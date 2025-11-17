Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 18/11 và rạng sáng 19/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 18/11 và rạng sáng 19/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Á
- Ngày 18/11 - 23h00: Iraq vs UAE
Lịch thi đấu Asian cup
- Ngày 18/11 - 13h30: Timor-Leste vs Tajikistan
- Ngày 18/11 - 16h00: Pakistan vs Syria
- Ngày 18/11 - 17h00: Afghanistan vs Myanmar
- Ngày 18/11 - 17h15: Sri Lanka vs Thailand
- Ngày 18/11 - 17h30: Maldives vs Philippines
- Ngày 18/11 - 19h00: Hong Kong vs Singapore
- Ngày 18/11 - 19h15: Brunei vs Lebanon
- Ngày 18/11 - 20h00: Nepal vs Malaysia
- Ngày 18/11 - 20h45: Turkmenistan vs Chinese Taipei
- Ngày 18/11 - 21h00: Bangladesh vs Ấn Độ
- Ngày 18/11 - 21h30: Yemen vs Bhutan
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu
- Ngày 19/11 - 02h45: Bỉ vs Liechtenstein
- Ngày 19/11 - 02h45: Wales vs North Macedonia
- Ngày 19/11 - 02h45: Áo vs Bosnia and Herzegovina
- Ngày 19/11 - 02h45: Romania vs San Marino
- Ngày 19/11 - 02h45: Kosovo vs Thụy Sĩ
- Ngày 19/11 - 02h45: Thụy Điển vs Slovenia
- Ngày 19/11 - 02h45: Bulgaria vs Georgia
- Ngày 19/11 - 02h45: Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
- Ngày 19/11 - 02h45: Belarus vs Hy Lạp
- Ngày 19/11 - 02h45: Scotland vs Đan Mạch
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
- Ngày 19/11 - 08h00: Guatemala vs Suriname
- Ngày 19/11 - 08h00: Panama vs El Salvador
- Ngày 19/11 - 08h00: Jamaica vs Curacao
- Ngày 19/11 - 08h00: Trinidad and Tobago vs Bermuda
- Ngày 19/11 - 08h00: Haiti vs Nicaragua
- Ngày 19/11 - 08h00: Costa Rica vs Honduras
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 19/11 - 02h00: Newcastle United U23 vs Real Sociedad U21
Lịch thi đấu U19 Euro
- Ngày 18/11 - 17h00: Scotland U19 vs England U19
- Ngày 18/11 - 17h00: Azerbaijan U19 vs Malta U19
- Ngày 18/11 - 17h00: Northern Ireland U19 vs Czech U19
- Ngày 18/11 - 17h30: Croatia U19 vs Serbia U19
- Ngày 18/11 - 17h30: Gibraltar U19 vs Georgia U19
- Ngày 18/11 - 20h00: Albania U19 vs Montenegro U19
- Ngày 18/11 - 20h00: Slovakia U19 vs Ukraine U19
- Ngày 18/11 - 20h00: Greece U19 vs Turkey U19
- Ngày 18/11 - 20h00: Liechtenstein U19 vs Belarus U19
- Ngày 18/11 - 21h00: Andorra U19 vs Finland U19
- Ngày 18/11 - 21h00: Iceland U19 vs Romania U19
- Ngày 18/11 - 21h00: Moldova U19 vs Bosnia and Herzegovina U19
- Ngày 18/11 - 21h00: Poland U19 vs Italy U19
- Ngày 18/11 - 23h00: Lithuania U19 vs Latvia U19
- Ngày 18/11 - 23h30: Hungary U19 vs France U19
- Ngày 18/11 - 23h30: Faroe Islands U19 vs Bulgaria U19
- Ngày 19/11 - 00h00: Belgium U19 vs Portugal U19
- Ngày 19/11 - 00h00: Estonia U19 vs North Macedonia U19
- Ngày 19/11 - 00h30: San Marino U19 vs Sweden U19
- Ngày 19/11 - 00h30: Switzerland U19 vs Denmark U19
- Ngày 19/11 - 01h00: Netherlands U19 vs Ireland U19
- Ngày 19/11 - 01h00: Kazakhstan U19 vs Cyprus U19
Lịch thi đấu U21 Euro
- Ngày 18/11 - 18h00: Armenia U21 vs Sweden U21
- Ngày 18/11 - 21h00: Belarus U21 vs Denmark U21
- Ngày 18/11 - 21h00: Greece U21 vs Northern Ireland U21
- Ngày 18/11 - 23h00: Lithuania U21 vs Turkey U21
- Ngày 18/11 - 23h00: North Macedonia U21 vs Poland U21
- Ngày 18/11 - 23h30: Finland U21 vs Kosovo U21
- Ngày 19/11 - 00h00: Romania U21 vs Spain U21
- Ngày 19/11 - 00h00: San Marino U21 vs Cyprus U21
- Ngày 19/11 - 00h00: Bosnia and Herzegovina U21 vs Norway U21
- Ngày 19/11 - 00h00: Georgia U21 vs Germany U21
- Ngày 19/11 - 00h00: Czech U21 vs Portugal U21
- Ngày 19/11 - 00h00: Slovakia U21 vs England U21
- Ngày 19/11 - 00h30: Scotland U21 vs Bulgaria U21
- Ngày 19/11 - 00h30: Montenegro U21 vs Italy U21
- Ngày 19/11 - 01h00: Malta U21 vs Latvia U21
- Ngày 19/11 - 01h00: Gibraltar U21 vs Azerbaijan U21
- Ngày 19/11 - 01h30: Andorra U21 vs Ireland U21
- Ngày 19/11 - 01h30: Luxembourg U21 vs Switzerland U21
- Ngày 19/11 - 01h30: Israel U21 vs Netherlands U21
- Ngày 19/11 - 02h00: Hungary U21 vs Croatia U21
Lịch thi đấu U17 Euro
- Ngày 18/11 - 22h00: Liechtenstein U17 vs Wales U17
- Ngày 18/11 - 22h00: Slovenia U17 vs Portugal U17
Lịch thi đấu U17 World Cup
- Ngày 18/11 - 19h30: Italy U17 vs Uzbekistan U17
- Ngày 18/11 - 19h30: Uganda vs Burkina Faso U17
- Ngày 18/11 - 20h00: Mexico U17 vs Portugal U17
- Ngày 18/11 - 20h30: Brazil U17 vs France U17
- Ngày 18/11 - 21h45: Switzerland U17 vs Ireland U17
- Ngày 18/11 - 22h15: North Korea U17 vs Japan U17
- Ngày 18/11 - 22h45: Morocco U17 vs Mali U17
- Ngày 18/11 - 22h45: Austria U17 vs England U17
Lịch thi đấu Cúp QG Belarus
- Ngày 18/11 - 18h00: FC Smorgon vs Torpedo Zhodino
Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia
- Ngày 18/11 - 23h00: Aluminij vs NK Polana
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 18/11 - 19h00: Puchov vs Tatran Presov
Lịch thi đấu Cúp QG Albania
- Ngày 18/11 - 19h00: Flamurtari FC vs FK Tomori Berat
- Ngày 18/11 - 19h00: Laci vs AF Luftetari
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 19/11 - 06h30: Botafogo FR vs Sport Recife
