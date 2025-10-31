  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 1/11 và rạng sáng ngày 2/11

Cần biếtThứ Sáu, 31/10/2025 09:52:05 +07:00Google News

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 1/11 và rạng sáng 2/11 của các giải đấu Premier League, V-League, Premier League U18, AFC Challenge League,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 1/11 và rạng sáng 2/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 01/11 - 22h00: Burnley vs Arsenal

- Ngày 01/11 - 22h00: Crystal Palace vs Brentford

Burnley chạm trán Arsenal tại Premier League.

Burnley chạm trán Arsenal tại Premier League.

- Ngày 01/11 - 22h00: Fulham vs Wolves

- Ngày 01/11 - 22h00: Nottingham Forest vs Man United

- Ngày 01/11 - 22h00: Brighton vs Leeds United

- Ngày 02/11 - 00h30: Tottenham vs Chelsea

- Ngày 02/11 - 03h00: Liverpool vs Aston Villa

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 01/11 - 18h00: Đà Nẵng vs SLNA

- Ngày 01/11 - 18h00: Ninh Binh FC vs Becamex TP.HCM

- Ngày 01/11 - 19h15: CA TP.HCM vs Hải Phòng

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 01/11 - 20h00: Villarreal vs Vallecano

- Ngày 01/11 - 22h15: Atletico vs Sevilla

- Ngày 02/11 - 00h30: Sociedad vs Athletic Club

- Ngày 02/11 - 03h00: Real Madrid vs Valencia

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 01/11 - 18h00: Ipswich Town U18 vs West Ham United U18

- Ngày 01/11 - 18h00: Manchester City U18 vs Burnley U18

- Ngày 01/11 - 18h00: Southampton U18 vs Chelsea U18

- Ngày 01/11 - 18h00: Stoke City U18 vs Derby County U18

- Ngày 01/11 - 18h00: Blackburn Rovers U18 vs Manchester United U18

- Ngày 01/11 - 18h00: Crystal Palace U18 vs Leicester City U18

- Ngày 01/11 - 18h30: Wolves U18 vs Nottingham Forest U18

- Ngày 01/11 - 19h00: Arsenal U18 vs Aston Villa U18

- Ngày 01/11 - 19h00: Leeds United U18 vs Middlesbrough U18

- Ngày 01/11 - 19h00: West Bromwich Albion U18 vs Reading U18

- Ngày 01/11 - 19h30: Liverpool U18 vs Sunderland U18

- Ngày 01/11 - 19h30: Newcastle United U18 vs Everton U18

- Ngày 01/11 - 20h00: Birmingham City U18 vs Norwich City U18

Lịch thi đấu AFC Challenge League

- Ngày 01/11 - 15h00: Tainan City vs Phnom Penh

- Ngày 01/11 - 17h00: SP Falcons FC vs Ezra FC

- Ngày 01/11 - 19h00: Manila Digger vs Svay Rieng

- Ngày 01/11 - 19h00: Dewa United vs Shan United

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 01/11 - 21h00: Udinese vs Atalanta

- Ngày 02/11 - 00h00: Napoli vs Como 1907

- Ngày 02/11 - 02h45: Cremonese vs Juventus

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 01/11 - 21h30: FC Heidenheim vs E.Frankfurt

- Ngày 01/11 - 21h30: Mainz 05 vs Bremen

- Ngày 01/11 - 21h30: RB Leipzig vs Stuttgart

- Ngày 01/11 - 21h30: St. Pauli vs Borussia M'gladbach

- Ngày 01/11 - 21h30: Union Berlin vs Freiburg

- Ngày 02/11 - 00h30: Munich vs Leverkusen

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 01/11 - 23h00: Paris Saint-Germain vs Nice

- Ngày 02/11 - 01h00: AS Monaco vs Paris FC

- Ngày 02/11 - 03h05: Auxerre vs Marseille

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 01/11 - 18h30: Avellino vs AC Reggiana

