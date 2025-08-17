Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 18/8 và rạng sáng 19/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 18/8 và rạng sáng 19/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 19/08 - 02h00: Leeds United vs Everton

Leeds United chạm trán Everton tại Premier League

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 19/08 - 02h00: Elche vs Real Betis

Lịch thi đấu DFB Cup

- Ngày 18/08 - 23h00: Dynamo Dresden vs Mainz 05

- Ngày 18/08 - 23h00: FC Schweinfurt vs Fortuna Dusseldorf

- Ngày 18/08 - 23h00: Preussen Muenster vs Berlin

- Ngày 19/08 - 01h45: RW Essen vs Dortmund

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 19/08 - 00h00: Algeria vs Niger

- Ngày 19/08 - 00h00: South Africa vs Uganda

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 19/08 - 02h15: Gil Vicente vs FC Porto

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 19/08 - 00h00: Sporting Gijon vs Cordoba

- Ngày 19/08 - 02h30: Almeria vs Albacete

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 18/08 - 15h30: PSBS Biak Numfor vs Borneo FC Samarinda

- Ngày 18/08 - 18h30: Persijap Jepara vs Persib Bandung

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 18/08 - 21h00: Xorazm vs Qizilqum Zarafshon

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 18/08 - 23h00: Septemvri Sofia vs Dobrudzha Dobrich

Lịch thi đấu VĐQG Jordan

- Ngày 18/08 - 22h00: Al-Baqaa vs Al-Salt

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 18/08 - 22h00: Zorya vs Kryvbas

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 18/08 - 21h00: Saham vs Bahla

- Ngày 18/08 - 23h30: Al Rustaq vs Sohar

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 18/08 - 23h00: ACS Champions FC Arges vs Otelul Galati

- Ngày 19/08 - 01h30: FCV Farul Constanta vs Universitatea Cluj

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 18/08 - 22h00: FC Academy Pandev vs Pelister

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 19/08 - 06h00: Mirassol vs Cruzeiro

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 19/08 - 05h00: Sarmiento vs Atletico Tucuman

- Ngày 19/08 - 07h00: Talleres vs San Martin San Juan

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 19/08 - 05h00: Cerro Largo vs Danubio

Lịch thi đấu VĐQG Jordan

- Ngày 19/08 - 00h45: Al-Jazeera vs Sama AL Sarhan

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 19/08 - 00h00: OB vs AGF

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 19/08 - 02h15: Fram Reykjavik vs KR Reykjavik