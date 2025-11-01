Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 2/11 và rạng sáng ngày 3/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 2/11 và rạng sáng 3/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 02/11 - 21h00: West Ham vs Newcastle
- Ngày 02/11 - 23h30: Man City vs Bournemouth
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 02/11 - 18h00: Thanh Hóa vs Viettel
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 02/11 - 20h00: Levante vs Celta Vigo
- Ngày 02/11 - 22h15: Alaves vs Espanyol
- Ngày 03/11 - 00h30: Barcelona vs Elche
- Ngày 03/11 - 03h00: Real Betis vs Mallorca
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 02/11 - 18h30: Hellas Verona vs Inter
- Ngày 02/11 - 21h00: Fiorentina vs Lecce
- Ngày 02/11 - 21h00: Torino vs Pisa
- Ngày 03/11 - 00h00: Parma vs Bologna
- Ngày 03/11 - 02h45: AC Milan vs AS Roma
Lịch thi đấu MLS Cup
- Ngày 03/11 - 06h30: Columbus Crew vs FC Cincinnati
- Ngày 03/11 - 08h30: Austin FC vs Los Angeles FC
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 02/11 - 21h30: FC Cologne vs Hamburger SV
- Ngày 02/11 - 23h30: Wolfsburg vs Hoffenheim
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 02/11 - 21h00: Rennes vs Strasbourg
- Ngày 02/11 - 23h15: Toulouse vs Le Havre
- Ngày 02/11 - 23h15: Lens vs Lorient
- Ngày 02/11 - 23h15: Lille vs Angers
- Ngày 02/11 - 23h15: Nantes vs Metz
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 02/11 - 21h00: Bari vs Cesena FC
- Ngày 02/11 - 21h00: Catanzaro vs Venezia
- Ngày 02/11 - 21h00: Modena vs Juve Stabia
- Ngày 02/11 - 23h15: Monza vs Spezia
- Ngày 03/11 - 01h30: Sampdoria vs Mantova
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 02/11 - 16h00: Bắc Ninh vs Đại học Văn Hiến
- Ngày 02/11 - 17h00: Quảng Ninh vs Long An
- Ngày 02/11 - 18h00: Quy Nhơn vs TPHCM
- Ngày 02/11 - 18h00: Thanh niên TP. Hồ Chí Minh vs Trường Tươi Đồng Nai
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 02/11 - 19h30: Westerlo vs Genk
- Ngày 02/11 - 22h00: Oud-Heverlee Leuven vs Gent
- Ngày 03/11 - 00h30: St.Truiden vs Royal Antwerp
- Ngày 03/11 - 01h15: Raal La Louviere vs Cercle Brugge
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 02/11 - 22h30: AVS Futebol SAD vs Tondela
- Ngày 03/11 - 01h00: Arouca vs Moreirense
- Ngày 03/11 - 03h30: FC Porto vs SC Braga
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 02/11 - 12h00: Gwangju FC vs Jeju United
- Ngày 02/11 - 14h30: Suwon FC vs Daegu FC
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 02/11 - 18h15: Heracles vs PEC Zwolle
- Ngày 02/11 - 20h30: FC Groningen vs FC Twente
- Ngày 02/11 - 20h30: Sparta Rotterdam vs AZ Alkmaar
- Ngày 02/11 - 22h45: FC Utrecht vs NEC Nijmegen
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 02/11 - 20h00: FC Andorra vs Cadiz
- Ngày 02/11 - 22h15: Cordoba vs AD Ceuta FC
- Ngày 02/11 - 22h15: Sporting Gijon vs Las Palmas
- Ngày 03/11 - 00h30: Castellon vs Malaga
- Ngày 03/11 - 03h00: Real Zaragoza vs Deportivo
Lịch thi đấu Scotland League Cup
- Ngày 02/11 - 21h00: Celtic vs Rangers
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 02/11 - 19h30: VfL Bochum vs Magdeburg
- Ngày 02/11 - 19h30: Paderborn vs Greuther Furth
- Ngày 02/11 - 19h30: Fortuna Dusseldorf vs Kaiserslautern