- Ngày 01/11 - 21h00: Calcio Padova vs Sudtirol

- Ngày 01/11 - 21h00: Carrarese vs Frosinone

- Ngày 01/11 - 23h15: Virtus Entella vs Empoli

- Ngày 02/11 - 01h30: Palermo vs Pescara Calcio

Lịch thi đấu UEFA Youth League

- Ngày 01/11 - 21h00: Dinamo Minsk U19 vs Ludogorets Razgrad U19

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 01/11 - 18h00: Xuân Thiện Phú Thọ vs Khánh Hòa

- Ngày 01/11 - 18h00: Trẻ PVF-CAND vs Đồng Tháp

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 01/11 - 19h30: West Brom vs Sheffield Wednesday

- Ngày 01/11 - 19h30: Norwich City vs Hull City

- Ngày 01/11 - 19h30: Leicester vs Blackburn Rovers

- Ngày 01/11 - 22h00: Birmingham City vs Portsmouth

- Ngày 01/11 - 22h00: Charlton Athletic vs Swansea

- Ngày 01/11 - 22h00: Oxford United vs Millwall

- Ngày 01/11 - 22h00: QPR vs Ipswich Town

- Ngày 01/11 - 22h00: Sheffield United vs Derby County

- Ngày 01/11 - 22h00: Southampton vs Preston North End

- Ngày 01/11 - 22h00: Stoke City vs Bristol City

- Ngày 01/11 - 22h00: Watford vs Middlesbrough

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 01/11 - 20h30: Al Taawoun vs Al Qadsiah

- Ngày 01/11 - 21h35: Al Khaleej vs Al Ittihad

- Ngày 02/11 - 00h30: Al Nassr vs Al Feiha

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 01/11 - 22h00: Zulte Waregem vs Union St.Gilloise

- Ngày 02/11 - 00h15: Club Brugge vs FCV Dender EH

- Ngày 02/11 - 02h45: Anderlecht vs KV Mechelen

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 01/11 - 22h30: Nacional vs Famalicao

- Ngày 02/11 - 01h00: Rio Ave vs Estoril

- Ngày 02/11 - 01h00: Casa Pia AC vs CF Estrela da Amadora

- Ngày 02/11 - 03h30: Vitoria de Guimaraes vs Benfica

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 01/11 - 12h00: Daejeon Citizen vs FC Seoul

- Ngày 01/11 - 12h00: Gangwon FC vs Jeonbuk FC

- Ngày 01/11 - 14h30: Gimcheon Sangmu vs Pohang Steelers

- Ngày 01/11 - 14h30: FC Anyang vs Ulsan Hyundai

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 01/11 - 22h30: Ajax vs SC Heerenveen

- Ngày 02/11 - 00h45: NAC Breda vs Go Ahead Eagles

- Ngày 02/11 - 02h00: Feyenoord vs FC Volendam

- Ngày 02/11 - 03h00: Telstar vs Excelsior

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 01/11 - 22h15: Leonesa vs Mirandes

- Ngày 02/11 - 00h30: Leganes vs Burgos CF

- Ngày 02/11 - 00h30: Albacete vs Huesca

- Ngày 02/11 - 03h00: Almeria vs Eibar

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 01/11 - 19h00: Berlin vs Dynamo Dresden

- Ngày 01/11 - 19h00: Karlsruher SC vs Schalke 04

- Ngày 01/11 - 19h00: 1. FC Nuremberg vs Eintracht Braunschweig

- Ngày 02/11 - 02h30: Darmstadt vs Arminia Bielefeld

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 01/11 - 18h30: Sabah FC vs Selangor

- Ngày 01/11 - 19h15: Kuala Lumpur City FC vs Kelantan The Real Warriors

- Ngày 01/11 - 20h00: PDRM vs Kuching FA

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 01/11 - 15h30: Persita Tangerang vs Bhayangkara FC

- Ngày 01/11 - 19h00: Bali United vs Persib Bandung

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 01/11 - 13h00: Newcastle Jets vs Sydney FC

