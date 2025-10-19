  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 20/10 và rạng sáng 21/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 20/10 và rạng sáng 21/10 của các giải đấu Premier League, V-League, AFC Champions League, La Liga, Serie A,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 20/10 và rạng sáng 21/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 21/10 - 02h00: West Ham vs Brentford

West Ham chạm trán Brentford tại Premier League.

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 20/10 - 19h15: Viettel vs Đà Nẵng

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 20/10 - 20h45: Al-Wahda vs Al-Duhail SC

- Ngày 20/10 - 23h00: Al Shorta vs Al Ittihad

- Ngày 20/10 - 23h00: Sharjah Cultural Club vs Tractor FC

- Ngày 21/10 - 01h15: Al Ahli vs Al-Gharafa

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 21/10 - 02h00: Alaves vs Valencia

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 21/10 - 01h45: Cremonese vs Udinese

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 20/10 - 15h30: Semen Padang vs Bhayangkara FC

- Ngày 20/10 - 19h00: Persis Solo vs Malut United

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 20/10 - 21h30: Arda Kardzhali vs Septemvri Sofia

- Ngày 21/10 - 00h00: Beroe vs Montana

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 20/10 - 22h00: Kudrivka vs Metalist 1925

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 20/10 - 21h30: Bahla vs Al-Shabab

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 20/10 - 22h00: Hermannstadt vs Miercurea Ciuc

- Ngày 21/10 - 00h30: Petrolul Ploiesti vs CFR Cluj

Lịch thi đấu VĐQG Latvia

- Ngày 20/10 - 22h00: Auda vs FK Liepaja

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 21/10 - 05h00: Juventude vs RB Bragantino

- Ngày 21/10 - 05h30: Vasco da Gama vs Fluminense

- Ngày 21/10 - 07h30: Santos FC vs Vitoria

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 21/10 - 05h00: Tigre vs Barracas Central

- Ngày 21/10 - 05h00: Deportivo Riestra vs Instituto Cordoba

- Ngày 21/10 - 07h15: Atletico Tucuman vs San Lorenzo de Almagro

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 21/10 - 01h30: Cadiz vs Burgos CF

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 21/10 - 00h00: SoenderjyskE vs Fredericia

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 21/10 - 05h00: Portmore United vs Harbour View

- Ngày 21/10 - 07h30: Arnett Gardens vs Tivoli Gardens

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 21/10 - 02h15: Fram Reykjavik vs Stjarnan

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 21/10 - 01h45: Bohemian FC vs St. Patrick's Athletic

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 21/10 - 00h00: Wisla Plock vs Termalica Nieciecza

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 21/10 - 00h00: Beitar Jerusalem vs FC Ashdod

Văn Hải
