h00: Bodoe/Glimt vs Sturm Graz
- Ngày 21/08 - 02h00: Basel vs FC Copenhagen
- Ngày 21/08 - 02h00: Celtic vs Kairat Almaty
Lịch thi đấu ASEAN Club Championship
- Ngày 20/08 - 18h00: Cebu FC vs Tampines Rovers FC
- Ngày 20/08 - 19h00: Buriram United vs Selangor
- Ngày 20/08 - 19h00: BG Pathum United vs CAHN
Lịch thi đấu của giải Saudi Arabia Super Cup
- Ngày 20/08 - 19h00: Al Qadsiah vs Al Ahli
Lịch thi đấu Concacaf League Cup
- Ngày 21/08 - 07h00: Inter Miami CF vs Tigres
- Ngày 21/08 - 08h00: Toluca vs Orlando City
- Ngày 21/08 - 10h00: Seattle Sounders FC vs Puebla
- Ngày 21/08 - 10h45: LA Galaxy vs Pachuca
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 21/08 - 05h00: Estudiantes de la Plata vs Cerro Porteno
- Ngày 21/08 - 07h30: Internacional vs Flamengo
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 20/08 - 17h00: Machida Zelvia vs Gamba Osaka
- Ngày 20/08 - 17h00: Sanfrecce Hiroshima vs Vissel Kobe
Lịch thi đấu Cúp QG Hàn Quốc
- Ngày 20/08 - 17h00: Jeonbuk FC vs Gangwon FC
- Ngày 20/08 - 17h30: Gwangju FC vs Bucheon FC 1995
Lịch thi đấu Cúp QG Australia
- Ngày 20/08 - 16h30: Avondale FC vs Brisbane City
Lịch thi đấu Cúp QG Trung Quốc
- Ngày 20/08 - 17h00: Beijing Guoan vs Yunnan Yukun
Lịch thi đấu Cúp QG Estonia
- Ngày 20/08 - 22h30: FC Elva vs Tallinna FC Smsraha
- Ngày 20/08 - 23h00: Raasiku FC Joker vs Nomme United
- Ngày 20/08 - 23h00: Flora Tallinn vs Team Helm
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 20/08 - 22h00: FC Jelka vs DAC 1904 Dunajska Streda
- Ngày 20/08 - 22h00: FK Vysoke Tatry vs Liptovsky Mikulas
- Ngày 20/08 - 22h00: SK Javornik Makov vs Namestovo
- Ngày 20/08 - 22h00: Tj Druzstevnik Latky vs SK Novohrad Lucenec
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 21/08 - 05h00: Juventude vs Vasco da Gama
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 21/08 - 06h00: Philadelphia Union II vs Toronto FC II
- Ngày 21/08 - 07h00: Colorado Rapids II vs Portland Timbers II
Lịch thi đấu Wales Cymru North
- Ngày 21/08 - 01h45: Ruthin Town vs Penrhyncoch FC.