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 02/11 - 19h15: Brunei DPMM vs Negeri Sembilan
- Ngày 02/11 - 20h00: Pulau Pinang vs Imigresen FC
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 02/11 - 15h30: PSM Makassar vs Madura United
- Ngày 02/11 - 19h00: Persebaya Surabaya vs Persis Solo
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 02/11 - 13h00: Central Coast Mariners vs Wellington Phoenix
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 02/11 - 18h00: Arsenal Dzerzhinsk vs Gomel
- Ngày 02/11 - 20h00: Dinamo Minsk vs FK Slutsk
- Ngày 02/11 - 22h00: Neman Grodno vs BATE Borisov
- Ngày 03/11 - 00h00: Torpedo Zhodino vs FC Minsk
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 02/11 - 14h30: Qingdao Hainiu vs Wuhan Three Towns
- Ngày 02/11 - 18h35: Yunnan Yukun vs Qingdao West Coast
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 02/11 - 17h45: PFC CSKA Sofia vs Montana
- Ngày 02/11 - 20h15: Arda Kardzhali vs Levski Sofia
- Ngày 02/11 - 22h45: Cherno More Varna vs Ludogorets
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 02/11 - 22h00: Slaven vs Hajduk Split
- Ngày 03/11 - 00h15: Osijek vs NK Varazdin
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 02/11 - 20h30: Zorya vs Rukh Lviv
- Ngày 02/11 - 23h00: Shakhtar Donetsk vs Dynamo Kyiv
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 02/11 - 20h00: Lugano vs St. Gallen
- Ngày 02/11 - 22h30: Luzern vs Grasshopper
- Ngày 02/11 - 22h30: Young Boys vs Basel
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 02/11 - 20h30: UTA Arad vs FC Metaloglobus Bucuresti
- Ngày 02/11 - 22h45: Hermannstadt vs Otelul Galati
- Ngày 03/11 - 01h30: CS Universitatea Craiova vs FC Rapid 1923
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 02/11 - 18h15: Gornik Zabrze vs Arka Gdynia
- Ngày 02/11 - 20h45: Lech Poznan vs Motor Lublin
- Ngày 02/11 - 23h30: Jagiellonia Bialystok vs Rakow Czestochowa
- Ngày 03/11 - 02h15: Widzew Lodz vs Legia Warszawa
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 02/11 - 22h00: Cliftonville vs Linfield
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 03/11 - 02h00: Bahia vs RB Bragantino
- Ngày 03/11 - 02h00: Ceara vs Fluminense
- Ngày 03/11 - 02h00: Corinthians vs Gremio
- Ngày 03/11 - 04h30: Internacional vs Atletico MG
- Ngày 03/11 - 04h30: Juventude vs Palmeiras
- Ngày 03/11 - 06h30: Vasco da Gama vs Sao Paulo
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 03/11 - 02h00: Estudiantes de la Plata vs Boca Juniors
- Ngày 03/11 - 04h30: Godoy Cruz vs San Martin San Juan
- Ngày 03/11 - 06h30: River Plate vs Gimnasia LP
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica
- Ngày 03/11 - 00h00: C.S. Cartagines vs Deportiva San Carlos
- Ngày 03/11 - 08h00: AD Municipal Liberia vs LD Alajuelense
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 03/11 - 00h00: Coban Imperial vs Aurora FC
- Ngày 03/11 - 04h00: Deportivo Mictlan vs Guastatoya
- Ngày 03/11 - 09h00: Club Xelaju vs CSD Municipal
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 03/11 - 01h00: Pumas vs Tijuana
- Ngày 03/11 - 06h00: Queretaro FC vs Mazatlan FC
- Ngày 03/11 - 08h00: Pachuca vs CD Guadalajara
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 03/11 - 01h15: Hapoel Ironi Kiryat Shmona vs Maccabi Netanya
