Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 21/10 và rạng sáng 22/10

Thứ Hai, 20/10/2025 10:20:24 +07:00

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 21/10 và rạng sáng 22/10 của các giải đấu Champions League, UEFA Youth League, Hạng nhất Anh, Copa Sudamericana,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 21/10 và rạng sáng 22/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 21/10 - 23h45: Barcelona vs Olympiacos

- Ngày 21/10 - 23h45: Kairat Almaty vs Pafos FC

Barcelona chạm trán Olympiacos tại Champions League.

- Ngày 22/10 - 02h00: Union St.Gilloise vs Inter

- Ngày 22/10 - 02h00: FC Copenhagen vs Dortmund

- Ngày 22/10 - 02h00: Leverkusen vs Paris Saint-Germain

- Ngày 22/10 - 02h00: Arsenal vs Atletico

- Ngày 22/10 - 02h00: PSV vs Napoli

- Ngày 22/10 - 02h00: Villarreal vs Man City

- Ngày 22/10 - 02h00: Newcastle vs Benfica

Lịch thi đấu UEFA Youth League

- Ngày 21/10 - 14h00: Kairat Almaty U19 vs Pafos FC U19

- Ngày 21/10 - 17h00: Barcelona U19 vs Olympiacos U19

- Ngày 21/10 - 17h00: Villarreal U19 vs Manchester City U19

- Ngày 21/10 - 19h00: Bayer Leverkusen U19 vs Paris Saint-Germain U19

- Ngày 21/10 - 19h00: Arsenal U19 vs Atletico Madrid U19

- Ngày 21/10 - 19h00: PSV Eindhoven U19 vs Napoli U19

- Ngày 21/10 - 19h30: Union St.Gilloise U19 vs Inter U19

- Ngày 21/10 - 21h00: Newcastle United U19 vs Benfica U19

- Ngày 21/10 - 21h00: Skenderbeu U19 vs Aston Villa U19

- Ngày 21/10 - 21h00: FC Copenhagen U19 vs Borussia Dortmund U19

- Ngày 21/10 - 23h00: AZ Alkmaar U19 vs Lincoln Red Imps FC U19

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 22/10 - 01h45: Blackburn Rovers vs Sheffield United

- Ngày 22/10 - 01h45: Derby County vs Norwich City

- Ngày 22/10 - 01h45: Hull City vs Leicester

- Ngày 22/10 - 01h45: Ipswich Town vs Charlton Athletic

- Ngày 22/10 - 01h45: Millwall vs Stoke City

- Ngày 22/10 - 01h45: Portsmouth vs Coventry City

- Ngày 22/10 - 01h45: Preston North End vs Birmingham City

- Ngày 22/10 - 02h00: Bristol City vs Southampton

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 22/10 - 07h30: Independiente del Valle vs Atletico MG

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 21/10 - 14h45: Melbourne City FC vs Buriram United

- Ngày 21/10 - 17h00: Chengdu Rongcheng vs Johor Darul Ta'zim FC

- Ngày 21/10 - 17h00: Ulsan Hyundai vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 21/10 - 19h15: Shanghai Port vs Machida Zelvia

- Ngày 21/10 - 23h00: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Nasaf Qarshi

- Ngày 22/10 - 01h15: Al Hilal vs Al-Sadd

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 21/10 - 22h00: Ahal vs Sepahan

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 21/10 - 22h00: Dila Gori vs FC Gagra

- Ngày 21/10 - 23h00: Torpedo Kutaisi vs FC Iberia 1999

Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia

- Ngày 21/10 - 20h00: Ljutomer vs Rudar Velenje

- Ngày 21/10 - 20h00: NK Malecnik vs NK Anton Kamnik

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 21/10 - 19h30: Humenne vs Zeleziarne Podbrezova

- Ngày 21/10 - 19h30: Redfox FC Stara Lubovna vs Tatran Presov

- Ngày 21/10 - 19h30: MSK Tesla Stropkov vs Liptovsky Mikulas

- Ngày 21/10 - 21h30: Dukla Banska Bystrica vs Puchov

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 22/10 - 05h15: Union vs Defensa y Justicia

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 22/10 - 08h00: Deportivo Pereira vs Envigado

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 22/10 - 08h00: CF America vs Puebla

- Ngày 22/10 - 08h00: Necaxa vs Cruz Azul

- Ngày 22/10 - 10h00: Mazatlan FC vs Club Santos Laguna

- Ngày 22/10 - 10h05: Monterrey vs FC Juarez

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 22/10 - 04h30: Atletico Tembetary vs 2 de Mayo

Văn Hải