- Ngày 01/11 - 15h35: Macarthur FC vs Western Sydney Wanderers FC

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 01/11 - 18h00: FC Smorgon vs FK Vitebsk

- Ngày 01/11 - 20h15: Slavia Mozyr vs Naftan Novopolotsk

- Ngày 01/11 - 22h15: Maxline Vitebsk vs Isloch

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 01/11 - 14h30: Changchun Yatai vs Beijing Guoan

- Ngày 01/11 - 14h30: Shandong Taishan vs Tianjin Jinmen Tiger

- Ngày 01/11 - 18h35: Meizhou Hakka vs Dalian Yingbo FC

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 01/11 - 17h00: Dobrudzha Dobrich vs Spartak Varna

- Ngày 01/11 - 19h45: Lokomotiv Plovdiv vs Botev Plovdiv

- Ngày 01/11 - 22h30: Septemvri Sofia vs Slavia Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 01/11 - 22h00: Dinamo Zagreb vs Rijeka

- Ngày 02/11 - 00h45: NK Istra 1961 vs Vukovar 91

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 01/11 - 18h00: Kryvbas vs SC Poltava

- Ngày 01/11 - 20h30: FC Kolos Kovalivka vs FC Olexandriya

- Ngày 01/11 - 23h00: Epicentr Kamianets-Podilskyi vs Veres Rivne

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 01/11 - 20h00: Al-Dhafra vs Al Ittihad Kalba

- Ngày 01/11 - 22h45: Al-Jazira vs Al Bataeh

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 01/11 - 23h30: Shelbourne vs St. Patrick's Athletic

- Ngày 01/11 - 23h30: Waterford FC vs Galway United FC

- Ngày 01/11 - 23h30: Cork City vs Derry City

- Ngày 01/11 - 23h30: Drogheda United vs Bohemian FC

- Ngày 01/11 - 23h30: Shamrock Rovers vs Sligo Rovers

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 01/11 - 22h30: FC Unirea 2004 Slobozia vs ACS Champions FC Arges

- Ngày 02/11 - 01h30: Universitatea Cluj vs FCSB

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 01/11 - 22h00: Coleraine vs Glenavon

- Ngày 01/11 - 22h00: Dungannon Swifts vs Crusaders

- Ngày 02/11 - 00h30: Ballymena United vs Larne

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 02/11 - 02h00: Cruzeiro vs Vitoria

- Ngày 02/11 - 02h00: Santos FC vs Fortaleza

- Ngày 02/11 - 04h00: Mirassol vs Botafogo FR

- Ngày 02/11 - 07h00: Flamengo vs Sport Recife

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 02/11 - 00h45: Aldosivi vs Independiente Rivadavia

- Ngày 02/11 - 02h00: Barracas Central vs Argentinos Juniors

- Ngày 02/11 - 03h00: Velez Sarsfield vs Talleres

- Ngày 02/11 - 06h00: Independiente vs Atletico Tucuman

Lịch thi đấu MLS Cup

- Ngày 02/11 - 02h30: New York City FC vs Charlotte

- Ngày 02/11 - 04h30: Chicago Fire vs Philadelphia Union

- Ngày 02/11 - 06h30: Nashville SC vs Inter Miami CF

- Ngày 02/11 - 08h30: FC Dallas vs Vancouver Whitecaps

- Ngày 02/11 - 08h30: Portland Timbers vs San Diego

Lịch thi đấu Scotland League Cup

- Ngày 02/11 - 00h30: Motherwell vs St. Mirren

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 02/11 - 07h00: Puntarenas FC vs Municipal Perez Zeledon

- Ngày 02/11 - 09h00: Guadalupe FC vs Deportivo Saprissa

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 02/11 - 04h00: Mixco vs Antigua Guatemala

- Ngày 02/11 - 06h00: Comunicaciones FC vs Deportivo Achuapa

- Ngày 02/11 - 08h00: Deportivo Malacateco vs Deportivo Marquense

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 02/11 - 00h30: Maccabi Bnei Reineh vs Maccabi Tel Aviv

Văn Hải
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn