Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 19/8 và rạng sáng 20/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 19/8 và rạng sáng 20/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 20/08 - 02h00: Crvena Zvezda vs Pafos FC

- Ngày 20/08 - 02h00: Ferencvaros vs Qarabag

- Ngày 20/08 - 02h00: Rangers vs Club Brugge

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 20/08 - 02h00: Real Madrid vs Osasuna

Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá nữ ASEAN

- Ngày 19/08 - 16h30: Nữ Việt Nam vs Nữ Thailand

- Ngày 19/08 - 19h30: Nữ Australia vs Nữ Myanmar

Lịch thi đấu giải Saudi Arabia Super Cup

- Ngày 19/08 - 19h00: Al Nassr vs Al Ittihad

Lịch thi đấu Carabao Cup

- Ngày 20/08 - 01h45: Tranmere Rovers vs Burton Albion

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 20/08 - 05h00: Fortaleza vs Velez Sarsfield

- Ngày 20/08 - 07h30: Racing Club vs Club Atletico Penarol

- Ngày 20/08 - 07h30: Sao Paulo vs Atletico Nacional

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 20/08 - 00h00: Nigeria vs Congo

- Ngày 20/08 - 00h00: Sudan vs Senegal

Lịch thi đấu VĐQG Iran

- Ngày 19/08 - 22h30: Tractor FC vs Esteghlal

- Ngày 19/08 - 23h00: Chadormalu Yazd vs Foolad Khuzestan

- Ngày 19/08 - 23h00: Esteghlal Khuzestan vs Shams Azar Qazvin

- Ngày 19/08 - 23h15: Malavan vs Sepahan

Lịch thi đấu cúp QG Australia

- Ngày 19/08 - 16h30: Heidelberg United vs Wellington Phoenix

Lịch thi đấu cúp QG Belarus

- Ngày 19/08 - 21h00: Lokomotiv Gomel vs Dinamo Minsk

Lịch thi đấu cúp QG Trung Quốc

- Ngày 19/08 - 17h00: Beijing Guoan vs Yunnan Yukun

- Ngày 19/08 - 17h00: Chengdu Rongcheng vs Henan Songshan Longmen

Lịch thi đấu VĐQG Jordan

- Ngày 19/08 - 22h00: Al-Ahly vs Al-Wehdat

- Ngày 19/08 - 22h00: Al-Faisaly vs Shabab Al-Ordon

- Ngày 20/08 - 00h45: Al-Hussein SC vs Ramtha SC

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 19/08 - 22h05: Al-Seeb vs Al-Khaboora

Lịch thi đấu cúp QG Estonia

- Ngày 19/08 - 23h00: Parnu JK Vaprus vs Keila JK

Lịch thi đấu VĐQG Azerbaijan

- Ngày 19/08 - 23h00: Zira vs Araz PFK

Lịch thi đấu giải hạng 2 Brazil

- Ngày 20/08 - 05h30: Operario Ferroviario vs Avai FC

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 20/08 - 01h45: Bangor vs Crusaders

- Ngày 20/08 - 01h45: Carrick Rangers vs Linfield

- Ngày 20/08 - 01h45: Cliftonville vs Larne

- Ngày 20/08 - 01h45: Coleraine vs Dungannon Swifts

- Ngày 20/08 - 01h45: Glentoran vs Glenavon

- Ngày 20/08 - 01h45: Portadown vs Ballymena United