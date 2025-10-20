Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 21/10 và rạng sáng 22/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 21/10 và rạng sáng 22/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 21/10 - 23h45: Barcelona vs Olympiacos
- Ngày 21/10 - 23h45: Kairat Almaty vs Pafos FC
- Ngày 22/10 - 02h00: Union St.Gilloise vs Inter
- Ngày 22/10 - 02h00: FC Copenhagen vs Dortmund
- Ngày 22/10 - 02h00: Leverkusen vs Paris Saint-Germain
- Ngày 22/10 - 02h00: Arsenal vs Atletico
- Ngày 22/10 - 02h00: PSV vs Napoli
- Ngày 22/10 - 02h00: Villarreal vs Man City
- Ngày 22/10 - 02h00: Newcastle vs Benfica
Lịch thi đấu UEFA Youth League
- Ngày 21/10 - 14h00: Kairat Almaty U19 vs Pafos FC U19
- Ngày 21/10 - 17h00: Barcelona U19 vs Olympiacos U19
- Ngày 21/10 - 17h00: Villarreal U19 vs Manchester City U19
- Ngày 21/10 - 19h00: Bayer Leverkusen U19 vs Paris Saint-Germain U19
- Ngày 21/10 - 19h00: Arsenal U19 vs Atletico Madrid U19
- Ngày 21/10 - 19h00: PSV Eindhoven U19 vs Napoli U19
- Ngày 21/10 - 19h30: Union St.Gilloise U19 vs Inter U19
- Ngày 21/10 - 21h00: Newcastle United U19 vs Benfica U19
- Ngày 21/10 - 21h00: Skenderbeu U19 vs Aston Villa U19
- Ngày 21/10 - 21h00: FC Copenhagen U19 vs Borussia Dortmund U19
- Ngày 21/10 - 23h00: AZ Alkmaar U19 vs Lincoln Red Imps FC U19
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 22/10 - 01h45: Blackburn Rovers vs Sheffield United
- Ngày 22/10 - 01h45: Derby County vs Norwich City
- Ngày 22/10 - 01h45: Hull City vs Leicester
- Ngày 22/10 - 01h45: Ipswich Town vs Charlton Athletic
- Ngày 22/10 - 01h45: Millwall vs Stoke City
- Ngày 22/10 - 01h45: Portsmouth vs Coventry City
- Ngày 22/10 - 01h45: Preston North End vs Birmingham City
- Ngày 22/10 - 02h00: Bristol City vs Southampton
Lịch thi đấu Copa Sudamericana
- Ngày 22/10 - 07h30: Independiente del Valle vs Atletico MG
Lịch thi đấu AFC Champions League
- Ngày 21/10 - 14h45: Melbourne City FC vs Buriram United
- Ngày 21/10 - 17h00: Chengdu Rongcheng vs Johor Darul Ta'zim FC
- Ngày 21/10 - 17h00: Ulsan Hyundai vs Sanfrecce Hiroshima
- Ngày 21/10 - 19h15: Shanghai Port vs Machida Zelvia
- Ngày 21/10 - 23h00: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Nasaf Qarshi
- Ngày 22/10 - 01h15: Al Hilal vs Al-Sadd
Lịch thi đấu AFC Champions League Two
- Ngày 21/10 - 22h00: Ahal vs Sepahan
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
- Ngày 21/10 - 22h00: Dila Gori vs FC Gagra
- Ngày 21/10 - 23h00: Torpedo Kutaisi vs FC Iberia 1999
Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia
- Ngày 21/10 - 20h00: Ljutomer vs Rudar Velenje
- Ngày 21/10 - 20h00: NK Malecnik vs NK Anton Kamnik
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 21/10 - 19h30: Humenne vs Zeleziarne Podbrezova
- Ngày 21/10 - 19h30: Redfox FC Stara Lubovna vs Tatran Presov
- Ngày 21/10 - 19h30: MSK Tesla Stropkov vs Liptovsky Mikulas
- Ngày 21/10 - 21h30: Dukla Banska Bystrica vs Puchov
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 22/10 - 05h15: Union vs Defensa y Justicia
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 22/10 - 08h00: Deportivo Pereira vs Envigado
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 22/10 - 08h00: CF America vs Puebla
- Ngày 22/10 - 08h00: Necaxa vs Cruz Azul
- Ngày 22/10 - 10h00: Mazatlan FC vs Club Santos Laguna
- Ngày 22/10 - 10h05: Monterrey vs FC Juarez
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 22/10 - 04h30: Atletico Tembetary vs 2 de Mayo
