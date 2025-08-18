Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 19/8 và rạng sáng 20/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 19/8 và rạng sáng 20/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 20/08 - 02h00: Crvena Zvezda vs Pafos FC
- Ngày 20/08 - 02h00: Ferencvaros vs Qarabag
- Ngày 20/08 - 02h00: Rangers vs Club Brugge
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 20/08 - 02h00: Real Madrid vs Osasuna
Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá nữ ASEAN
- Ngày 19/08 - 16h30: Nữ Việt Nam vs Nữ Thailand
- Ngày 19/08 - 19h30: Nữ Australia vs Nữ Myanmar
Lịch thi đấu giải Saudi Arabia Super Cup
- Ngày 19/08 - 19h00: Al Nassr vs Al Ittihad
Lịch thi đấu Carabao Cup
- Ngày 20/08 - 01h45: Tranmere Rovers vs Burton Albion
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 20/08 - 05h00: Fortaleza vs Velez Sarsfield
- Ngày 20/08 - 07h30: Racing Club vs Club Atletico Penarol
- Ngày 20/08 - 07h30: Sao Paulo vs Atletico Nacional
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 20/08 - 00h00: Nigeria vs Congo
- Ngày 20/08 - 00h00: Sudan vs Senegal
Lịch thi đấu VĐQG Iran
- Ngày 19/08 - 22h30: Tractor FC vs Esteghlal
- Ngày 19/08 - 23h00: Chadormalu Yazd vs Foolad Khuzestan
- Ngày 19/08 - 23h00: Esteghlal Khuzestan vs Shams Azar Qazvin
- Ngày 19/08 - 23h15: Malavan vs Sepahan
Lịch thi đấu cúp QG Australia
- Ngày 19/08 - 16h30: Heidelberg United vs Wellington Phoenix
Lịch thi đấu cúp QG Belarus
- Ngày 19/08 - 21h00: Lokomotiv Gomel vs Dinamo Minsk
Lịch thi đấu cúp QG Trung Quốc
- Ngày 19/08 - 17h00: Beijing Guoan vs Yunnan Yukun
- Ngày 19/08 - 17h00: Chengdu Rongcheng vs Henan Songshan Longmen
Lịch thi đấu VĐQG Jordan
- Ngày 19/08 - 22h00: Al-Ahly vs Al-Wehdat
- Ngày 19/08 - 22h00: Al-Faisaly vs Shabab Al-Ordon
- Ngày 20/08 - 00h45: Al-Hussein SC vs Ramtha SC
Lịch thi đấu VĐQG Oman
- Ngày 19/08 - 22h05: Al-Seeb vs Al-Khaboora
Lịch thi đấu cúp QG Estonia
- Ngày 19/08 - 23h00: Parnu JK Vaprus vs Keila JK
Lịch thi đấu VĐQG Azerbaijan
- Ngày 19/08 - 23h00: Zira vs Araz PFK
Lịch thi đấu giải hạng 2 Brazil
- Ngày 20/08 - 05h30: Operario Ferroviario vs Avai FC
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 20/08 - 01h45: Bangor vs Crusaders
- Ngày 20/08 - 01h45: Carrick Rangers vs Linfield
- Ngày 20/08 - 01h45: Cliftonville vs Larne
- Ngày 20/08 - 01h45: Coleraine vs Dungannon Swifts
- Ngày 20/08 - 01h45: Glentoran vs Glenavon
- Ngày 20/08 - 01h45: Portadown vs Ballymena United
