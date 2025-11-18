Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 19/11 và rạng sáng 20/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 19/11 và rạng sáng 20/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Asian cup

- Ngày 19/11 - 19h00: Lào vs Việt Nam

Lào chạm trán Việt Nam tại giải Asian cup.

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 19/11 - 17h00: Shortan Guzor vs Buxoro

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 19/11 - 22h30: ES Agboville vs Stade D'abidjan

Lịch thi đấu Cúp QG Croatia

- Ngày 19/11 - 23h00: NK Karlovac 1919 vs Dinamo Zagreb

Lịch thi đấu VĐQG Campuchia

- Ngày 19/11 - 18h00: Nagaworld FC vs Phnom Penh

- Ngày 19/11 - 18h00: Isi Dangkor Senchey FC vs Svay Rieng

Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia

- Ngày 19/11 - 19h00: Fuzinar vs NK Race

- Ngày 19/11 - 19h00: Jadran vs NK Malecnik

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 19/11 - 19h00: FTC Filakovo vs Trencin

Lịch thi đấu Cúp QG Albania

- Ngày 19/11 - 19h00: Apolonia vs KS Lushnja

- Ngày 19/11 - 19h00: Burrell vs Kastrioti

- Ngày 19/11 - 19h00: Pogradeci vs KS Korabi

- Ngày 19/11 - 19h00: Skenderbeu vs KF Iliria Fushe-Kruje

- Ngày 19/11 - 19h00: Vora vs KF Sopoti

- Ngày 19/11 - 19h00: KS Besa Kavaje vs Kukesi

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 20/11 - 05h30: Palmeiras vs Vitoria

- Ngày 20/11 - 07h30: Santos FC vs Mirassol

- Ngày 20/11 - 07h30: Fluminense vs Flamengo

- Ngày 20/11 - 07h30: Gremio vs Vasco da Gama

Lịch thi đấu Wales Cymru South

- Ngày 20/11 - 02h30: Caerau Elly vs Trafedin BGC

Lịch thi đấu VĐQG Peru

- Ngày 20/11 - 03h00: Atletico Grau vs Sporting Cristal