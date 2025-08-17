Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 18/8 và rạng sáng 19/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 18/8 và rạng sáng 19/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 19/08 - 02h00: Leeds United vs Everton
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 19/08 - 02h00: Elche vs Real Betis
Lịch thi đấu DFB Cup
- Ngày 18/08 - 23h00: Dynamo Dresden vs Mainz 05
- Ngày 18/08 - 23h00: FC Schweinfurt vs Fortuna Dusseldorf
- Ngày 18/08 - 23h00: Preussen Muenster vs Berlin
- Ngày 19/08 - 01h45: RW Essen vs Dortmund
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 19/08 - 00h00: Algeria vs Niger
- Ngày 19/08 - 00h00: South Africa vs Uganda
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 19/08 - 02h15: Gil Vicente vs FC Porto
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 19/08 - 00h00: Sporting Gijon vs Cordoba
- Ngày 19/08 - 02h30: Almeria vs Albacete
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 18/08 - 15h30: PSBS Biak Numfor vs Borneo FC Samarinda
- Ngày 18/08 - 18h30: Persijap Jepara vs Persib Bandung
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 18/08 - 21h00: Xorazm vs Qizilqum Zarafshon
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 18/08 - 23h00: Septemvri Sofia vs Dobrudzha Dobrich
Lịch thi đấu VĐQG Jordan
- Ngày 18/08 - 22h00: Al-Baqaa vs Al-Salt
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 18/08 - 22h00: Zorya vs Kryvbas
Lịch thi đấu VĐQG Oman
- Ngày 18/08 - 21h00: Saham vs Bahla
- Ngày 18/08 - 23h30: Al Rustaq vs Sohar
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 18/08 - 23h00: ACS Champions FC Arges vs Otelul Galati
- Ngày 19/08 - 01h30: FCV Farul Constanta vs Universitatea Cluj
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 18/08 - 22h00: FC Academy Pandev vs Pelister
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 19/08 - 06h00: Mirassol vs Cruzeiro
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 19/08 - 05h00: Sarmiento vs Atletico Tucuman
- Ngày 19/08 - 07h00: Talleres vs San Martin San Juan
Lịch thi đấu Primera Division Uruguay
- Ngày 19/08 - 05h00: Cerro Largo vs Danubio
Lịch thi đấu VĐQG Jordan
- Ngày 19/08 - 00h45: Al-Jazeera vs Sama AL Sarhan
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 19/08 - 00h00: OB vs AGF
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 19/08 - 02h15: Fram Reykjavik vs KR Reykjavik
