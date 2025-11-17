  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 18/11 và rạng sáng 19/11

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 18/11 và rạng sáng 19/11 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Á, U21 Euro, Asian cup, U19 Euro,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 18/11 và rạng sáng 19/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Á

- Ngày 18/11 - 23h00: Iraq vs UAE

Iraq chạm trán UAE tại Vòng loại World Cup khu vực châu Á.

Lịch thi đấu Asian cup

- Ngày 18/11 - 13h30: Timor-Leste vs Tajikistan

- Ngày 18/11 - 16h00: Pakistan vs Syria

- Ngày 18/11 - 17h00: Afghanistan vs Myanmar

- Ngày 18/11 - 17h15: Sri Lanka vs Thailand

- Ngày 18/11 - 17h30: Maldives vs Philippines

- Ngày 18/11 - 19h00: Hong Kong vs Singapore

- Ngày 18/11 - 19h15: Brunei vs Lebanon

- Ngày 18/11 - 20h00: Nepal vs Malaysia

- Ngày 18/11 - 20h45: Turkmenistan vs Chinese Taipei

- Ngày 18/11 - 21h00: Bangladesh vs Ấn Độ

- Ngày 18/11 - 21h30: Yemen vs Bhutan

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 19/11 - 02h45: Bỉ vs Liechtenstein

- Ngày 19/11 - 02h45: Wales vs North Macedonia

- Ngày 19/11 - 02h45: Áo vs Bosnia and Herzegovina

- Ngày 19/11 - 02h45: Romania vs San Marino

- Ngày 19/11 - 02h45: Kosovo vs Thụy Sĩ

- Ngày 19/11 - 02h45: Thụy Điển vs Slovenia

- Ngày 19/11 - 02h45: Bulgaria vs Georgia

- Ngày 19/11 - 02h45: Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ

- Ngày 19/11 - 02h45: Belarus vs Hy Lạp

- Ngày 19/11 - 02h45: Scotland vs Đan Mạch

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ

- Ngày 19/11 - 08h00: Guatemala vs Suriname

- Ngày 19/11 - 08h00: Panama vs El Salvador

- Ngày 19/11 - 08h00: Jamaica vs Curacao

- Ngày 19/11 - 08h00: Trinidad and Tobago vs Bermuda

- Ngày 19/11 - 08h00: Haiti vs Nicaragua

- Ngày 19/11 - 08h00: Costa Rica vs Honduras

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 19/11 - 02h00: Newcastle United U23 vs Real Sociedad U21

Lịch thi đấu U19 Euro

- Ngày 18/11 - 17h00: Scotland U19 vs England U19

- Ngày 18/11 - 17h00: Azerbaijan U19 vs Malta U19

- Ngày 18/11 - 17h00: Northern Ireland U19 vs Czech U19

- Ngày 18/11 - 17h30: Croatia U19 vs Serbia U19

- Ngày 18/11 - 17h30: Gibraltar U19 vs Georgia U19

- Ngày 18/11 - 20h00: Albania U19 vs Montenegro U19

- Ngày 18/11 - 20h00: Slovakia U19 vs Ukraine U19

- Ngày 18/11 - 20h00: Greece U19 vs Turkey U19

- Ngày 18/11 - 20h00: Liechtenstein U19 vs Belarus U19

- Ngày 18/11 - 21h00: Andorra U19 vs Finland U19

- Ngày 18/11 - 21h00: Iceland U19 vs Romania U19

- Ngày 18/11 - 21h00: Moldova U19 vs Bosnia and Herzegovina U19

- Ngày 18/11 - 21h00: Poland U19 vs Italy U19

- Ngày 18/11 - 23h00: Lithuania U19 vs Latvia U19

- Ngày 18/11 - 23h30: Hungary U19 vs France U19

- Ngày 18/11 - 23h30: Faroe Islands U19 vs Bulgaria U19

- Ngày 19/11 - 00h00: Belgium U19 vs Portugal U19

- Ngày 19/11 - 00h00: Estonia U19 vs North Macedonia U19

- Ngày 19/11 - 00h30: San Marino U19 vs Sweden U19

- Ngày 19/11 - 00h30: Switzerland U19 vs Denmark U19

- Ngày 19/11 - 01h00: Netherlands U19 vs Ireland U19

- Ngày 19/11 - 01h00: Kazakhstan U19 vs Cyprus U19

Lịch thi đấu U21 Euro

- Ngày 18/11 - 18h00: Armenia U21 vs Sweden U21

- Ngày 18/11 - 21h00: Belarus U21 vs Denmark U21

- Ngày 18/11 - 21h00: Greece U21 vs Northern Ireland U21

- Ngày 18/11 - 23h00: Lithuania U21 vs Turkey U21

- Ngày 18/11 - 23h00: North Macedonia U21 vs Poland U21

- Ngày 18/11 - 23h30: Finland U21 vs Kosovo U21

- Ngày 19/11 - 00h00: Romania U21 vs Spain U21

- Ngày 19/11 - 00h00: San Marino U21 vs Cyprus U21

- Ngày 19/11 - 00h00: Bosnia and Herzegovina U21 vs Norway U21

- Ngày 19/11 - 00h00: Georgia U21 vs Germany U21

- Ngày 19/11 - 00h00: Czech U21 vs Portugal U21

- Ngày 19/11 - 00h00: Slovakia U21 vs England U21

- Ngày 19/11 - 00h30: Scotland U21 vs Bulgaria U21

- Ngày 19/11 - 00h30: Montenegro U21 vs Italy U21

- Ngày 19/11 - 01h00: Malta U21 vs Latvia U21

- Ngày 19/11 - 01h00: Gibraltar U21 vs Azerbaijan U21

- Ngày 19/11 - 01h30: Andorra U21 vs Ireland U21

- Ngày 19/11 - 01h30: Luxembourg U21 vs Switzerland U21

- Ngày 19/11 - 01h30: Israel U21 vs Netherlands U21

- Ngày 19/11 - 02h00: Hungary U21 vs Croatia U21

Lịch thi đấu U17 Euro

- Ngày 18/11 - 22h00: Liechtenstein U17 vs Wales U17

- Ngày 18/11 - 22h00: Slovenia U17 vs Portugal U17

Lịch thi đấu U17 World Cup

- Ngày 18/11 - 19h30: Italy U17 vs Uzbekistan U17

- Ngày 18/11 - 19h30: Uganda vs Burkina Faso U17

- Ngày 18/11 - 20h00: Mexico U17 vs Portugal U17

- Ngày 18/11 - 20h30: Brazil U17 vs France U17

- Ngày 18/11 - 21h45: Switzerland U17 vs Ireland U17

- Ngày 18/11 - 22h15: North Korea U17 vs Japan U17

- Ngày 18/11 - 22h45: Morocco U17 vs Mali U17

- Ngày 18/11 - 22h45: Austria U17 vs England U17

Lịch thi đấu Cúp QG Belarus

- Ngày 18/11 - 18h00: FC Smorgon vs Torpedo Zhodino

Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia

- Ngày 18/11 - 23h00: Aluminij vs NK Polana

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 18/11 - 19h00: Puchov vs Tatran Presov

Lịch thi đấu Cúp QG Albania

- Ngày 18/11 - 19h00: Flamurtari FC vs FK Tomori Berat

- Ngày 18/11 - 19h00: Laci vs AF Luftetari

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 19/11 - 06h30: Botafogo FR vs Sport Recife

Văn Hải
